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 Політика України
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Все про:ВР (5631) податки (761) підприємці (116) Гетманцев (23)

 Рада ухвалила за основу законопроєкт про декриміналізацію фіктивного підприємництва

Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт №1080 про внесення змін до Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу щодо зменшення тиску на бізнес, який передбачає декриміналізацію фіктивного підприємництва.

Законопроєкт на засіданні у вівторок підтримали 365 народних депутатів за необхідних 226 голосів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Законопроєкт, зокрема, вилучає ст.205 з КК, яка визнає кримінально караним створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.

"Ми також пропонуємо втричі підняти нижню планку для притягнення до відповідальності за ст.212 КК (ухилення від оподаткування), щоб у кримінальному порядку переслідувалися дійсно злочини, решта - у фінансовому порядку", - сказав глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев, представляючи документ у парламенті.

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Водночас депутати ухвалили рішення про скорочені строки підготовки законопроєкту до другого читання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147525
 
 
 Топ коментарі
 
Ні, це ви зробили разом! Зє! Радій! Пишася!
Порох був вам "нє достаточно отлічним"? Ну-ну... Рада приняла за основу законопроект о декриминализации фиктивного предпринимательства - Цензор.НЕТ 6552
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Тепер зрзуміло, чому ти Зє!біл.
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Подбираются к пете, падлы.... ))
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Ні, це ви зробили разом! Зє! Радій! Пишася!
Порох був вам "нє достаточно отлічним"? Ну-ну... Рада приняла за основу законопроект о декриминализации фиктивного предпринимательства - Цензор.НЕТ 6552
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Я понимаю это флуд ну порохоботы опять будут кричать это ЗРА-да!!!

С 1 октября тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей могут быть снова снижены. Об этом заявил председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Андрей Герус во время согласительного совета в парламенте, передает РБК-Украина.
По его словам, с 1 сентября произошло снижение на 20 копеек.
"Кроме того, сейчас идет работа на понижение электроэнергии для бытовых потребителей. Есть надежда, есть шансы, что с 1 октября тарифы на электроэнергию для таких потребителей будут снижены еще на 10 копеек, а с 1 сентября такое снижение произошло на 20 копеек", - заявил Герус.
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Я міг би сказати, що "робот вертьє" - зсучена масть і шерстяний, що зрадив отріцалово та стукає куму, тому порядним сидільцям Цензора треба спитати з нього як з гада, поставити на лижі і виломити з хати.
Але - осьо босяцька малява: воно дійсно лахта, падло буду. Вік волі не бачити.
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Тоді що ти тут робиш, убоге? Чув такий віршик:
"Папа с мальчиком играет,
Пол от крови розовьій.
Папа с мальчиком играет
В Павлика Морозова".
Втім тобі не судилося бути зарізаним. Тебе продадуть на радіоринку скупникам вживаних радіодеталей та плат і модулів. Нагадаю: цей бізнес тримають вірмени.
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а-а-а-а-а... ну тогда и терять нечего. позвони баканову, передай, что он мудак...

"...Я обидел его , я сказал : - лейтенант! Никогда ты не будешь старлеем!"
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Ах тьі падла. В оперчасти куму стучишь? Ану ломись в глазок, шерсть...
Арестантьі, тащи вафельницу - ща спрашивать как с гада будем!
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Ну для шарикова да, для шарикова главное не экономика, которая должна быть рыночной, а сиюминутное снижение. Польша ввела рыночные тарифы сразу и тогда идейные браться зебилов и шариковых выли так, что слышно было всем соседним странам. Ивот можно сравнить сейчас Польшу и Украину.
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у тебя шо, понос? вода в жопе не держится? Ну подожди еще 20 дней, потом оправишься... "тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей могут быть снова снижены"... как красиво: могут быть + снова... блеск! "Есть надежда, есть шансы"...
до прекрасного будущего оставалось 20 дней...
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а с 1 сентября такое снижение произошло на 20 копеек", - заявил Герус.



Где оно произошло?? Кому оно произошло?? Бене..??
Брешет герус...и глазом не моргнет...тарифы на электроэнергию для населения не менялись 2017-го года....
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У ПЕПе фиктивный бизнес? Да его торговые точки через квартал. Предлагают декриминализацию прачечных по ходу, с фиктивной деятельностью.
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А что, были случаи посадки обнальщиков? Рада ухвалила за основу законопроєкт про декриміналізацію фіктивного підприємництва - Цензор.НЕТ 3077
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Вот и славно! Зато упыри лишились ещё одной части кормовой базы ...
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Ахаха. Как же лишились? Можно наоборот теперь заниматься фиктивными проводками. Ну даете.
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А вы попробуйте! Времена уже не те. Диджитализация, однако
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это не обнальщики, то мелкая шушера
это ПРАЧЕЧНЫЕ, черный нал превращают в белый безнал...)))
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Так это же хорошо! Движемся к цивилизованному обществу. Или существует волшебный метод стерилизации грязных денег?
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да, очень хорошо, ибо это в защиту бени и зели,
они то как раз не хотят выдачи в штаты,
там это преступление... вполне криминальное..))
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легализовали прачечные??? так правильно.
главный бенин бизнес, а зеля соучастник...)))
вы за это голосовали, 73 ))))))
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Да и за это тоже. Раз уж этот бизнес был организован государственными институтами, то это не преступление.
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приватбанк был на тот момент частным.. ВРОДЕ..)))
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Вся правда з блогосфери » Новини блогосфери » "Закручування гайок" для бізнесу - це ї є лібералізація, яку обіцяли?
10.09.2019, 15:20 • 1 • 0

З перших днів призначення нова влада пішла в наступ на бізнес. Законопроекти 1053, 1073, що повертають так звану "п'ятикратку", яку раніше скасував президент, впроваджують систему наклепу покупця на підприємця, розширюють застосування реєстраторів (РРО) та інші ініціативи із "закручування гайок" бізнесу, включно з підвищенням податку для ІТ, демонструє реальні наміри нової влади.
Стало зрозуміло, що ми, підприємці, - вороги, а особлива ворожа каста для них - це ФОПи. Ми це все вже проходили з їхніми попередниками. На жаль, серед українців теж є чимало прихильників боротьби з ФОПами. Від простих споживачів, яким не подобаються неправильні чеки у ресторанах, до представників бізнесу на звичайній системі оподаткування.
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Я розумію їхню позицію, адже наша компанія теж сплачує податків 4 млрд грн на рік. Коли одні мусять платити багато, а інші мають можливість платити менше, це може здаватися несправедливим.
Але разом з тим ФОПи відіграють ключову роль у розвитку економіки. Саме завдяки їм наша економіка ще жива і навіть потроху зростає.
Що робити з несправедливістю? Логічна відповідь: спрощувати умови, знижувати податки для компаній на звичайній системі!
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Але в чиновника інша логіка. Корупційна привабливість і потенційний тіньовий дохід збільшуються, коли бізнесу складно і важко. Ймовірно, саме тому, замість лібералізації, яку вони нам обіцяли, маємо погіршення умов для підприємництва.
Кращої стратегії знищення України, мабуть, і не придумаєш...
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Володимир ПОПЕРЕШНЮК
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Сколько вылито блевотины

А в чем проблема?
Проблема не в налогах?
Пусть они будут меньше или даже больше
Проблема -- куда их тратят и сколько их воруют.
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проблема в легализации преступных денег.. а так все чудесно
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