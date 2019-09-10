 "Образа - справа слабких", - Сенцов запевнив, що не тримає зла на тих, хто дав проти нього свідчення (оновлено)

Про це він сказав на першій після звільнення пресконференції, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Образа - справа слабких. Я не тримаю на них образи. Тим паче, потім вони себе інакше показали... Але це не зобов'язує мене з ними спілкуватися", - заявив Сенцов.

Він зазначив, що Афанасьєв зізнався під тортурами.

"Як людина, яка пройшла через цю історію, можу сказати, що неможливо витримати катування на тривалому етапі. На короткому - так, на тривалому - ні", - додав Сенцов.

Сенцов припустив, що його від страшних тортур врятувало те, що він став медійної персоною.

Він сказав, що порівняно з тортурами, які пережили Клих і Карпюк, він вважає, що не потрібно говорити про те, що пережив він.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".

Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, а Сенцова - до 20. У рамках справи виступав як свідок звинувачення політв'язень Геннадій Афанасьєв, який під час допиту в суді заявив, що надані ним на стадії слідства свідчення проти Сенцова і Кольченка були дані під примусом.