 Антикорупційний суд займатиметься лише справами САП і НАБУ: Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про розвантаження ВАКС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

"За" проголосували 345 депутатів, "проти" - 1, утрималися 8, не голосували - 49.

Законопроєкт покликаний запобігти перевантаженню ВАКС величезною кількістю справ і залишити в його підпорядкуванні тільки справи, якими займаються САП і НАБУ.

Після ухвалення рішення в першому читанні 294 нардепи проголосували за те, щоб скоротити наполовину термін внесення поправок до цього законопроєкту перед другим читанням.

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Як повідомлялося, в травні збори суддів Вищого антикорупційного суду України ухвалили рішення про початок роботи суду 5 вересня 2019 року. Також збори суддів ВАКС обрали його главою суддю першої інстанції Олену Танасевич.

5 вересня Вищий антикорупційний суд розпочав роботу.