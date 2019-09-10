 Сподіваюся, Зеленський знає, що робить, - Сенцов про подальше звільнення в'язнів Кремля

Про це сказав Олег Сенцов на першій після звільнення пресконференції, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я запитав Зеленського: там понад сто осіб, а з нашого боку що? Президент запевнив мене, що в нього є план. Я сподіваюся, що Зеленський знає, що робить", - зазначив Сенцов.

На запитання, як вони оцінюють, що за їхнє звільнення Україна видала Цемаха, Кольченко і Сенцов заявили, що вперше почули це ім'я в літаку дорогою до Києва.

Вони зазначили, що зараз їм необхідно вивчити ситуацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сподіваюся, що в Росії щось відбудеться. Там є нормальні люди, але їх мало, - Сенцов

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".

Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, а Сенцова - до 20.