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Все про:Міноборони (2772) розвідка (1454) Донбас (12944)

 ЗС РФ шукають наркозалежних серед офіцерського складу терористів, - розвідка

Збройні сили РФ почали масштабні заходи щодо атестації офіцерського складу своїх військ на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Зокрема, сформовано спеціальні комісії для визначення придатності до виконання завдань за призначенням та відповідності займаним посадам представників командного складу. У рамках атестації особлива увага звертається на виявлення серед зазначеної категорії наркозалежних осіб.

Крім того, з 20 вересня під керівництвом штабу Південного військового округу ЗС РФ буде проведено комплексну перевірку з’єднань і частин російських окупаційних військ з метою визначення їх потреб із забезпечення діяльності у наступному році.

"Підрозділи Об'єднаних сил перебувають напоготові до підступних і провокаційних дій з боку російсько-окупаційних військ", - підсумували в Міноборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командування ЗС РФ змінило спрямованість бойової підготовки окупаційних військ на Донбасі, - розвідка

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147506
 
 
 Топ коментарі
 
то-то, одного уже нашли
ВС РФ ищут наркозависимых среди офицерского состава террористов, - разведка - Цензор.НЕТ 4802

переведу для кацапов и зебилов: Употребление наркотиков это зло!!!
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Генералисимусом боевых клоунов!))))
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то-то, одного уже нашли
ВС РФ ищут наркозависимых среди офицерского состава террористов, - разведка - Цензор.НЕТ 4802

переведу для кацапов и зебилов: Употребление наркотиков это зло!!!
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-- осталось только, этому зюзе, лейтенанта ему присвоить -- и будет полный Офицер! *)
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будет полным кавалером ордена 95го квартала 3й степени!!!
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Баночки для анализа мочи приходят ЗЕ в ночных кошмарах!)))
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ночные кошмары узеленского выглядят примерно так:
ВС РФ ищут наркозависимых среди офицерского состава террористов, - разведка - Цензор.НЕТ 7808
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хроніки *пречесної народної влади*:
Пацієнтські організації "Пацієнти України" та "100% Життя" розкритикували ініціативу парламенту скасувати закупівлі ліків за допомогою міжнародних організацій.
Мова про законопроект № 1076 "Про внесення змін до Закону україни "Про публічні закупівлі та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель", який 10 вересня планує розглянути Рада.
"Якщо законопроект проголосують у такій редакції, він загрожує здоров'ю та життю сотень тяжко хворих українців, серед яких - діти, адже він позбавляє українців доступу до рятівних ліків, а також до вакцин", - наголосила Інна Іваненко, виконавча директорка БФ "Пацієнти УКраїни".
https://life.pravda.com.ua/health/2019/09/10/238159/?fbclid=IwAR0kDQ-*************************************-wFfHrZTgXKTGpc

пі.сі. вова ж чєстний, он варавать нє будєт! он нам абєщал...
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а шо, в расейской армии есть такие штатные подразделения, как акупационные войска, можно пору номеров в/ч для спокойствия?
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-- бывших коммунистов, чекистов и наркоманов -- не бывает!
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а сам пацифист шоле?
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Всех не наркоманов...отправят домой!))))
Аж 5 офи цуцеров)))
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