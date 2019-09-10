 Закон про імпічмент був другий за запитом виборців, тому ми так наполегливо голосували, - Арахамія

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Запит щодо закону про імпічмент був другим у черзі на популярний запит від виборців, тому ми сьогодні так наполегливо голосували за це і в першому читанні, і в цілому. Тому що після того, як ми ухвалили закон про недоторканність, ми виходимо на вулицю і говоримо людям, а вони кажуть: а про імпічмент Президента ви теж обіцяли. Ми сьогодні також виконали цю обіцянку", - сказав Арахамія.
Як повідомлялося, у фракціях "Європейська солідарність" і "Голос" заявили, що більшість Верховної Ради під час голосування в цілому за проєкт закону про процедуру імпічменту знехтувала нормами регламенту, які забороняють ухвалювати законопроєкт за основу і в цілому, якщо є заперечення народних депутатів. Заступник глави фракції "Голос" Ярослав Железняк зазначив, що хотів би отримати роз'яснення регламентного комітету Ради з цього приводу.
Після голосування за ухвалення законопроєкту про процедуру імпічменту за основу Разумков запропонував проголосувати за документ у цілому, однак кілька членів парламенту вигукнули з залу, що мають заперечення. Проте законопроєкт було затверджено в цілому, а перед цим більшість проголосувала за визнання законопроєкту таким, що не потребує доопрацювання.
Водночас нардеп від партії "Батьківщина" Сергій Власенко вважає, що ухвалений сьогодні законопроєкт про імпічмент не робить президента рівним серед інших громадян і не знімає з нього недоторканність.
селедкиимпичмент!!!
То, шо это чистый фуфель, спивочему нариду межушным пространством все равно не охватить.
"КАМАЗ уже прошел капремонт, и не только прошел, но и прогревает двигатель..." (КАМАЗ так КАМАЗ)
Как сказал Гончарук, раньше мы шли в правильном направлении, но медленно.
А сейчас быстро, но в противоположном.
----------------------------------
Умные да, а статья в ЗУ "О регламенте" какая. Учите матчасть .
Это не закон...это очередная порция "божьей росы" в мордочки зебобикам...за которую настойчиво проголосовали арахамии... и остальное зеленое стадо...
Вот по тому закону о ВСК...в котором была прописана процедура импичмента принятом 6 июня....импичмент можно было обьявить за год...там все четко было прописано...но на тот закон зебобик положил то чем на рояле играл....
А по этому закону от зебобиков...импичмент можно обьявлять от начала....и до китайской пасхи....
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=52517&pf35401=486558
Текст закона от зебобиков сам найдешь...
Возьми с сравни....
Можешь не искать и не читать....
Закон от зебобиков...практически слово в слово повторяет закон о ВСК....за исключением сроков...их просто от туда удалили...и выдали сее...за новый закон...
Харями зебилов нормальных детей пугать можно. Гарлем с бандами ниггеров отдыхает.
...
Озвучь-чмо??))
Далеко підуть зелебенські, круто розпочинають!
І
Зебилы схавают.