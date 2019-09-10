 "Євросолідарність" вступила в Європейську народну партію

Про це повідомляє пресслужба політсили, передає Цензор.НЕТ.
"Європейська Солідарність офіційно увійшла до найбільшої і найвпливовішої політичної родини об’єднаної Європи - Європейської народної партії. Щойно ЄНП ухвалила відповідне рішення. Це - визнання успішності п’яти років реформ, які здійснювалися нашою командою. Це - мандат довіри до Європейської Солідарності як проєвропейської української партії", - йдеться в пресрелізі.
У політсилі наголошують, що розглядають приєднання до ЄНП не лише як внутрішньопартійну подію, а як сигнал визнання європейських прагнень України, її бажання приєднатися до ЄС і НАТО.
"Європейська народна партія стоїть пліч-о-пліч з Україною у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність. Новий формат співпраці з нею дає нам нові можливості відстоювати європейський та євроатлантичний вибір України", - резюмують у "Євросолідарності".
А Порох вообще не еврей, тоесть совсем
Людина толком українську мову почала вчити тільки ось зараз. Він Шевченка чи Стуса хоч щось процитує без листочка? Він хоч знає, хто такий Скоропадський чи там Міхновський?
Естессно и прохоботиков меньшает, может у народа просветление и наступит.
Не, точно наступит, лучше бы пораньше.
А то годами одни и те же вопли - вот ющ прийдет, вот юля всех спасет, янек шапки всем вернет, петя все наладит, зеля все исправит.
Не на то народ смотрит. Рекомендаций ее дам, мозги в руки и копать, копать гуглю.
Ну еще... Какая в Северной Корее партия?
Его придумал Иосиф Джугашвилли.
Хитер волчара....
обоср...обделались...
Щоб і зараз у нас не повторилося це жахливе зрадницьке минуле і з новим ЗЕКОМ- 2, продажним українофобом ... резидентом з цим екс- клоуном, ЗЕбілом -капітулянтом.