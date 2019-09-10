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 Встановлено вбивць Решата Аметова - першого українця, який загинув у війні з РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прокуратура АР Крим повідомила про розкриття вбивства кримськотатарського активіста Решата Аметова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 10 вересня повідомила пресслужба відомства.

"Більше п’яти років тому в окупованому Криму викрали та закатували до смерті кримськотатарського активіста Решата Аметова. Виступаючи проти окупації півострову, він вийшов на одиночний пікет і не повернувся до своєї сім’ї та рідних.

Завдяки співпраці прокуратури, поліції та правозахисної організації, сьогодні розкрито злочин та повідомлено про підозру викрадачам, які були учасниками "самооборони Криму", – зазначив прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов.

Прокуратура АР Крим здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом викрадення та умисного вбивства кримськотатарського активіста Решата Аметова (п. 3 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 260 КК України).

Як зазначили у відомстві, під час проведення досудового розслідування встановлено, що на початку березня 2014 року Решат Аметов, демонструючи свою проукраїнську позицію, не визнаючи окупацію півострову, вийшов на одиночний пікет до будівлі Ради Міністрів АР Крим у м. Сімферополі. Саме звідти його викрали троє "самооборонівців" та відвезли до штабу незаконного збройного формування. Через два тижні, тіло убитого та закатованого Аметова було знайдено в Білогірському районі АР Крим.

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Слідством встановлено, що викрадення було здійснено двома учасниками незаконного збройного формування "самооборона Криму" під керівництвом колишнього військовослужбовця Збройних сил Російської Федерації, який у подальшому брав участь у бойових діях на сході України та у квітні 2014 року вчинив аналогічний злочин.

За результатами розслідування, прокуратурою АР Крим спільно зі слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі повідомила про підозру 3 згаданим особам за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 260 КК України (участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування) та ч. 3 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі людини, за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки). Підозрюваних оголошено у міжнародний розшук.

Досягти результатів у розслідуванні викрадення Героя України Решата Аметова вдалося завдяки налагодженій співпраці прокуратури АР Крим, Головного управління Національної поліції в АР Крим та м.Севастополі з Українською Гельсінською спілкою з прав людини - УГСПЛ.

Своєю чергою, в МВС повідомили, що кримські поліцейські оголосили в розшук осіб, які в 2014 році викрали Героя України Решата Аметова.

Як повідомив Віталій Стрижак, 3 березня 2014 року на площі біля Ради Міністрів АР Крим у Сімферополі трьома особами в камуфляжній формі було вчинено викрадення Решата Аметова, який здійснював одиночний пікет проти відокремлення Криму до Російської Федерації

Встановлено вбивць Решата Аметова - першого українця, який загинув у війні з РФ 01

В подальшому, 15 березня 2014 року, його закатоване тіло було виявлене цивільними особами в лісосмугі неподалік села Земляничне Білогірського району АР Крим. Кримінальне провадження відкрите за фактом викрадення та навмисного вбивства Решата Аметова було захвачено окупаційною владою та на сьогоднішній день залишається не розкритим. Враховуючи цей факт, слідчі Кримської поліції спільно з прокуратурою АРК відкрили аналогічне кримінальне провадження та розпочали процес встановлення осіб, які скоїли цей зухвалий злочин.

Встановлено вбивць Решата Аметова - першого українця, який загинув у війні з РФ 02

Незважаючи на тимчасову відсутність доступу до місць вчинення злочину, слідчим поліції вдалось встановити похвилинну картину переміщення потерпілого, а також 3-х осіб, які безпосередньо здійснили викрадення Решата Аметова з площі "Ради Міністрів". Ними виявилися 2 бійці "Самооборони Криму" 1975 і 1986 р. н., які діяли під керівництвом колишнього військовослужбовця Збройних Сил Російської Федерації Скрипник Євгена Володимировича 1966 р. н.

Встановлено вбивць Решата Аметова - першого українця, який загинув у війні з РФ 03
Встановлено вбивць Решата Аметова - першого українця, який загинув у війні з РФ 04

Також було встановлено, що останній після вчинення зазначеного злочину покинув територію АР Крим і брав участь у бойових діях у складі терористичної організації "ДНР", де 27 квітня 2014 року в м. Горлівка організував вчинення аналогічного злочину, пов’язаного викраденням і катуванням трьох офіцерів спецпідрозділу СБУ "Альфа".

Встановлено вбивць Решата Аметова - першого українця, який загинув у війні з РФ 05

На сьогоднішній день зазначеним особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 146 ч. 3, 260 ч. 2 КК України (загрожує до 10 років позбавлення волі). Відносно підозрюваних отримані відповідні санкції суду про їх затримання. Крім того, відносно Скрипніка до військової прокуратури направлено повідомлення про його причетність до вчинення викрадення та катування офіцерів "Альфа" СБУ.

Встановлено вбивць Решата Аметова - першого українця, який загинув у війні з РФ 06
Фото: сайт МВС

Зазначимо, кримський татарин Решат Аметов став першим, хто висловив свою незгоду з окупацією Криму. 3 березня 2014 року він написав на своїй сторінці у Facebook заклик вийти на вулицю на знак протесту проти окупації півострова. Кримчанин вийшов на одиночний пікет до будівлі Ради міністрів у Сімферополі. Цього ж дня він зник, а 16 березня було знайдено тіло Аметова зі слідами насильницької смерті. Після цього в Криму почалася хвиля переслідувань усіх "проукраїнськи" налаштованих кримчан.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147492
 
   
 Топ коментарі
 
100%
огромное количество знакомых "енок" и "чуков" дрочат на нарасию,и еще большее "овых" воюют против неё ..
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они там с рождения были за росисию вкушая материнскую сисю. Фамилия это еще не показатель ниразу...
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А ничего. Посмотри три раза сваты, пять раз слугу народа и забудь. Теперь дружить будем.
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Ну шо, все выродки с украинскими фамилиями. Ассимилировались, окацапились. Впрочем, видимо, специально на это дело не запустили Петрова и Сидорова. Хитрые подлые какцапы и вонючие украинские перевёртыши.
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они там с рождения были за росисию вкушая материнскую сисю. Фамилия это еще не показатель ниразу...
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100%
огромное количество знакомых "енок" и "чуков" дрочат на нарасию,и еще большее "овых" воюют против неё ..
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они не сисю,они писю КГБэшную вкушали и вкушают.
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Никакие они не украинцы.. это москали, таких мразей украинцу уничтожать - всегда почет.
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От ці пики викрасти би.Або на місці виконати вирок.
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И потом сесть в тюрьму? Дураков нет. Зеля с путиным дружит теперь, так что никаких "похитить" и тем паче "пристрелить".
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пока, что есть примеры, когда за сепаратюг атошники УЖЕ сидят с подачи жадного пэдро.............
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Интересная статья. Познавательная. И шо дальше?
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А ничего. Посмотри три раза сваты, пять раз слугу народа и забудь. Теперь дружить будем.
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Ці троє є етнічними українцями, але були з Самооборони Криму. Кримський татарин був за Україну. Як при цьому деяким вистачає совісті брехати про кримських татар?
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От меня, домов через десять, живет семья... В начале восьмидесятых они переселенцами приехали с западной(на тот момент ни одного слова по русски не произносили)... Одна из их дочек, со своими детьми, лет десять назад перебрались в Крым... И вот они все дружно там орали рассия... А в соседнем со мной доме живет чувашка, лет на пять раньше приехали из рашки... И вот во время гражданской блокады Крыма, я стал невольным свидетелем разговора матери новоиспеченной крымчанки и этой чувашки... Эта, бывшая жительница западной, жаловалась что воду перекрыли, дочка и внуки сидят без света, украинские продукты перекрыли, а рашкинские по качеству полное дерьмо... И тут ответ от чувашки: хотели в россию? Хреново в Украине было? Вот теперь пусть пьют ослиную мочу и сосут путинский х... Я двадцать лет с рождения прожила в россии и меня туда никакими пряниками не загонишь... Вот такие "этнические"))) И таких примеров можно приводить и приводить...
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Теперь бы поймать их, вывезти и обменять на кого-нибудь из наших. Вчера вон на переходе в Крым еще двух повязали...
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На сегодняшний день указанным лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 146 ч. 3, 260 ч. 2 УК Украины (им грозит до 10 лет лишения свободы)......?????
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Усі колаборанти рано чи пізно відповідатимуть за свої злодіяння перед народом України.Хто в тюрмах ,а хто на гіляці.
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Ха-ха-ха. Зеля им скоро амнистию выпишет. Срать они будут на тебя с высокой горки. "Нужно просто перестать стрелять".
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В секретном списке амнистированных зельцманом - он на почетном месте?
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бідний той Р.ішат . думав як в Україні можна вільно шось сказати. та там за так можуть побити і звинуватити в чом хоч .
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"Сколь веревочка не вейся,а совьешься ты в петлю"...(с)
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Не то случай. Если преЗЕдент клоун, убийцы могут чувствовать себя безнаказанно.
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Ты успокоишься, порохосос сцыкливый? При твоём хряке соевом им даже не объявляли о подозрении. Когда вы уже заткнёте свои вонючие хлебальники?
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Всі троє хахли-саме мерзотне в світі створіння.
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Да ладно, московит - существо странного, иной раз, загадочного происхождения...
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А що ж ти укаїнською пишеш, мерзото?!
А полтора миллиона твоих родственничков, служивших немецкому ***** правы были?
А казачки двух дивизий СС были правы?
Иди и утопись, мелкий задрот!!!
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У рашистов было более 30 профашистских организаций!Что то о них не тявкаешь , так называемый Slava! Одного Власова выучили , а их было более 30-ти!
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А... А только мне кажется, что у нас с законами что-то оч не в порядке?
Что должно означать "10 лет за систематические пытки людй"?!?!?!? Вы что о_ели?!?!
Я сам с 2015-го воевал, но людей не пытал и при мне этого никто не делал бы!!! Пристрелить - мог, но не пытать!!!
Вы просто представте, что рядом с нами будет ходить ублюдок, запытавший на смерть нашего вояку!!! Рядом с нашими детьми... С нашими сестрами и сотрудниками... Вы вообще никого не любите, если собираетесь выпустить это животное живым из тюрьмы?!?!?!
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Я таких называю КАЦАПЫ! Это не национальность , это смесь предательства и набора вонючих качеств нелюдя! Твари...Чтоб им сдохнуть в подворотне...
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Ну вот... Еще три кровника добавилось...
Сдохните все. Одним больше, одним меньше... Мне пох... Если встречу на Кипре, Ямайке или в Париже - сдохнут без предупреждения и разговоров.
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А зачем брать грех на свою душу? Догонит КАРМА! не они давали жизнь этомук человеку не им и отбирать было...Сдохнут ...Только желай от души!!!
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