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 Політика України
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 Антикорупційний суд займатиметься лише справами САП і НАБУ: Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про розвантаження ВАКС

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №1025 про початок роботи Вищого антикорупційного суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

"За" проголосували 345 депутатів, "проти" - 1, утрималися 8, не голосували - 49.

Законопроєкт покликаний запобігти перевантаженню ВАКС величезною кількістю справ і залишити в його підпорядкуванні тільки справи, якими займаються САП і НАБУ.

Після ухвалення рішення в першому читанні 294 нардепи проголосували за те, щоб скоротити наполовину термін внесення поправок до цього законопроєкту перед другим читанням.

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Як повідомлялося, в травні збори суддів Вищого антикорупційного суду України ухвалили рішення про початок роботи суду 5 вересня 2019 року. Також збори суддів ВАКС обрали його главою суддю першої інстанції Олену Танасевич.

5 вересня Вищий антикорупційний суд розпочав роботу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147509
 
   
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А Порошенко продолжает игнорировать повестки, которые теперь еще проще ему вручить в ВР. Ну ничего, не долго ему осталось на свободе гулять. Антикоррупционный суд будет заниматься только делами САП и НАБУ: Рада приняла в первом чтении законопроект о разгрузке ВАКС - Цензор.НЕТ 1981
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ей зобібік, як там свинарчуки? а як там ротердам? а як там нада просто пєрєстать стрєлять? чи як там якшо я порушу закони то я сам піду? чи мо президент не буде підписувати закони прийняті з порушенням процедури???7
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та ні. але задрочувати цих безмозких знаєте що не день то все краще та азартніше
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Правильно. Лолита,ахметов и прочие мудаки должны первыми понести заслуженное.
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а зачем поправки? баловство это все, приняли сразу в 1 чтении - и точка
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Все по регламенту. Хорошо, что сняли возможность 1000 поправок внести с целью заболтать закон.
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Плюс мульйон. Парламент не место для дисскусий(с)
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ну такое, создали замкнутый круг из НАБУ, САП и ВАКС вообще без внешнего влияния Антикоррупционный суд будет заниматься только делами САП и НАБУ: Рада приняла в первом чтении законопроект о разгрузке ВАКС - Цензор.НЕТ 4299 НАБУ и САП уже лягли под Зелю и теперь тоже самое ждет ВАКС
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