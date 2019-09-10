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 Політика України, Суспільство
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Все про:Зеленський (2676) свобода слова (190) ТБ (186) Newsone (60)

 Я за свободу слова і не закриватиму жодні телеканали. У мене на це немає ні прав, ні повноважень, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що виступає за свободу слова, а до його повноважень не входить "закриття телеканалів".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив у вівторок під час поїздки в Рівненську область, відповідаючи на запитання журналіста телеканалу News One.

"Я дуже поважаю кожен канал, і канал NewsOne. Я ніколи не закривав у своєму житті жодного каналу. Я особисто за свободу слова, і ви це чудово знаєте. Я ніколи у своєму житті не закриватиму жодні канали, не маю права, не маю повноважень", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мова ворожнечі на NewsOne: чи закриють телеканал Медведчука? ВIДЕО

Нагадаємо, український телеканал з медіаімперії кума Путіна, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія-1" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Newsone заявляє про підтримку в Європі, показуючи прокремлівських політиків, зокрема українофоба Гілла. ФОТО

Однак така ідея викликала обурення в Україні. Згодом NewsOne повідомив про скасування "першого неполітичного телемосту між людьми з України та Росії". Нацрада з питань телебачення і радіомовлення 9 липня призначила перевірку телеканалу NewsОne, на підставі якої буде можливо позиватися про анулювання ліцензії.

15 липня генпродюсера NewsOne Василя Голованова допитали в СБУ в рамках розслідування справи про державну зраду у зв'язку з наміром телеканалу NewsOne провести телеміст з російським телеканалом "Росія 24".

16 липня пресслужба Нацради повідомила, що регулятор проведе позапланову виїзну перевірку телеканалу NewsОne у період із 22 по 23 липня.

Пізніше, 18 липня, заступниця голови Нацради Уляна Фещук заявила про те, що представники телеканалу NewsOne відмовляються отримувати повідомлення про проведення перевірки. Того ж дня на сайті регулятора уточнили дату перевірки - 24-25 липня.

Зрештою 24 липня представники телеканалу NewsOne дозволили членам робочої групи Нацради провести перевірку у своїй редакції.

Окрім того, Нацрада шість разів оголошувала попередження телеканалу NewsOne та один раз штрафувала ліцензіата за інші порушення, починаючи з кінця грудня 2017 року.

5 вересня Національний рада з питань телебачення і радіомовлення вирішила звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії для телеканалу NewsOne (ТОВ "Новости 24 часа") за мову ворожнечі в ефірі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147531
 
   
 Топ коментарі
 
А Путлер ток недавно настойчиво порекомендовал не прессовать Медведчука. Ну точно совпадение
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Зеля - это мразота, для которой Украина - пустое слово.
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Зе ,не чуди ,каналы урода Медведчука это не свобода слова это агитаторы оккупантов и их соучастники ,надо рвать эту гниль, как Тузик грелку ...
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да, не Сонечко ваше оно же всегда право, или ......нахера ты за него тут день и ночь мазу тянешь?
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Ця стаття - фас на Зе. Але насправді ніхто не хоче висвітлити більш цікаві питання.

Чому абсолютно непрофесійна російська пропаганда подається як нездолимий монстр, коли вона працює лише в певних географічних рамках? Цю пропаганду Києву в вуха заливали радянский період, а потім ще 20 років, безрезультатно.
Чим займається наша пропаганда в той час, як російська захоплює території, друкує статті на користь Петра Олексійовича?
Чому ми не відповідаєме Росії дзеркально в рамках тієї ж свободи слова? Тобто де наші канали в РФ, нехай для початку регіональні, Кубанські?
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Может Ты за эти каналы заплатишь? Все денег стоит! Вот пусть великий беня из своих и раскошелиться!
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Во-первых, закрывать какие-либо каналы у него нет права. Во-вторых, не нужно путать свободу слова с вражеской пропагандой.
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ой Зеля, Зеля. Ваша еврейская многоходовочка многим уже понятна. Вначале вы - хабадники захватили власть в Украине, для этого подарили главному крышевателю Хабада в России - Шеломе (Соломон, Шлёма, Шеломов по матери - Путин) Крым для поднятия его упавших до минимума рейтингов, чтобы он и дальше грабил РФ, а вы днепровские хабаники получили Украину и рвете ей очко. Вначале поставили полукровку Вальцмана, довели народ до края могилы, а теперь, - опа и поставили "хорошего" еврея, который наведет порядок))). Игра хороший-плохой полицейский нам знакома с детства по американским фильмам. Но знайте суки - придет время и эту срань выкинут с Украины, а менору в Днепре закроют, как свидетелей Иеговы в РФ...
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Респект президенту! Мы же стремимся в Европу и свобода слова и СМИ однозначно должна быть.. а порохоботы пусть себе свой 5 канал смотрят на здоровье! Их же никто другие каналы не заставляет смотреть.
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ДЕ В ЯКІЙ КРАЇНІ ВЕДЕТЬСЯ ПРОПАГАНДА ЗА ВОРОГА З ЯКИМ КРАЇНА ВОЮЄ?! ВАС, пане зе ніхто і питать не стане, прийде час! ХТО НЕ МОЖЕ ЦЬОГО ЗРОБИТИ ТОЙ ТАКИЙ ЖЕ ВОРОГ УКРАЇНИ!
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Именно при Зеле Нацкомисия впервые обратилась в суд с целью закрыть Ньюзван и это факт, при вашем любимом Пете такого и быть не могло.
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Ну и чего теперь шлимазл начал отползать? Я за свободу слова і не закриватиму жодні телеканали. У мене на це немає ні прав, ні повноважень, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2615 Был же такой резкий пацан, обещал нам жесткие истории по финансированию мертвечука кремлем! Я за свободу слова і не закриватиму жодні телеканали. У мене на це немає ні прав, ні повноважень, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2770
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Для умного народа ничего ни запрещать ни ограничивать не надо, а для дурней и хахлов это не поможет.
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Дурнями та хахламі не народжуються, а стають завдяки російській пропаганді. Цікаво...як би відреагував Зеленський, якби його назвали хахлом?...
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Я написал для умного народа, а для дурака и пропаганды не надо.
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СВОБОДА СЛАВА ЭТО ХОРОШО!
НО КАЦАПСКАЯ ПРОПОГАНДА И ПРОКАЦАПСКОЕ МНЕНИЕ - ЭТО НЕ СВОБОДА СЛОВА!А РАБОТА НА ОККУПАНТОВ!РАНО ИЛИ ПОЗДНО ПОЙМУТ
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Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, нардеп от партии "Слуга народа" Богдан Яременко(для ТСН) заявил, что для восстановления доверия и деоккупации Донбасса партия готова обсудить вывод американских инструкторов с территории Украины.. Вот реальная цена того, что происходит на самом деле. И, видимо, это только верхушка айсберга.
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чогось сміюсь))))
Тобто, шмаркля не буде закривати пропагандистські та ворожі канали!! Так же ж?)).
А зебіли ж так вихваляли та такі надіїї на шмарклю покладали )))
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шмаркля нічого для України корисного не зробить , бо є шмаркля.
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Зебанді та її зеботам заважає тільки один канал - Прямий.
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ну, Главзебил сказал же , что приходит на один срок, а после него вызженная земля и молороссийский автономный округ
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