 Збройний напад на поліцейських у Житомирі: правоохоронці затримали одного з організаторів, - Князєв. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції, про це сьогодні, 10 вересня, повідомив глава Нацполіції Сергій Князєв.

Князєв висловив вдячність житомирським оперативникам кримінальної поліції, слідству, поліції превенції, всім співробітникам, які брали участь у розкритті вчорашнього розбійного нападу. За словами глави відомства, поліцейські спрацювали ефективно та якісно.

"Хочу доповісти суспільству, що один з організаторів вже затриманий. Саме зараз слідчий проводить слідчі дії, допит підозрюваного. Кримінальна поліція Житомирщини перебуває в п'яти регіонах нашої країни одночасно, намагаючись швидко і ефективно затримати іншого учасника цього злочинного угруповання", - повідомив Князєв.

Він додав, що зараз вже встановлено ​​причетність затриманого до ще кількох аналогічних правопорушень по всій країні. Крім того, поліцейські виявили і вилучили вогнепальну зброю, з якої було скоєно напад.

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Фото: сайт Нацполіції

Нагадаємо, вчора, 9 вересня, близько 10:00 в Житомирі під час переміщення грошей з магазину в спеціальний автомобіль група невідомих із застосуванням вогнепальної зброї вчинила збройний напад на поліцейських групи фізичної безпеки УПО у Волинській області. Поліцейський встиг убезпечити сумку зі щойно отриманими грошима, закинувши її в салон броньованого автомобіля.

Під час стрілянини поліцейський групи фізичної безпеки зазнав поранення в ногу. 38-річного старшого сержанта поліції доставили в лікарню для надання необхідної медичної допомоги. Зараз його життю нічого не загрожує.

Нападники з місця події зникли на автомобілі. По тривозі були підняті відповідні підрозділи поліції області, а на території регіону введено оперативний план "Сирена".