EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  1951  52
Все про:закон (736) імпічмент (89) Разумков Дмитро (185)

 Законопроєкт про процедуру імпічменту президента було ухвалено без порушень регламенту, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков переконаний, що закон про процедуру імпічменту президента парламент ухвалив без порушень регламенту

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на ранковому засіданні Верховної Ради у вівторок.

"З цим питанням не можна було затягувати. Саме тому ми його ухвалювали в межах регламенту і в межах тих повноважень, які нам делегує народ України", - сказав Разумков.

Як повідомлялося, у фракціях "Європейська солідарність" та "Голос" заявили, що більшість Верховної Ради під час голосування в цілому за проєкт закону про процедуру імпічменту знехтувала нормами регламенту, які забороняють приймати законопроєкт за основу і в цілому, якщо є заперечення народних депутатів. Заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк зазначив, що хотів би отримати роз'яснення регламентного комітету ВР із цього приводу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" під час ухвалення закону про імпічмент порушила Регламент Ради, - Юрчишин. ФОТО

Після голосування за ухвалення законопроєкту про процедуру імпічменту за основу Разумков запропонував проголосувати за документ в цілому, проте кілька членів парламенту вигукнули із зали, що мають заперечення. Однак законопроєкт було затверджено в цілому, а перед цим більшість проголосувала за визнання законопроєкту таким, що не потребує доопрацювання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147503
 
 
 Топ коментарі
 
не будет никакого импичмента зеленского, его просто вынесут вперед ногами из администрации офиса президента!!!
 показати весь коментар
 
привыкли на десятилетия растягивать решения вопросов а в это время-крали и грабили, крали и грабили
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
не будет никакого импичмента зеленского, его просто вынесут вперед ногами из администрации офиса президента!!!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Сивого мародёра - за граты! Закон о процедуре импичмента президента был принят без нарушений регламента, - Разумков - Цензор.НЕТ 2995
 показати весь коментар
 
 
оу, то невже у свинарчуків вже руки відрубані??? а нє. он букін отримав, навіть непогано ,жирне підприємство собі , видно як плату за моральний ущєрб
 показати весь коментар
 
 
Мародерів не саджають, їх рострілюють на місці.
 показати весь коментар
 
 
Ващето хозяин ЗЕлюпы сказал, шо Свинарчуков наградить надо.
 показати весь коментар
 
 
лалитку, агента кремля, мародера мальдивского бывшего президента-позора- парашенку
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Ахахаха у петекулёзников одна забава)) Закон про процедуру імпічменту президента було ухвалено без порушень регламенту, - Разумков - Цензор.НЕТ 3120
Закон про процедуру імпічменту президента було ухвалено без порушень регламенту, - Разумков - Цензор.НЕТ 8934
 показати весь коментар
 
 
Зебилы схавают, не было нарушерия потому что в пределах и народ. Были замечания, да мы слышали, но пох 😀
 показати весь коментар
 
 
Кому верить ? Кто за бортом,обратное говорят.
 показати весь коментар
 
 
Зелебобики?Им на роду написано скулить.
 показати весь коментар
 
привыкли на десятилетия растягивать решения вопросов а в это время-крали и грабили, крали и грабили
 показати весь коментар
 
 
Виходить що один чи два недоумка можуть зірвати роботу всієї Ради! Розводити клоунаду ради потіхи...
 показати весь коментар
 
 
Толик Иванов, и шо тянуть кота за хвост? Сделай Те как в Китае.... культурная революция.....хунвейбины....дацзыбао!)))))
 показати весь коментар
 
 
Разумков, закон уже был принят 6-го июля, предыдущей Радой. Эта твоя филькина грамота - только прикрыть несостоятельность режима.
 показати весь коментар
 
 
Kaкая разница ? Зеленский был обязан подписать его в 15-дневный срок, или наложить вето. Он не сделал ни того, ни другого.
 показати весь коментар
 
 
если Закон не набирает 226 голосов то он является не принятым, он не может быть поставлен на голосование еще раз, только через внесение нового Закона.
 показати весь коментар
 
 
Если кандидат в Президенты не владеет державной мовой, его регистрация недействительна.
Если Президент распускает Верховну Раду, не дав ей сформировать коалицию, указ недействителен.
 показати весь коментар
 
 
с чого ти взяв що Президент не володіє Державною мовою?
на час роспуску ВР пройшло більше місяця після не надання Суду списку коаліції
"Суд також постановив витребувати список депутатів коаліції станом на 28 лютого.
Матеріали або письмові пояснення із зазначенням неможливості надання суду витребуваних доказів повинні бути подані у строк до 12 березня."
 показати весь коментар
 
Зеленский тщательно избегал любых телевизионных дебатов один на один с Порошенко. Устроил паскудное шоу на стадионе.
Чего ему бояться было ? А того что он не сможет поддерживать профессиональный разговор по вопросам государственного управления, используя только державну мову. Это немедленно сделало бы незаконной его регистрацию и весь последующий процесс.
---
А почему суд НЕ ДАЛ месяц на формирование коалиции ?
 показати весь коментар
 
 
По перше президент володіє українською мовою, по друге закон в червні був прийнятий не Радою, а десятком кнопкодавів на чолі з дефективним Парубієм..
 показати весь коментар
 
Нi, не володіє.
---
Если закон был принят вне регламента, Зеленский вполне мог наложить на него вето, что было бы в рамках закона. Но он его вообще проигнорировал.
 показати весь коментар
 
 
Як це "какая разніца" ? ? ?
З 17го разу це не порушення регламенту ? ? ?
А голосували за нього "за себе і сусіда по всьому ряду" ЦЕ НЕ ПОРУШЕННЯ РЕГЛАМЕНТУ ?

ПЄСдюки ....
 показати весь коментар
 
 
Почему закон, принятый 6-го июня, не подписан и не ветирован ? На него просто покладен болт.
 показати весь коментар
 
 
Тормоз,тогда коалиции не было и тебеж,кенгурованному сказали,что примут после парламентских выборов
 показати весь коментар
 
На формировании коалиции по закону полагается месяц; а по истечении этого месяца до очередных выборов оставалось менее полугода, и распускать Раду - незаконно.
Но кого интересуют законы, если Беня приказал ?
 показати весь коментар
 
 
Коалиция была.
Все соответствующие документы, доказывающие это, были поданы, но не были приняты во внимание КС.
 показати весь коментар
 
 
список коаліції не був наданій КС, нехер трандіть
 показати весь коментар
 
 
На формирование коалиции даётся месяц. Суд отказался дать этот месяц.
 показати весь коментар
 
 
а оно вообще Закон "О регламенте" в глаза видело?
 показати весь коментар
 
 
Текст закону?

А давайте вгадаю. Імпічмент президенту може оголосити лише президент за докором сумління!!!
Або рада може оголосити імпічмент якщо проголосуе його 3 рази з проміжком між голосуваннями не менш як 3 роки, за має бути не менш як 500 депутатів...
 показати весь коментар
 
 



Арендатор мониторов

@aeyntkmcjy

Пять последних лет (а до этого, ещё 20) ВСЕ законы принимались в полупустой зРаде чужими картами и это никак не волновало сволочь порохоскотскую. А сейчас эти вонючие державники озаботились регламентом! Шо это, если не соевый **********?
 показати весь коментар
 
 
"Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков убежден... ...в пределах тех полномочий, которые нам делегирует народ Украины"

Беспредел полный! Не народ Украины, а группа избирателей.
...не по Димке с Зелькой шапка... -- но понты суровые! *)


 показати весь коментар
 
 
Так само почина в Янукович. Демонстративний "беспредел", "нічого не порушено" і йдіть комусь доводьте протилежне.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
вы оч ем? какие регламенты? теперь регламенты не канают, раз везде включен зеленый свет Закон про процедуру імпічменту президента було ухвалено без порушень регламенту, - Разумков - Цензор.НЕТ 3389
 показати весь коментар
 
Як же ці всі курви олігархічні проти імпічменту і зняття недоторканності!!! Песдякули добре розуміють що це відриває їхніх хазяїв від кормушки
 показати весь коментар
 
Единственный положительный момент действий земанды в том, шо все, что они сейчас принимают, позже может быть отменено одним заседанием конституционного суда.
 показати весь коментар
 
зеленые кнопки нажимай! раз-два!
нахер вообще депутаты нужны? столько денег прожирают зря.
сделаем одну кнопку зеленую, дадим зеле, пусть жмёт когда хочет.
 показати весь коментар
 
Сказал, как отрезал. Он думает, что он разумков, чем другие ) все лохи...
Мало того, зе никому не говорят, что закон об импичменте єто не снятие неприкосновенности с президента, как сняли с депутатов. През остается неприксаемій пока импичмент не вступит в силу, а я так думаю, что следующий през(если он будет конечно) обжалует и скасуе закон об импичменте , принятый 100% с нарушением регламента...
 показати весь коментар
 
 
Да, а Шоколадные пять лет не могли принять и это ВР которые пришли с Майдана, вообщем все ,как обычно , пользуются плодами революции проходимцы Законопроєкт про процедуру імпічменту президента було ухвалено без порушень регламенту, - Разумков - Цензор.НЕТ 6940
 показати весь коментар
 
у вас возражения уже 25 лет !
одни возражения и командировки по обммену опытом в ЕС.
они сюда не ездят им неклогда вам опыт передать а вот вы слюнообмено туда ездите заниматься в рабочее время !
и рабочего времени у вас .... в году... прийти поднять руки за возражение и опять на моря...
потом разберетесь когда будет желание да ?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору