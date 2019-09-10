 Рада ухвалила за основу законопроєкт про декриміналізацію фіктивного підприємництва

Законопроєкт на засіданні у вівторок підтримали 365 народних депутатів за необхідних 226 голосів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Законопроєкт, зокрема, вилучає ст.205 з КК, яка визнає кримінально караним створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.

"Ми також пропонуємо втричі підняти нижню планку для притягнення до відповідальності за ст.212 КК (ухилення від оподаткування), щоб у кримінальному порядку переслідувалися дійсно злочини, решта - у фінансовому порядку", - сказав глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев, представляючи документ у парламенті.

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Водночас депутати ухвалили рішення про скорочені строки підготовки законопроєкту до другого читання.