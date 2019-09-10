 ЗС РФ шукають наркозалежних серед офіцерського складу терористів, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
Зокрема, сформовано спеціальні комісії для визначення придатності до виконання завдань за призначенням та відповідності займаним посадам представників командного складу. У рамках атестації особлива увага звертається на виявлення серед зазначеної категорії наркозалежних осіб.
Крім того, з 20 вересня під керівництвом штабу Південного військового округу ЗС РФ буде проведено комплексну перевірку з’єднань і частин російських окупаційних військ з метою визначення їх потреб із забезпечення діяльності у наступному році.
"Підрозділи Об'єднаних сил перебувають напоготові до підступних і провокаційних дій з боку російсько-окупаційних військ", - підсумували в Міноборони.
переведу для кацапов и зебилов: Употребление наркотиков это зло!!!
Пацієнтські організації "Пацієнти України" та "100% Життя" розкритикували ініціативу парламенту скасувати закупівлі ліків за допомогою міжнародних організацій.
Мова про законопроект № 1076 "Про внесення змін до Закону україни "Про публічні закупівлі та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель", який 10 вересня планує розглянути Рада.
"Якщо законопроект проголосують у такій редакції, він загрожує здоров'ю та життю сотень тяжко хворих українців, серед яких - діти, адже він позбавляє українців доступу до рятівних ліків, а також до вакцин", - наголосила Інна Іваненко, виконавча директорка БФ "Пацієнти УКраїни".
https://life.pravda.com.ua/health/2019/09/10/238159/?fbclid=IwAR0kDQ-*************************************-wFfHrZTgXKTGpc
пі.сі. вова ж чєстний, он варавать нє будєт! он нам абєщал...
Аж 5 офи цуцеров)))