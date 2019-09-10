 Рада ухвалила за основу законопроєкт про декриміналізацію фіктивного підприємництва

Законопроєкт на засіданні у вівторок підтримали 365 народних депутатів за необхідних 226 голосів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Законопроєкт, зокрема, вилучає ст.205 з КК, яка визнає кримінально караним створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.
"Ми також пропонуємо втричі підняти нижню планку для притягнення до відповідальності за ст.212 КК (ухилення від оподаткування), щоб у кримінальному порядку переслідувалися дійсно злочини, решта - у фінансовому порядку", - сказав глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев, представляючи документ у парламенті.
Водночас депутати ухвалили рішення про скорочені строки підготовки законопроєкту до другого читання.
Порох був вам "нє достаточно отлічним"? Ну-ну...
С 1 октября тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей могут быть снова снижены. Об этом заявил председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Андрей Герус во время согласительного совета в парламенте, передает РБК-Украина.
По его словам, с 1 сентября произошло снижение на 20 копеек.
"Кроме того, сейчас идет работа на понижение электроэнергии для бытовых потребителей. Есть надежда, есть шансы, что с 1 октября тарифы на электроэнергию для таких потребителей будут снижены еще на 10 копеек, а с 1 сентября такое снижение произошло на 20 копеек", - заявил Герус.
Але - осьо босяцька малява: воно дійсно лахта, падло буду. Вік волі не бачити.
"Папа с мальчиком играет,
Пол от крови розовьій.
Папа с мальчиком играет
В Павлика Морозова".
Втім тобі не судилося бути зарізаним. Тебе продадуть на радіоринку скупникам вживаних радіодеталей та плат і модулів. Нагадаю: цей бізнес тримають вірмени.
"...Я обидел его , я сказал : - лейтенант! Никогда ты не будешь старлеем!"
Арестантьі, тащи вафельницу - ща спрашивать как с гада будем!
до прекрасного будущего оставалось 20 дней...
Где оно произошло?? Кому оно произошло?? Бене..??
Брешет герус...и глазом не моргнет...тарифы на электроэнергию для населения не менялись 2017-го года....
это ПРАЧЕЧНЫЕ, черный нал превращают в белый безнал...)))
они то как раз не хотят выдачи в штаты,
там это преступление... вполне криминальное..))
главный бенин бизнес, а зеля соучастник...)))
вы за это голосовали, 73 ))))))
10.09.2019, 15:20 • 1 • 0
З перших днів призначення нова влада пішла в наступ на бізнес. Законопроекти 1053, 1073, що повертають так звану "п'ятикратку", яку раніше скасував президент, впроваджують систему наклепу покупця на підприємця, розширюють застосування реєстраторів (РРО) та інші ініціативи із "закручування гайок" бізнесу, включно з підвищенням податку для ІТ, демонструє реальні наміри нової влади.
Стало зрозуміло, що ми, підприємці, - вороги, а особлива ворожа каста для них - це ФОПи. Ми це все вже проходили з їхніми попередниками. На жаль, серед українців теж є чимало прихильників боротьби з ФОПами. Від простих споживачів, яким не подобаються неправильні чеки у ресторанах, до представників бізнесу на звичайній системі оподаткування.
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Я розумію їхню позицію, адже наша компанія теж сплачує податків 4 млрд грн на рік. Коли одні мусять платити багато, а інші мають можливість платити менше, це може здаватися несправедливим.
Але разом з тим ФОПи відіграють ключову роль у розвитку економіки. Саме завдяки їм наша економіка ще жива і навіть потроху зростає.
Що робити з несправедливістю? Логічна відповідь: спрощувати умови, знижувати податки для компаній на звичайній системі!
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Але в чиновника інша логіка. Корупційна привабливість і потенційний тіньовий дохід збільшуються, коли бізнесу складно і важко. Ймовірно, саме тому, замість лібералізації, яку вони нам обіцяли, маємо погіршення умов для підприємництва.
Кращої стратегії знищення України, мабуть, і не придумаєш...
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Володимир ПОПЕРЕШНЮК
А в чем проблема?
Проблема не в налогах?
Пусть они будут меньше или даже больше
Проблема -- куда их тратят и сколько их воруют.