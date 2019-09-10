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 Політика України
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Все про:ЄНП (23) Євросоюз (2604) Європейська Солідарність (107)

 "Євросолідарність" вступила в Європейську народну партію

Партія "Європейська Солідарність" офіційно увійшла до Європейської народної партії.

Про це повідомляє пресслужба політсили, передає Цензор.НЕТ.

"Європейська Солідарність офіційно увійшла до найбільшої і найвпливовішої політичної родини об’єднаної Європи - Європейської народної партії. Щойно ЄНП ухвалила відповідне рішення. Це - визнання успішності п’яти років реформ, які здійснювалися нашою командою. Це - мандат довіри до Європейської Солідарності як проєвропейської української партії", - йдеться в пресрелізі.

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У політсилі наголошують, що розглядають приєднання до ЄНП не лише як внутрішньопартійну подію, а як сигнал визнання європейських прагнень України, її бажання приєднатися до ЄС і НАТО.

"Європейська народна партія стоїть пліч-о-пліч з Україною у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність. Новий формат співпраці з нею дає нам нові можливості відстоювати європейський та євроатлантичний вибір України", - резюмують у "Євросолідарності".

Євросолідарність вступила в Європейську народну партію 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147499
 
   
 Топ коментарі
 
Ждем мощную ответочку и вступление СЛюНы в ЕдРо.
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Уже даже ваше Зебилье молчит что он еврей, а тебе еще методу не сменили? Ты бурят больше чем Порох еврей
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Дебил мародерский все никак не успокоится. Все делает вид что он проевропейский хотя все его дела говорят об обратном Мразь пейсатая опять что то придумала как уйти от уголовного наказания.
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Это те, которые голосовали за возвращение параши в пасе? Ну тогда все логично.
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Вас уже даже тошнит зелеными шмарклями?
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это они так размножаются. Он родил нового дубинского
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Ждем мощную ответочку и вступление СЛюНы в ЕдРо.
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Куда только не вступишь, чтобы на допросы не ходить. А так уважительная причина.
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Порох ,ну какой ты же ОМЕРЗИТЕЛЬНЫЙ,это тебя не спасет!!!!
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Он не золотой червонец, чтобы всем нравиться.
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Дебил мародерский все никак не успокоится. Все делает вид что он проевропейский хотя все его дела говорят об обратном Мразь пейсатая опять что то придумала как уйти от уголовного наказания.
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Потрох пейсы сбрил, а ты не знал?
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Уже даже ваше Зебилье молчит что он еврей, а тебе еще методу не сменили? Ты бурят больше чем Порох еврей
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Даунито хромосомо?
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Ну хочешь так себя называй, чего ты у меня спрашиваешь?
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Только пЕтЕкантропы не способны отличить женский ник от мужского..Так что ты таки даунито
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Это лучше, чем коричневое..
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Рагуль, отвали, лопай сам свое коричневое.
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Ольгинец, я такая же кацапка, как ты Шарль Азнавур, иди лесом, я по вторникам не подаю..
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Я знаю, ты по вторникам берешь, и в другие дни тоже))
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Вот я сейчас думаю, урод, пойти и выложить тебя на Форуме, тебя удалят, но нас могут и вдвоем забанить..Выбирай. Я спокойно три дня переживу, а ты, хамло ольгинское?
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А ты оНо, проходи мимо, безграмотное..
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Я тебе таких картинок с порохатым знаешь сколько накидать могу?
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Я не сумніваюсь, але хіба це не значить, що ми просто поміняли Вальцмана на Зельцмана? А коли будуть президенти-українці?
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Вальцман? Я что то слышал про это у кацапья. Расскажешь?
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У тому-то й справа, що кацапи багато напридумували про Вальцмана, але при цьому навіть не заікаються про коріння Зе...
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Это пока))) всему свое время)
А Порох вообще не еврей, тоесть совсем
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Для чего что там "заикаться", если Зе прямым текстом сказал, что он из интеллигентной еврейской семьи...какие еще вопросы?
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Мене, як свідомого українця, такий президент не влаштовує. не тому, що єврей, а тому, що не є українцем по духу. Деякі євреї патріотичніші за значну частину українців (Лев Ребет з історії згадується), але це не про Зе...

Людина толком українську мову почала вчити тільки ось зараз. Він Шевченка чи Стуса хоч щось процитує без листочка? Він хоч знає, хто такий Скоропадський чи там Міхновський?
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Взято с оголтелого рашистского ресурса. Что ты там делаешь, омерзительный. Компромат на Порошенко ищешь, ватничек?
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И тут петекантропы резко заткнулись и дружно полетели гадить на другие ветки...
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Ну і? Хіба це не значить, що ми просто поміняли Вальцмана на Зельцмана? А коли будуть президенти-українці?
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Уже были. Но судя по нашим президентам национальность на порядочность не влияет. "Євросолідарність" вступила в Європейську народну партію - Цензор.НЕТ 735
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Справа не в національності, а в ментальності! Євреї Лев Ребет чи Ніл Хасевич з ОУН були більшими українцями, ніж усі тут на форумі.
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Ну хоть ты видишь что не проевропейский, а то там слепые. Какие то ассоциации подписывал, безвизы пробивал ,террористов ловил, то ли дело сейчас проевропейский пришел терорюг отпустить, войска отвести, флаги снять, а то раздражают. Да одроклеточный?
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Сепар грёбаный, рот закрой и не оскорбляй еврея Зеленского
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Глянь в топ коментов, волна зебилизма идет на спад, то ли еще будет
Естессно и прохоботиков меньшает, может у народа просветление и наступит.
Не, точно наступит, лучше бы пораньше.
А то годами одни и те же вопли - вот ющ прийдет, вот юля всех спасет, янек шапки всем вернет, петя все наладит, зеля все исправит.
Не на то народ смотрит. Рекомендаций ее дам, мозги в руки и копать, копать гуглю.
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Когда разберутся, что это мошенники, тогда и выгонят из своей партии.
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Вечно Петя вступит во что-то. Как правило в дерьмо.
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Не может дерьмо вступить в дерьмо. Оно - ВЛИВАЕТСЯ
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Ну, это уже удар под дых. Партии Слуга Народа теперь что, в Единую Раиссю вступать?
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Какой удар под дых? ЕНП это не закрытый элитный клуб, куда принимают только избранных. Захотел - согласился на условия - вступил. Батькивщина и Самопомич уже там.
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А СлюНа когда? Или начальника с Москвы наругает?
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Нет, ты не понимаеш. Партия Слуга народа не сможет быть в одной партии с Порошенко. Так что... Только ЕДро.
Ну еще... Какая в Северной Корее партия?
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О, подходит. Не забываем откуда пошло выражение ;Слуга Народа;.
Его придумал Иосиф Джугашвилли.
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Ну сильно запятнаних насправді туди не беруть...
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Нет, в Партию зеленых) Есть такая в Германии
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у козломордых всегда так-ржание без причины
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Иди лесом, винторогий
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Сам его жри, рогоносец
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В методичках ничего не написано у зебилов)
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врешь... - не возьмешь..., подумал Петр Лексеевич...., и вступил в Европейскую народную партию..., под ее международную защиту.. "Евросолидарность" вступила в Европейскую народную партию - Цензор.НЕТ 5235
Хитер волчара....
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Ото пусть там и УМНИЧАЮТ. А тут они на ЗАТВОРКАХ. ПОБОЧНЫЙ ПРОДУКТ ПОЛИТИКИ.
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Очко своё прикрывает.
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Как бы вы не садитесь...- Все в музыканты не годитесь...
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Зачем нормальной европейской партии это дерьмо, может бабло им подкинул, за 5 лет воровства там денег хватает.
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Старается купить себе дипломатический иммунитет в ПАСЕ, это же очевидно.
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Не поможет.За экономические преступления в своей стране выкинут с треском.
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Осталось малость - хоть шото доказать. Но вот с этим шото нифига не сложилось.
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Да туда любой пойти может. Особенно за деньги.Одно название.Будешь пургу нести,исключат. Делов то.
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А он ахметова туда с собой не пытался брать ? А то ахмета в США не пускают...
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Чекайте, якщо петю прийняли в ЄНП, де заправляють Меркель і Макрон, то це значить, що в Європи немає до нього ніяких питань по корупції і тд? А Європі мабуть краще знати...
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Вы давно вступили...
"Євросолідарність" вступила в Європейську народну партію - Цензор.НЕТ 3417
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Ага а партія зелених теж була приєднана до європейської... Але чомусь на хвилі "зелені" вони не пройшли)))
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Продажний кремлівський холуй ЗЕК - Іуда Янук ...: «Визнавати Голодомор як факт геноциду до якогось народу неправильно і несправедливо» Про це московський резидент посіпака як президент України заявив, виступаючи на засіданні ПАРЄ в Страсбурзі і йому стоя аплодувала вся делегація проклятої паРаші обнявшись разом з делегацієй ригоАнальних бандитов ЗЕКА. На думку цього лютого ворога України Голодомор нібито був спільною трагедією всіх народів кривавого ссср. Незважаючи на те що до цього 28 листопада 2006 року Верховна Рада прийняла закон «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні», який говорить: «Голодомор в Україні на початку 30-х років XX століття є геноцидом українського народу», і зазначає: «що публічне заперечення Голодомору 1932-1933 років в Україні визнається наругою над пам'яттю жертв мільйонів українців штучного Голодомору, приниженням гідності українського народу і є протиправним злочином». І першим почав заперечувати Голодомор в окупованій Україні (УНР) як геноцид українського народу холуй кремля проклятий ЗЕК - Іуда. Після такого виступу продажного холуя ... резидента ЗЕКА 28 квітня 2010 року Парламентська асамблея Ради Європи навідріз відмовилася визнати голод в кривавій тюрмі народів ссср 1930-х років геноцидом українського народу ....
Щоб і зараз у нас не повторилося це жахливе зрадницьке минуле і з новим ЗЕКОМ- 2, продажним українофобом ... резидентом з цим екс- клоуном, ЗЕбілом -капітулянтом.
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Мне бы приятнее было видеть ЕС в ECR, но если EPP, так EPP.
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А СН может принять в свои ряды французские "желтые жилеты". Цели очень близки - взять и все поделить. Пролетарии всех стран должны пролетать вместе.
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Так там же Мороз и Литвин членствуют,всё пророссийское говно из Украины собирается в евнарпэ?
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