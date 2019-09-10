 Наше звільнення не означає, що Путін хоче миру. Вовк не втратив зубів, - Сенцов

Про це сказав Олег Сенцов на першій після звільнення пресконференції, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Сенцов зазначив, що Путін після зміни влади в Україні шукає можливості для зміни стратегії спілкування з Україною.

"Обмін не випадковий і не спонтанний. Робота всі ці роки велася, буквально з перших днів. І попередня адміністрація дуже багато працювала над цим. І за минулої адміністрації були звільнені інші полонені, але з часом діалог зайшов у глухий кут. З приходом нової влади у Росії з'явився шанс перезавантажити відносини. Президент Зеленський також робить крок на зустріч. Я бачу, що він щиро хоче цей конфлікт вирішити без втрати інтересів. І це правильно. Сто років переговорів краще, ніж один день війни", - висловився Сенцов.

Також змінилася зовнішньополітична ситуація.

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"РФ захотіла залишитися в європейському суспільстві (Раді Європи. - Ред.), а в Україні до влади прийшли нові обличчя і з'явилася можливість почати новий діалог. Це все збіглося, і ось ми тут", - розповів Сенцов.

Однак він закликав світ не вірити Путіну.

"Хоч би як вовк наряджався в овечу шкуру, зуби в нього, як і раніше, на місці, не хвилюйтеся. Не вірте в це. Я не вірю", - заявив Сенцов.

"Це (обмін полоненими. - Ред.) не означає, що Росія готова відпустити Україну, віддати Крим, віддати Донбас. Сказати: "Живіть, як хочете". Ні, цього не буде. Не чекайте", - резюмував він.

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Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".

Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, а Сенцова - до 20.