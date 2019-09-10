 Сподіваюся, що в Росії щось відбудеться. Там є нормальні люди, але їх мало, - Сенцов

Про це він сказав на першій після звільнення пресконференції, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Ситуацію в Росії він охарактеризував, як болото.
"Я був там 5 років. Може здатися, що мені не пощастило, і я ці п'ять років провів у в'язниці. Але це не означає, що навколо кримінальники. Це звичайні люди. Хтось завзято підтримує Путіна, але таких мало. Хтось, навпаки, не підтримує, але таких теж мало. Більшості - байдуже", - заявив Сенцов.
Він висловив упевненість у зміні влади в РФ.
"У 2014 році я побачив, як люди можуть змінити свою країну... Ніхто не міг прогнозувати революцію, тому ми не можемо прогнозувати події в Росії", - акцентував Сенцов.
Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.
Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.
Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.
Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".
Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, а Сенцова - до 20.
Щодо міжнародної спільноти - буде ексклюзивно глубока стурбованість, так. Але на кожну стурбованість є велетенське занепокоєння. До того ж ці 140 млн - не дорогоцінний кошерний нарід, а якийсь русняво-гойський трефний непотріб.
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Ніт, кацапи не такі, щоб вступитися за якогось там Щіщаца. Як ми бачили на відео їхніх "протестів", Щіщаца тягнуть в автозак, і жоден не відбивав його як міг (бо Міг - хлопець крутий, а кацапи стояли і фоткали).
І так, я озвучив гіпотетичний сценарій. Розпад розсосисії дійсно є більш реальним.
Они такие же как и мы вот тольно нужно
подождать пока Пуйло на пенсию уйдет...
Видимо, с голоду пухнут в некоторых местах.
Что Надя приехала пухлая, что здесь.
Моряки тоже все вес набрали, и Гриб.