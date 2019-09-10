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 Політика України
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Все про:законопроект (737) імпічмент (89) Арахамія (45)

 Закон про імпічмент був другий за запитом виборців, тому ми так наполегливо голосували, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, що законопроєкт про імпічмент так "наполегливо" голосували через запит виборців.

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Запит щодо закону про імпічмент був другим у черзі на популярний запит від виборців, тому ми сьогодні так наполегливо голосували за це і в першому читанні, і в цілому. Тому що після того, як ми ухвалили закон про недоторканність, ми виходимо на вулицю і говоримо людям, а вони кажуть: а про імпічмент Президента ви теж обіцяли. Ми сьогодні також виконали цю обіцянку", - сказав Арахамія.

Як повідомлялося, у фракціях "Європейська солідарність" і "Голос" заявили, що більшість Верховної Ради під час голосування в цілому за проєкт закону про процедуру імпічменту знехтувала нормами регламенту, які забороняють ухвалювати законопроєкт за основу і в цілому, якщо є заперечення народних депутатів. Заступник глави фракції "Голос" Ярослав Железняк зазначив, що хотів би отримати роз'яснення регламентного комітету Ради з цього приводу.

Дивіться також: "Слуга народу" під час ухвалення закону про імпічмент порушила Регламент Ради, - Юрчишин. ФОТО

Після голосування за ухвалення законопроєкту про процедуру імпічменту за основу Разумков запропонував проголосувати за документ у цілому, однак кілька членів парламенту вигукнули з залу, що мають заперечення. Проте законопроєкт було затверджено в цілому, а перед цим більшість проголосувала за визнання законопроєкту таким, що не потребує доопрацювання.

Водночас нардеп від партії "Батьківщина" Сергій Власенко вважає, що ухвалений сьогодні законопроєкт про імпічмент не робить президента рівним серед інших громадян і не знімає з нього недоторканність.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147526
 
 
 Топ коментарі
 
dtishche‏ @dtishche 1 дн.1 день назад

Как сказал Гончарук, раньше мы шли в правильном направлении, но медленно.
А сейчас быстро, но в противоположном.
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Дайте Шарикову селедки импичмент!!! Закон об импичменте был второй по запросу избирателей, поэтому мы так настойчиво голосовали, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1957
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Закон об импичменте был второй по запросу избирателей, поэтому мы так настойчиво голосовали, - Арахамия - Цензор.НЕТ 301 Та да...зебокам главное что бы Закон назвался "Об импичменте"....что там написано...им до лампочки...то что он реально никогда не будет работать тоже до лампочки...

Это не закон...это очередная порция "божьей росы" в мордочки зебобикам...за которую настойчиво проголосовали арахамии... и остальное зеленое стадо...
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кстати ненужно забывать зелепупу что она летчик, мог бы к себе на самолет ее взять.
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Для петикантропов и гадя, с ее поездками в лугандон, уже ценный кадр. Закон об импичменте был второй по запросу избирателей, поэтому мы так настойчиво голосовали, - Арахамия - Цензор.НЕТ 3227
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газом надежнее, безопаснее и даже мебель не пострадает
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Я ж и говорю. Закон об импичменте был второй по запросу избирателей, поэтому мы так настойчиво голосовали, - Арахамия - Цензор.НЕТ 602

То, шо это чистый фуфель, спивочему нариду межушным пространством все равно не охватить.
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а шо вас заставляет сидеть под впн?опасаетесь моновлады?как кацапня монобровников? Закон об импичменте был второй по запросу избирателей, поэтому мы так настойчиво голосовали, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2320
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ДИКТАТОРСКИЕ ЗАКОНЫ ВСЕ ТАКЖЕ голосовали в углу под урной поднятием рук по ПРОСЬБЕ ХОЗЯЕВ НАРОДУ для Слуг нардепов а потом типа все дебилами прикинулись даже подонок и ублюдок Калетник.. типа а чаво такого и не было все/вы/врете/твари.... Закон про імпічмент був другий за запитом виборців, тому ми так наполегливо голосували, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7116
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"Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже и разлила. Так что заседание не состоится..." (Мастер и Маргарита)

"КАМАЗ уже прошел капремонт, и не только прошел, но и прогревает двигатель..." (КАМАЗ так КАМАЗ)
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а шо таке "настойчіво голосовалі" з точки зору монофракції?
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Слуга народа прийняли закон про імпічмент. Проти - Медведчук та ПЄС, традиційно
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ЗЕбилло, а сам закон удалось прочесть? Про реальный Импичмент принят еще 3 месяца назад, в комплексе СК, а теперь когда должны проголосовать 330 депутатов, это как #уем по роялю.
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dtishche‏ @dtishche 1 дн.1 день назад

Как сказал Гончарук, раньше мы шли в правильном направлении, но медленно.
А сейчас быстро, но в противоположном.
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а "закон" про продаж української ЗЕМЛІ теж українці "замовляли" ...чи тей "народ" якому служить "наш" "слуга ?
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Для плебса будут визжать,как всё прекрасно,а если вникнуть в суть-опять на#бали.
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Как сообщалось, во фракциях "Европейская солидарность" и "Голос" заявили, что большинство Верховной Рады при голосовании в целом за проект закона о процедуре импичмента пренебрегло нормами регламента, которые запрещают принимать законопроект за основу и в целом, если есть возражения народных депутатов. Источник: https://censor.net.ua/n3147526
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Умные да, а статья в ЗУ "О регламенте" какая. Учите матчасть .
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Та да...зебокам главное что бы Закон назвался "Об импичменте"....что там написано...им до лампочки...то что он реально никогда не будет работать тоже до лампочки...

Это не закон...это очередная порция "божьей росы" в мордочки зебобикам...за которую настойчиво проголосовали арахамии... и остальное зеленое стадо...
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Ничего для того чтобы можно было обьявить импичмент....ни этому презЕденту...ни всем последующим Президентам.....

Вот по тому закону о ВСК...в котором была прописана процедура импичмента принятом 6 июня....импичмент можно было обьявить за год...там все четко было прописано...но на тот закон зебобик положил то чем на рояле играл....
А по этому закону от зебобиков...импичмент можно обьявлять от начала....и до китайской пасхи....
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ты настолько наивный и поэтому считаешь,что я должен поверить тебе просто на слово?)
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Зачем на слово...вот тебе ссылка на Закон о ВСК...
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=52517&pf35401=486558

Текст закона от зебобиков сам найдешь...
Возьми с сравни....
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обязательно найду и почитаю, но сейчас, этот тоже читал - доильня бюджета, там такие условия и основания для создания ТСК, что эта комиссия в принципе может существовать на постоянной основе
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Я знаю что на слово ты не поверишь...но все таки...
Можешь не искать и не читать....
Закон от зебобиков...практически слово в слово повторяет закон о ВСК....за исключением сроков...их просто от туда удалили...и выдали сее...за новый закон...
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ну, если ты не врёшь, те ребятки таки пошли по вашим стопам, в каком-то смысле Закон про імпічмент був другий за запитом виборців, тому ми так наполегливо голосували, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6987 - без сроков Закон про імпічмент був другий за запитом виборців, тому ми так наполегливо голосували, - Арахамія - Цензор.НЕТ 1250
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Хотя-бы нет Вашего- голосуйте, а то путен нападет)))))))
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Там нет сроков тех или иных процедур... в какой срок создается комиссия...сколько времени отводится судам на рассмотрение....ничего нет...общие фразы....
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Выйди на улицу посмотри на эти "мордочки" во дворах любого спальника.
Харями зебилов нормальных детей пугать можно. Закон об импичменте был второй по запросу избирателей, поэтому мы так настойчиво голосовали, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2475 Гарлем с бандами ниггеров отдыхает.
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Капец) А при тваем пеце у меня во дворах- одни интеллектуалы (и пацриоты) ходили))))
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Не. Твои братья по разуму с 1917 года плодятся и воздух портят.
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Какая разница ? Голосовали за "голобородько" , а получили порошенко . Когда наш народ избавится от граблей ?
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майстер клас по *божій росі в очі виборцю*. і що цікаво- ті хавають все. тож лийте, лийте, шоб по самі крокви Закон об импичменте был второй по запросу избирателей, поэтому мы так настойчиво голосовали, - Арахамия - Цензор.НЕТ 8014
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...В вопросе деоккупации Донбасса партия «Слуга народа» готова обсуждать возможность вывода американских инструкторов с территории Украины. Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко в интервью ТСН.По его словам, доверие за столом переговоров необходимо восстанавливать путем диалога, осуществления определенных действий и возвращения пленных. Яременко отметил, что на сегодняшний день рано обсуждать изменения в Конституции Украины или амнистию, так как существует ряд других гуманитарных вопросов на линии разграничения, среди которых вывод иностранных войск.«Да, россияне скажут, что речь идет об американских инструкторах с территории Украины, мы скажем, что российских нерегулярных военных формирований с оккупированных территорий. Но до этой дискуссии все равно нужно дойти», - заявил депутат, добавив, что пока такие дискуссии не ведутся.Ранее сопредседатель общественной инициативы «Права справа» Дмитрий Снегирев допустил, что следующим этапом после обмена пленных может стать признание Украиной оккупированных территорий Донбасса.https://antikor.com.ua/articles/327017-u_zelenskogo_gotovy_ubratj_natovtsev_iz_ukrainy_radi_uspeshnyh_peregovorov_s_rossiej
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Да,настойчиво в такой редакции, что сам закон на практике не применить,это уже ни кого не должно трогать !
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Да нормально все....зебобики верищат от счастья...."сваты" есть...ума им не надо... Закон об импичменте был второй по запросу избирателей, поэтому мы так настойчиво голосовали, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9203
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Слышь чучало? В каком полку служил? Где, при пятре ляксеиче, защщищал Украину???????
Озвучь-чмо??))
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Я не знаю в каком полку ты чмо служило при петре алексеече....честное слово не знаю... Закон про імпічмент був другий за запитом виборців, тому ми так наполегливо голосували, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3171
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Вообще-то дебилизм психиатры обозначают F70-F79,а тебе что-то неземное написали.
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Недокалыханые)) Учите материальную часть) В среде своих-сойдете за "умных"))) Удачки вам-ущербные))) И... огромная просьба-не лезьте в "ыксперды"))))))))
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Судя по стилю написания - F74.Это не лечится.
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Все правильно, некогда растягивать на недели с каждым законом, раньше примут в 1 чтении а потом еще месяц сопли жуют с 4000 поправок.
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Тебе он был важен, этот закон об импичменте? Ты как всегда сидел на кухне и дальше телевизора не ходил. Если что, импичмент будет как в 2014, конечно не Ростов, а южней.
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ага, только вот это закон о невозможности импичмента. из президента он делает Елбасы.
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Кнопкодави на чолі з Дураковим.
Далеко підуть зелебенські, круто розпочинають!
І
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И наголосовали фуйню, не приминимую на практике.
Зебилы схавают.
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Як завжди останнім часом словоблудіє. Ніби і прийняли закон який вимагає народ, ніби і все правильно, але як кажуть чорт криється в деталях. ДЛЯ ТОГО ЩОБ ОБ'ЯВИТИ ІМПІЧМЕНТ ПРЕЗИДЕНТУ НЕОБХІДНО ГОЛОСИ 320 (ЧИ БЛИЗЬКО ЦЬОГО ЧИСЛА) ДЕПУТАТІВ. Питання коли за 28 років незалежності були голосування такою кількістю народних депутатів в різних фракціях????????????????????
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Развод лохов, но зебилы забыли, что бьют не по паспорту, а по морде
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