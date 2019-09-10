 ЗС РФ шукають наркозалежних серед офіцерського складу терористів, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Зокрема, сформовано спеціальні комісії для визначення придатності до виконання завдань за призначенням та відповідності займаним посадам представників командного складу. У рамках атестації особлива увага звертається на виявлення серед зазначеної категорії наркозалежних осіб.

Крім того, з 20 вересня під керівництвом штабу Південного військового округу ЗС РФ буде проведено комплексну перевірку з’єднань і частин російських окупаційних військ з метою визначення їх потреб із забезпечення діяльності у наступному році.

"Підрозділи Об'єднаних сил перебувають напоготові до підступних і провокаційних дій з боку російсько-окупаційних військ", - підсумували в Міноборони.

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