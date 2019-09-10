 Зеленський призначив Віталія Коваля головою Рівненської ОДА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я хочу, щоб ви спілкувалися з людьми, з молоддю. Я кажу кожному новому голові обласної адміністрації, що треба чути людей. Це не посада, це можливість зробити щось для України, а в цьому випадку ми говоримо про Рівненську область. А посада як дається, так і забирається. Сьогодні ми вам її даємо, вітаю", - сказав він у вівторок на зустрічі зі студентами Острозької академії, представляючи нового голову Рівненської ОДА.

Віталій Коваль у 2004-2006 роках працював у кредитному департаменті Укргазбанку, потім зайнявся приватним бізнесом у сфері оптово-роздрібної торгівлі, був гендиректором/директором кількох компаній, що займалися експортом зернових культур, агрохімії, нафтопродуктів, транспортними послугами, логістикою. З 2016 року був директором ТОВ "ВВВ Монтаж".

Член Національного олімпійського комітету України, перший віцепрезидент Федерації греко-римської боротьби України, віцепрезидент Асоціації спортивної боротьби України.

Закінчив Тернопільську академію народного господарства за фахом "банківська справа", навчався у Львівській бізнес-школі Українського католицького університету. Володіє англійською та польською мовами. Кандидат у майстри спорту з греко-римської боротьби.

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