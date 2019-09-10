 Встановлено вбивць Решата Аметова - першого українця, який загинув у війні з РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 10 вересня повідомила пресслужба відомства.

"Більше п’яти років тому в окупованому Криму викрали та закатували до смерті кримськотатарського активіста Решата Аметова. Виступаючи проти окупації півострову, він вийшов на одиночний пікет і не повернувся до своєї сім’ї та рідних.



Завдяки співпраці прокуратури, поліції та правозахисної організації, сьогодні розкрито злочин та повідомлено про підозру викрадачам, які були учасниками "самооборони Криму", – зазначив прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов.

Прокуратура АР Крим здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом викрадення та умисного вбивства кримськотатарського активіста Решата Аметова (п. 3 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 260 КК України).

Як зазначили у відомстві, під час проведення досудового розслідування встановлено, що на початку березня 2014 року Решат Аметов, демонструючи свою проукраїнську позицію, не визнаючи окупацію півострову, вийшов на одиночний пікет до будівлі Ради Міністрів АР Крим у м. Сімферополі. Саме звідти його викрали троє "самооборонівців" та відвезли до штабу незаконного збройного формування. Через два тижні, тіло убитого та закатованого Аметова було знайдено в Білогірському районі АР Крим.

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Слідством встановлено, що викрадення було здійснено двома учасниками незаконного збройного формування "самооборона Криму" під керівництвом колишнього військовослужбовця Збройних сил Російської Федерації, який у подальшому брав участь у бойових діях на сході України та у квітні 2014 року вчинив аналогічний злочин.

За результатами розслідування, прокуратурою АР Крим спільно зі слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі повідомила про підозру 3 згаданим особам за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 260 КК України (участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування) та ч. 3 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі людини, за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки). Підозрюваних оголошено у міжнародний розшук.



Досягти результатів у розслідуванні викрадення Героя України Решата Аметова вдалося завдяки налагодженій співпраці прокуратури АР Крим, Головного управління Національної поліції в АР Крим та м.Севастополі з Українською Гельсінською спілкою з прав людини - УГСПЛ.

Своєю чергою, в МВС повідомили, що кримські поліцейські оголосили в розшук осіб, які в 2014 році викрали Героя України Решата Аметова.

Як повідомив Віталій Стрижак, 3 березня 2014 року на площі біля Ради Міністрів АР Крим у Сімферополі трьома особами в камуфляжній формі було вчинено викрадення Решата Аметова, який здійснював одиночний пікет проти відокремлення Криму до Російської Федерації

В подальшому, 15 березня 2014 року, його закатоване тіло було виявлене цивільними особами в лісосмугі неподалік села Земляничне Білогірського району АР Крим. Кримінальне провадження відкрите за фактом викрадення та навмисного вбивства Решата Аметова було захвачено окупаційною владою та на сьогоднішній день залишається не розкритим. Враховуючи цей факт, слідчі Кримської поліції спільно з прокуратурою АРК відкрили аналогічне кримінальне провадження та розпочали процес встановлення осіб, які скоїли цей зухвалий злочин.

Незважаючи на тимчасову відсутність доступу до місць вчинення злочину, слідчим поліції вдалось встановити похвилинну картину переміщення потерпілого, а також 3-х осіб, які безпосередньо здійснили викрадення Решата Аметова з площі "Ради Міністрів". Ними виявилися 2 бійці "Самооборони Криму" 1975 і 1986 р. н., які діяли під керівництвом колишнього військовослужбовця Збройних Сил Російської Федерації Скрипник Євгена Володимировича 1966 р. н.





Також було встановлено, що останній після вчинення зазначеного злочину покинув територію АР Крим і брав участь у бойових діях у складі терористичної організації "ДНР", де 27 квітня 2014 року в м. Горлівка організував вчинення аналогічного злочину, пов’язаного викраденням і катуванням трьох офіцерів спецпідрозділу СБУ "Альфа".

На сьогоднішній день зазначеним особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 146 ч. 3, 260 ч. 2 КК України (загрожує до 10 років позбавлення волі). Відносно підозрюваних отримані відповідні санкції суду про їх затримання. Крім того, відносно Скрипніка до військової прокуратури направлено повідомлення про його причетність до вчинення викрадення та катування офіцерів "Альфа" СБУ.



Фото: сайт МВС

Зазначимо, кримський татарин Решат Аметов став першим, хто висловив свою незгоду з окупацією Криму. 3 березня 2014 року він написав на своїй сторінці у Facebook заклик вийти на вулицю на знак протесту проти окупації півострова. Кримчанин вийшов на одиночний пікет до будівлі Ради міністрів у Сімферополі. Цього ж дня він зник, а 16 березня було знайдено тіло Аметова зі слідами насильницької смерті. Після цього в Криму почалася хвиля переслідувань усіх "проукраїнськи" налаштованих кримчан.