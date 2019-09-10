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Все про:розвідка (1454) США (5372) Трамп (1962)

 Розвідка США в 2017-м таємно вивезла з Росії агента Смоленкова - співробітника управління справами президента РФ, - ЗМІ

У 2017 році з Росії було екстрено евакуйовано "найбільш цінного інформатора американських спецслужб у владних структурах РФ".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Коммерсантъ" із посиланням на телеканал CNN.

За інформацією CNN, після того, як президент США Дональд Трамп 10 травня 2017 року зустрівся в Білому домі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і тодішнім послом РФ у Вашингтоні Сергієм Кисляком, і нібито розкрив секретну інформацію, американська розвідка таємно вивезла агента з РФ.

Зазначається, що це сталося через побоювання, що президент США поділиться з Росією ще якимись секретами. Інформатор нібито передавав у США дані про внутрішню ситуацію в Кремлі та плани російського президента.

"Коммерсантъ" звернув увагу на пост у Telegram-каналі "Безграмотний піарник", у якому говориться, що в червні 2017 року співробітник Управління справами президента Росії Олег Смоленков з дружиною і трьома дітьми вирушили у відпустку в Чорногорію і там зникли. Було порушено кримінальну справу за статтею "вбивство".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Конгресі США розслідуватимуть повідомлення про можливий тиск Трампа і Джуліані на Україну у справі Байдена

Смоленков працював секретарем у посольстві Росії у Вашингтоні і в апараті уряду РФ. У 2010 році указом президента Дмитра Медведєва йому присвоїли звання чинного державного радника РФ 3-го класу (відповідає військовому званню генерал-майор).

За даними видання, пізніше у ФСБ повідомили, що імовірні жертви живі і перебувають в іншій країні.

Пізніше з'ясувалося, що в 2018 році якийсь Олег Смоленков і його дружина купили будинок в американському штаті Вірджинія вартістю близько $1 млн.

Деякі співрозмовники "Комерсанта" в держструктурах РФ вважають, що Смоленков займався закупівлями, організацією поїздок, особистими дорученнями начальства і не міг передавати американцям важливої ​​інформації.

Інші зазначили, що він мав довіру нинішнього помічника президента Росії з міжнародних справ Юрія Ушакова.

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За даними видання The New York Times, саме Смоленков передавав у США докази "російського втручання" в президентські вибори 2016 року.

Нагадаємо, Лавров був прийнятий президентом США Дональдом Трампом 10 травня 2017 року. Зустріч викликала неоднозначний відгук в американських ЗМІ: опоненти Дональда Трампа запідозрили його в передачі російським співрозмовникам секретної інформації про діяльність у Сирії "Ісламської держави".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147520
 
   
 Топ коментарі
 
В Україні є свій Трамп. Разведка США в 2017-м тайно вывезла из РФ агента Смоленкова, опасаясь его раскрытия Трампом, - СМИ - Цензор.НЕТ 480
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в Украине такая же херьня....
Надеюсь вывезли, если были...
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Вот, а цемах скоро выдаст всю нашу агентуру, которая его брала в тылу врага. Имена, квартиры, явки. Спасибо Зе! за это!!!
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в Украине такая же херьня....
Надеюсь вывезли, если были...
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"Трампик"))) У карлика вовки путина в школе была кличка "гад". Дали потому что постоянно сливал кл руководителю инфу, кто что говорит и что делает. Постарше-окурок и моль. Интересно у нашего карлитто?
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шмарклю и в школе прозывали шмарклей Розвідка США в 2017-му таємно вивезла з РФ агента Смоленкова, побоюючись його розкриття Трампом, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2339
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потом забурел стали величать ху..ло
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Вот, а цемах скоро выдаст всю нашу агентуру, которая его брала в тылу врага. Имена, квартиры, явки. Спасибо Зе! за это!!!
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ти от дебіл .. при чому не виліковний )) тобі не страшно що і тебе цемах видасть? )))
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Конечно же, наши все этому старому черту рассказали, пока через фронт переправляли.
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Письков уже отметился на этот счет...


Песков: Смоленков не занимал высокую должность, и был уволен




Разведка США в 2017-м тайно вывезла из РФ агента Смоленкова, опасаясь его раскрытия Трампом, - СМИ - Цензор.НЕТ 9560

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Олег Смоленков, который, по данным СМИ, мог быть осведомителем американских спецслужб, работал в администрации президента России Владимира Путина.
По словам Пескова, Смоленков не занимал высоких должностей и не имел прямого доступа к президенту Путину.
Песков утверждает, что Смоленков был уволен около двух или трех лет назад.
Напомним, накануне телекомпания CNN сообщила, что В 2017 году американские спецслужбы провели успешную операцию по эвакуации одного из самых высокопоставленных своих источников в Кремле. Утверждалось, что решение об эвакуации американского шпиона было принято в связи с опасениями, что президент США Дональд Трамп и его приближенные небрежно обходились с секретной информацией, что могло привести к разоблачению источника. Эвакуация источника была предпринята после того, как Трамп принял в Белом доме министра иностранных дел России Сергея Лаврова и посла России в США Сергея Кисляка.
После публикации CNN в Telegram-канале "Беспощадный пиарщик" было высказано предположение, что осведомителем ЦРУ мог быть Смоленков. Канал напомнил, что 14 июня 2017 года сотрудник администрации президента РФ Олег Смоленков с супругой и тремя детьми отправились в отпуск в Черногорию и исчезли. После этого было возбуждено уголовное дело об убийстве Смоленкова и его семьи. Источник "Коммерсанта" в США подтвердил, что в репортаже CNN речь идет именно об Олеге Смоленкове.
По данным "Коммерсанта", расследование убийства Олега Смоленкова и членов его семьи несколько раз останавливалось и возобновлялось. Но в итоге следователи и сотрудники ФСБ выяснили, что предполагаемые жертвы живы и находятся в другой стране.
"Коммерсант" обнаружил, что на сайте The Washington Post в разделе о продаже недвижимости есть информация о приобретении 5 июня 2018 года дома в городе Стаффорд (штат Виргиния) стоимостью около $925 тыс. некими Олегом и
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Стабильный гений настолько стабильный, что ему не доверяет даже собственная разведка.
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Ой сплятут лапти та Трампушке. Чай не долга та осталось та.
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Знамо дело, вискарь с полонием бухать будет и новичком подавитси, в дяревнях кажинньій день ента оказия бьіваеть...
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Да в Кремле дворник знает больше чем Пу, а тут заготовитель.
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О пиндосы выбрали себе преза дурачка.
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Ну, американці своїх не кидають. Може й не всіх, але важливих точно. Це, позитивно впливає на мотивацію решти агентури.
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Цю хірню вже спростовано. Перестаньте тупо передруковувати СіЕнЕн!!
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Угу, "спростовано". Дуже незаангажованими Fox News
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Вот тока расєюшка с калєн начала вставать,а піндоси апять в спіну ударілі. І паєтаму ана апять на##нулась рилом в дерьмо...
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Очпуительно.Президент стукач и агент кремля.Америка куда ты катишся?
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Коротше, це фейк і брехня. Тепер Сі-ЕнЕн цього агента ще засвітили придурки, і це погано. Не треба гон на Трампа перепощувати - його ненавидять ліберальні медіа і голлівудські ідіоти, а багато ( більшість) людей підтримує.
"CNN's reporting is not only incorrect, it has the potential to put lives in danger," Press Secretary Stephanie Grisham said in a statement.

https://www.foxnews.com/politics/white-house-blasts-cnn-report-on-spys-extraction-warns-lives-could-be-in-danger
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