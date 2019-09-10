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 Політика України
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Все про:Росія (19716) Сенцов (767)

 Сподіваюся, що в Росії щось відбудеться. Там є нормальні люди, але їх мало, - Сенцов

Олег Сенцов сподівається на зміну влади в Росії, внаслідок якої "Путіна відправлять на пенсію".

Про це він сказав на першій після звільнення пресконференції, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Ситуацію в Росії він охарактеризував, як болото.

"Я був там 5 років. Може здатися, що мені не пощастило, і я ці п'ять років провів у в'язниці. Але це не означає, що навколо кримінальники. Це звичайні люди. Хтось завзято підтримує Путіна, але таких мало. Хтось, навпаки, не підтримує, але таких теж мало. Більшості - байдуже", - заявив Сенцов.

Він висловив упевненість у зміні влади в РФ.

"У 2014 році я побачив, як люди можуть змінити свою країну... Ніхто не міг прогнозувати революцію, тому ми не можемо прогнозувати події в Росії", - акцентував Сенцов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Повернення можливе лише на танках", - Сенцов про окупований Крим

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".

Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, а Сенцова - до 20.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147498
 
 
 Топ коментарі
 
там клоака, надовго.тому не варто очікувати протрезвіння
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Даже если пуйло сгинет, кгб выберет новое пуйло, возможно еще кровожаднее чем это. Только революция, кровавая, в росии и деление параши на десяток независимых субъектов!!!
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Так честно, украинцам абсолютно пофик, что будет или может быть в РФ.
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Даже если пуйло сгинет, кгб выберет новое пуйло, возможно еще кровожаднее чем это. Только революция, кровавая, в росии и деление параши на десяток независимых субъектов!!!
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боюсь я иного что США НАТО Европа и все остальные поставяттого кто будет контролировать вооруженные силды косомс ракетные воска и Ядерный потенциал... это все о России... АРГУМЕНТАЫ-- а вот-- если бы в Украине осталось до 2014 года свое ЯО хрен было бы то что имеем на сегодня.... Надеюсь, что в России что-то произойдет. Там есть нормальные люди, но их мало, - Сенцов - Цензор.НЕТ 4536
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Та це ще гуманний варіант. Більш суворий сценарій - за методом одного австрійського худіжника. Збірний пункт - ешелон - комбінат смерті - і двоетапна утилізація (газовий термінал та крематорій). Із ********* технологіями, зокрема в галузі хімії, продуктивність макрогеноциду можна суттєво підвищити у порівнянні з серединою 20 ст.
Щодо міжнародної спільноти - буде ексклюзивно глубока стурбованість, так. Але на кожну стурбованість є велетенське занепокоєння. До того ж ці 140 млн - не дорогоцінний кошерний нарід, а якийсь русняво-гойський трефний непотріб.
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Они не согласятся в крематории. Будуь защищаттся
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> Будут защищаться <
...
Ніт, кацапи не такі, щоб вступитися за якогось там Щіщаца. Як ми бачили на відео їхніх "протестів", Щіщаца тягнуть в автозак, і жоден не відбивав його як міг (бо Міг - хлопець крутий, а кацапи стояли і фоткали).

І так, я озвучив гіпотетичний сценарій. Розпад розсосисії дійсно є більш реальним.
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Какая революция? Оперативно построят еще один водочный заводик и кинут по маршрутам.
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Підлога Маккартні Революції там не буде,поки найбільші їх міста не будуть в бідноті жити,а регіони вони криваво подавлять.
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там клоака, надовго.тому не варто очікувати протрезвіння
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Так честно, украинцам абсолютно пофик, что будет или может быть в РФ.
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да ничего там не произойдет ... кремлевский вылупок кровью их скорее умоет... поздновато ... под этой тварью под ружьем пол шайтаната которые с удовольствием поотбивают почки у другой половины соотечественников
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Пошли песни из стокгольмского синдрома:
Они такие же как и мы вот тольно нужно
подождать пока Пуйло на пенсию уйдет...
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Это Сенцов? Из худенького дрища в такого жиробаза превратился? 🤔
Видимо, с голоду пухнут в некоторых местах.
Что Надя приехала пухлая, что здесь.
Моряки тоже все вес набрали, и Гриб.
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В тюрьме кормят кашей, а это углеводы, а от них легко располнеть, особенно когда сидишь в камере и не особо двигаешься. Но я полагаю, что тебя это не особо волнует, а просто хочется *********.
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нормальных людей везде мало, но не все любят памятники взрывать
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Все надеются . У них на главной площади мавзолей , в голове вата и величие . Слабая надежда на светлое будущее .
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