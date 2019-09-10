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 Політика України
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Все про:Путін (10705) Сенцов (767)

 Наше звільнення не означає, що Путін хоче миру. Вовк не втратив зубів, - Сенцов

Звільнення в'язнів минулої суботи стало можливим завдяки збігу низки обставин.

Про це сказав Олег Сенцов на першій після звільнення пресконференції, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Сенцов зазначив, що Путін після зміни влади в Україні шукає можливості для зміни стратегії спілкування з Україною.

"Обмін не випадковий і не спонтанний. Робота всі ці роки велася, буквально з перших днів. І попередня адміністрація дуже багато працювала над цим. І за минулої адміністрації були звільнені інші полонені, але з часом діалог зайшов у глухий кут. З приходом нової влади у Росії з'явився шанс перезавантажити відносини. Президент Зеленський також робить крок на зустріч. Я бачу, що він щиро хоче цей конфлікт вирішити без втрати інтересів. І це правильно. Сто років переговорів краще, ніж один день війни", - висловився Сенцов.

Також змінилася зовнішньополітична ситуація.

Також читайте: Сенцов сподівається на звільнення всіх в'язнів Кремля, зокрема й росіян: "Я їх не розділяю"

"РФ захотіла залишитися в європейському суспільстві (Раді Європи. - Ред.), а в Україні до влади прийшли нові обличчя і з'явилася можливість почати новий діалог. Це все збіглося, і ось ми тут", - розповів Сенцов.

Однак він закликав світ не вірити Путіну.

"Хоч би як вовк наряджався в овечу шкуру, зуби в нього, як і раніше, на місці, не хвилюйтеся. Не вірте в це. Я не вірю", - заявив Сенцов.

"Це (обмін полоненими. - Ред.) не означає, що Росія готова відпустити Україну, віддати Крим, віддати Донбас. Сказати: "Живіть, як хочете". Ні, цього не буде. Не чекайте", - резюмував він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Проблема не в тому, що Путін напав на Україну, а в тому, що більшість росіян його підтримують, - Сенцов. ВIДЕО

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".

Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, а Сенцова - до 20.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147504
 
 
 Топ коментарі
 
Путину нужно было получить главного свидетеля по сбитому боингу. Он его получил. путин переиграл зе как школера сопливого. все тут...
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ну так это же правда про цемаха. А зебилы все время запускают старую шарманку, что этот цемах никто и их таких там половина дыры. и вобще никакой не свидетель...
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Подожди, он еще за Зеленского топить будет.
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Путину нужно было получить главного свидетеля по сбитому боингу. Он его получил. путин переиграл зе как школера сопливого. все тут...
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снова старая порохнявая песня - что вы такие скучные?
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ну так это же правда про цемаха. А зебилы все время запускают старую шарманку, что этот цемах никто и их таких там половина дыры. и вобще никакой не свидетель...
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Синцов і Кольченко, сказали, що про видачу Цемаха, в обмін на їх визволення, вони довідалися лише в Україні.
І зараз не можуть коментувати своє відношення до цього.
Але ясно, що це був підлий вчинок відносно цих мужніх незламних українців.
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Ну, они ж тебе не квартал под пивасик, чтоб развлекать, ****
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Обмен не случайный и не спонтанный. Работа все эти годы велась, буквально с первых дней. И предыдущая администрация очень много работала над этим. И при прошлой администрации были освобождены другие пленные, но со временем диалог зашел в тупик. Источник: https://censor.net.ua/n3147504

дивина, а Зе бобіки масово кричали шо пєця тупо піарився на визволенні наших, і лише топив наших у котли...і тепер кому вірити...
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вот теперь я потерял к Сенцову всякий интерес....
Слушайте и смотрите кому он все еще интересен...
Лично для меня он фсе....

С приходом новой власти у России появился шанс перезагрузить отношения. Президент Зеленский также делает шаг на встречу. Я вижу, что он искренне хочет этот конфликт решить без потери интересов. И это правильно.Источник: https://censor.net.ua/n3147504
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Подожди, он еще за Зеленского топить будет.
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Не, Сенцов просто пока верит. Время покажет.
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Бывший политзаключенный Олег Сенцов заявил, что готов ехать на Донбасс только "на танке". Олег в бой рвётся,а моряки наши без боя катера отдали Наше освобождение не означает, что Путин хочет мира. Волк не потерял зубов, - Сенцов - Цензор.НЕТ 5188
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Ти вважаєш, що своїми діями у результаті ПЛАНОВОГО ПЕРЕХОДУ в Маріуполь, моряки повинні були спровокувати масштабний воєнний конфлікт з россієй?
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Нет я вижу что крымский отход солдат из матросов с украинской территории приучает наших военных всегда "оправданно" отступать, в женщин с детьми за которыми прятался российский спецназ нельзя было стрелять ,потому что даже простые военные по заводили там семьи . Пришли бы германские оккупанты всё бы повторилось или нет германцы не мордовцы и их можно мочить
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волков бояться - в турме не сидеть
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та їх там усіх гебняве кодло обробило, міски гипнозом прочухало... це їх такі технології...
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Какая ирония судьбы - хотел быть гвоздем в крышке гроба россии, а стал - гвоздем в крышке гроба Украины
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Вот если бы он его с шакалом сравнил... Или с гиеной...
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Очевидные вещи, но для вменяемых людей, а у нас 73% уставших от войны ждут примерения. Хутин сказал, не буду с Порохом меняться, и не менялся, сказал Цемаха отдайте, отдали. Хер он на всех ложил и ложит...
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"Наше освобождение не означает, что Путин хочет мира. Волк не потерял зубов"
Наше освобождение не означает, что Путин хочет мира. Волк не потерял зубов, - Сенцов - Цензор.НЕТ 8576
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