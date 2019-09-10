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 Політика України
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Все про:ВР (5631) КПК (27) поправки (24)

 Рада в першому читанні проголосувала за скасування "поправок Лозового"

Верховна Рада у вівторок, 10 вересня, проголосувала в першому читанні за скасування "поправок Лозового", внесених у 2017 році до Кримінального процесуального кодексу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Відповідний законопроєкт №1009 за основу підтримали 297 депутатів.

"У 2012 році був прийнятий новий Кримінальний процесуальний кодекс, який має певні недоліки. За минулий час вносилися зміни, але зміни, які мали виправити системні недоліки, так і не були внесені. Крім того, у 2017 році були зроблені зміни в цей кодекс, так звані "правки Лозового", які не тільки не спростили, а й ускладнили процедуру досудового розслідування", - пояснив під час представлення законопроєкту нардеп Федір Веніславський.

Також законопроєкт вносить поправки в ст.27 закону України про статус народного депутата, де прописано гарантії недоторканності парламентаріїв. Зокрема, знімається норма, яка забороняє без згоди Верховної Ради здійснювати обшук народного депутата, огляд його особистих речей і багажу, транспорту, житлового і службового приміщень, а також втручатися в таємницю листування, телефонних розмов та іншої кореспонденції.

Крім того, вносяться зміни в закон про радіочастотний ресурс, що надають НАБУ і ДБР право на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у рамках проведення негласних слідчих і розшукових дій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одними з перших нова Рада внесе зміни в частині "поправок Лозового", - Рябошапка

У законі про НАБУ будуть також уточнені адміністративні повноваження директора НАБУ, а також встановлені спеціальні положення для проведення конкурсу на зайняття посади негласних штатних співробітників НАБУ.

Також депутатам було запропоновано зміни, що стосуються спрощення досудового розслідування деяких категорій справ. "Загалом ці зміни спрямовані на те, щоб удосконалити діяльність органів досудового слідства. Щоб прокурор під час завершення слідства і передачі справи на розгляд суду не зачитував в повному обсязі обвинувальний акт, що може тривати місяцями", - сказав Веніславський.

Нагадаємо, Верховна Рада 3 жовтня 2017 року ухвалила законопроєкт про внесення змін до низки кодексів, запустивши таким чином судову реформу. Ініціативу загалом затвердили з урахуванням поправки №109 народного депутата Андрія Лозового, якою пропонувалося змінити низку статей КПК.

22 березня 2018 року народні депутати частково усунули негативні наслідки поправки О.Лозового, яка була врахована під час внесення змін до КПК.

Керівники правоохоронних органів заявляли про те, що "правка Лозового" призвела до виникнення великих черг у судах, що суттєво ускладнило роботу правоохоронних органів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147516
 
   
 Топ коментарі
 
До речі, Портнов, виявляється, правозахисник, якщо вірити 1+1!

Рада в первом чтении проголосовала за отмену "поправок Лозового" - Цензор.НЕТ 8378
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Маленько посмотрел трансляцию Рады -скушно! Драк пока нема,Парубий там трошки голос поднял,но оказался белой вороной .Штампуют ,и не допускают одесского базара.В общем -то правильно.Работай в комитете.,вноси правки,а не пиарся на публику. Времена скотиняки и вилоносця канули.
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Та то, шо он правозахистник, герой Майдана и патриот Украины вообще сомнений не вызывает
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Для кого нужное ? Они не смогут вовремя уехать ? вилкула и колесникова "ищут" . Рада в первом чтении проголосовала за отмену "поправок Лозового" - Цензор.НЕТ 5588
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Поправки там были разные...некоторые надо было давно отменить...
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Правильно !!!

нечего было всяким Лозовым менять что-то в портновском уголовном кодексе.

Уголовный Кодекс 2012 года авторства Портнова идеален !!!

По нему можно бороться против Украины и тебе ничего за это не будет
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До речі, Портнов, виявляється, правозахисник, якщо вірити 1+1!

Рада в первом чтении проголосовала за отмену "поправок Лозового" - Цензор.НЕТ 8378
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Та то, шо он правозахистник, герой Майдана и патриот Украины вообще сомнений не вызывает
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та хрен там...
самый лучший был 61 года..
когда пиндюлей дали и бандит (вор) показал где спрятал похищенное, которое отдали терпиле..
а когда изменили, то до первого допроса адвокатишко научил бандита, что нужно говорить чтобы уйти от ответственности...
и преступность, просто взлетела вверх!
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уже давно отменен. По-моему еще в 2017. Если не ошибаюсь.
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Объективности ради этот "валютчик" в свое время удружил стране.
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Маленько посмотрел трансляцию Рады -скушно! Драк пока нема,Парубий там трошки голос поднял,но оказался белой вороной .Штампуют ,и не допускают одесского базара.В общем -то правильно.Работай в комитете.,вноси правки,а не пиарся на публику. Времена скотиняки и вилоносця канули.
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А как красиво выходил к трибуне... Всей фракцией... Как изобличал... И в лотерею, в лотерею выигрывал.
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ну да, скоро ти еще "парламент не место для дискуссий" получишь и тоже скажешь что ето правильно, да зебильчик?
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Дискуссии не за мой счёт.Пусть во вне пленарное время дискутируют.Когда Главы государств встречаются,до них встречаются эксперты и переговорщики,которые нарабатывают документ.
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Украина точно парламентская страна...?
Кто мы сейчас?
Красные комиссары снова у власти вместе с чекнутым Лениным , да?

В частности, снимается норма, которая запрещает без согласия Верховной Рады осуществлять обыск народного депутата, осмотр его личных вещей и багажа, транспорта, жилого и служебного помещений, а также вмешиваться в тайну переписки, телефонных разговоров и другой корреспонденции.Источник: https://censor.net.ua/n3147516
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100 лет назад, красные евреи-большевики захватили мозги украинцев обещаниями земли и свободы, сбив тем самым волну патриотизма, и движения к независимости. через 5 лет раскулачили, ограбили, расстреляли и депортировали. еще через 3 года убили голодом 12 млн, вернули в стойло империи. сегодня зеленые евреи-большевики захватили мозги зубожинням и мифической коррупцией, сбили волну патриотизма, и движения в ЕС и НАТО. в кармане точно не появится, и холодильник не наполнят, но в стойло вернут. ЗЕбе-бе-бе-бе-бе
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>Красные комиссары снова у власти вместе с чекнутым Лениным


Именно так. Только в роли Троцкого - Коломойский.
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"вносятся изменения в закон о радиочастотном ресурсе, предоставляющие НАБУ и ГБР право на снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий. Источник: https://censor.net.ua/n3147516"
итак путин и в украине СОРМ запускает..
вы за это голосовали, зебильчики ))))
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Тю, так не интересно и скушно, никаких сюрпризов и говна из брансбойта на головы избирателей....верните лядь Парашонку!!
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еще бы "Закон Савченко" пересмотрели. Кстати, Надюха со своей Звездой героя скоро бомжевать начнет. Печально...
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Так применяют к тем, кого посадили в СИЗО при нем.( Закон обратной силы не имеет, а тем более отягощающий).
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Ахха. При Порохе, значит, була дихтатура.
А теперь - полная демократия: если депутат не так голосует, его можно немедленно закошмарить с помощью СБУ. Зеленский просто позвонит Баканову и прикажет "заняться этими чертями"
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А почему бы правоохранитеям (НАБУ, САП, АКС) не внести "законную поправку" и в жизнь самого господина Лозового, проанализировав его ативы, обретенные за годы "радикального" депутатства. Судя по законотворческим устремлениям этого деятеля, он был весьма озабочен гарантиями своего безбедного существования.
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Отменили-правильно сделали.Еще прослушку для НАБу и ГБР разрешили,то же хорошо.Легче свынюк,типа Грымчака,сажать будет.
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Давайте уже все сразу "упростим" до "троек" и лугандонского"подвала", чего уж там стесняться.
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