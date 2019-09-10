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 Політика України
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Все про:Зеленський (2676) ОДА (659) Рівне (170) Рівненщина (450)

 Зеленський призначив Віталія Коваля головою Рівненської ОДА

Президент України Володимир Зеленський представив нового главу Рівненської обласної державної адміністрації - директора дорожньо-будівельної компанії повного циклу ТОВ "ВВВ Монтаж" Віталія Коваля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я хочу, щоб ви спілкувалися з людьми, з молоддю. Я кажу кожному новому голові обласної адміністрації, що треба чути людей. Це не посада, це можливість зробити щось для України, а в цьому випадку ми говоримо про Рівненську область. А посада як дається, так і забирається. Сьогодні ми вам її даємо, вітаю", - сказав він у вівторок на зустрічі зі студентами Острозької академії, представляючи нового голову Рівненської ОДА.

Віталій Коваль у 2004-2006 роках працював у кредитному департаменті Укргазбанку, потім зайнявся приватним бізнесом у сфері оптово-роздрібної торгівлі, був гендиректором/директором кількох компаній, що займалися експортом зернових культур, агрохімії, нафтопродуктів, транспортними послугами, логістикою. З 2016 року був директором ТОВ "ВВВ Монтаж".

Член Національного олімпійського комітету України, перший віцепрезидент Федерації греко-римської боротьби України, віцепрезидент Асоціації спортивної боротьби України.

Закінчив Тернопільську академію народного господарства за фахом "банківська справа", навчався у Львівській бізнес-школі Українського католицького університету. Володіє англійською та польською мовами. Кандидат у майстри спорту з греко-римської боротьби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив Віталія Туринка головою Запорізької ОДА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147500
 
 
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обучался во Львовской бизнес-школе Украинского Католического университета.

Интересно он за ПЦУ или за РПЦ в таком случае? Зеленский назначил Виталия Коваля главой Ривненской ОГА - Цензор.НЕТ 6695
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Приятно что Владимир Александрович назначает на руководящие должности простых роботяг, людей из народа!
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еще более интересно то, что назначение происходит по итогам открытого и прозрачного конкурса, после обсуждения с народом.
Как и было обещано!
Во как, пацан сказал-пацан сделал!
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Сенцов и Кольченко дают первую после освобождения пресс-конференцию: онлайн-трансляция:

https://charter97.link/ru/news/2019/9/10/347873/
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Член Национального олимпийского комитета Украины, первый вице-президент Федерации греко-римской борьбы Украины, вице-президент Ассоциации спортивной борьбы Украины.

-- братэлло, солоховец...*)
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О, норм, если будут воровать - сразу в морду.
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От спитати рівненських зебілів - А ви раніше хоть що небудь чули про цього Віталія Коваля ,
його кандидатуру зе з вами обговорював , конкурс був ?? Вам же це клован обіцяв !!
Яким боком цей Коваль взагалі до Рівненської області - га зебіли ??
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