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 Суспільство
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Все про:Сенцов (767) Афанасьєв Геннадій (72)

 "Образа - справа слабких", - Сенцов запевнив, що не тримає зла на тих, хто дав проти нього свідчення (оновлено)

Олег Сенцов не тримає зла на Геннадія Афанасьєва, який дав свідчення проти нього.

Про це він сказав на першій після звільнення пресконференції, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Образа - справа слабких. Я не тримаю на них образи. Тим паче, потім вони себе інакше показали... Але це не зобов'язує мене з ними спілкуватися", - заявив Сенцов.

Він зазначив, що Афанасьєв зізнався під тортурами.

"Як людина, яка пройшла через цю історію, можу сказати, що неможливо витримати катування на тривалому етапі. На короткому - так, на тривалому - ні", - додав Сенцов.

Сенцов припустив, що його від страшних тортур врятувало те, що він став медійної персоною.

Він сказав, що порівняно з тортурами, які пережили Клих і Карпюк, він вважає, що не потрібно говорити про те, що пережив він.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".

Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, а Сенцова - до 20. У рамках справи виступав як свідок звинувачення політв'язень Геннадій Афанасьєв, який під час допиту в суді заявив, що надані ним на стадії слідства свідчення проти Сенцова і Кольченка були дані під примусом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147495
 
 
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что так?
Обида это удел слабых, если за ней не следует месть...
Всепрощение - это удел слабых....
Поплакала и вновь, фиалка расцвела?... (с)
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Нет он должен мстить идти лично. Ему просто это всё и тюрьма и политика смертельно надоела. И он хочет жить дальше. Это нормальная реакция в его случае.
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"Обида - удел слабых. Я не держу на них обиды.
Тем более, потом они себя иначе показали..."

Источник: https://censor.net.ua/n3147495

"Показания" под пытками тяжело ставить в вину.
И неправильно.
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Самое интересное, что предатель Генка Афанасьев после своего освобождения стал порохоботом. Вся шваль собирается под крылом барыги-мародера. Что, впрочем, и не удивительно. Надеюсь, крест на его "политической карьере" уже поставлен. Как и на барыгиной.
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