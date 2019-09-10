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 Політика України
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Все про:Крим (7427) Сенцов (767) деокупація (330)

 "Повернення можливе лише на танках", - Сенцов про окупований Крим

Кольченко і Сенцов не зможуть повернутися в Крим до деокупації півострова.

Про це він сказав на першій після звільнення пресконференції, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Поки Путін там, ми не можемо повернутися", - сказав Кольченко, зазначивши, що поки не думав про те, чи переїде його мати до Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенцов сподівається на звільнення всіх в'язнів Кремля, зокрема й росіян: "Я їх не розділяю"

"Повернення можливе лише на танках, - сказав Сенцов. - Не сприймайте мої слова буквально. Але поки ми в Києві".

Дочка Сенцова вже переїхала до Києва. Його син, мама і колишня дружина поки приїхали до Києва в гості.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147491
 
   
 Топ коментарі
 
Ты уже защитную раскраску на твой боевой диван нанес?
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и не надейся ваика - не дождешся!!! "Повернення можливе лише на танках", - Сенцов про окупований Крим - Цензор.НЕТ 2978
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порохоботни налетело
а ну любители рошенок и пса - бегом в будки!!!
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Сначала артподготовка по полуострова из всех орудий, потом джавелинами добить оставшиеся целые танки и только потом въехать триумфально на полуостров!!!
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Ты уже защитную раскраску на твой боевой диван нанес?
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Почему не в военкомате? Или за тебя другие должны гибнуть.
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не.плесень на чоколади
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Ты шо? До сих пор смотришь мультики? ОЦЭ МАКЕДОНСКИЙ. С какой больницы?
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А если кацапы будут отстреливатся ¿
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вероломно и без объявления войны нападем на полуостров, как настоящие немцы!!!
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Эх, жаль, ПЭТРУХА так и не научился кататься на танке. А то бы ОГО _ГО.
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Поколение Бандеры было уверено, что освободить Украину из под гнёта Империи можно тоже только на танках. Но следующие поколение украинцев развалило СССР интеллектом и сделало Украину свободной. Поэтому не кажи гоп..., ибо наше поколение освободит Крым тоже интеллектом - ещё и Кубанью прирастёт.
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та легко - когда рашка посыпится - надо будет спасать
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Хрущев, Брежнев, Горбачев были с Украины.
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Из Украины был Брежнев, Хрущёв украинец, а Горбачёв из потомков украитнцев.
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Хрущов з Курської області, Горбачов зі Ставропольського краю.
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Вот ты же из США.Неужели нечем заняться,а только сутками на Цензоре сидеть?
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Твоё поколение пока только просирает, интеллектуал, если не заметил
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Не заметил. Борьба за Независимость Украины это не хухры-мухры - если ты не заметил.
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Заметил что прошло после этого, 30 лет, срок смены поколения. результат заметен? Или та борьба которая 100 лет продолжается? Или 5 лет?
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Сенцов еще не понял куда попал... путин скоро будет здесь, вернее все будет на его условиях, как он хочет. Ну или почти все, на первых этапах. Это капитуляция детка, ну для зебилов - конец войне.
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чого це ти лаєшься? До військомату не загребуть. Радій
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Ты дебил, провокатор, подлец,который работает на москалию!!!!
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А зараз українською, будь ласка, агент "Повернення можливе лише на танках", - Сенцов про окупований Крим - Цензор.НЕТ 5852
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полностью согласен - и с депортацией упоротых и прочих гоблинов
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Это точно. Всех порохоботов, которые гадят Украине.
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и петеботов и путе ботов и прочих грачей могилевых и свинарню - нах за поребрик!!!
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кроме, конечно, зелеботов "Повернення можливе лише на танках", - Сенцов про окупований Крим - Цензор.НЕТ 6697 Такая себе будет зелеботствана "Повернення можливе лише на танках", - Сенцов про окупований Крим - Цензор.НЕТ 3132
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А ЗЕ а перед ним Парашенко считают что освободить крым можно только миролюбством и покладистостью. А если пустить в крым електроенергию, туристов и воду то крым буквально завтра завтра вернется в Украину "Повернення можливе лише на танках", - Сенцов про окупований Крим - Цензор.НЕТ 8244
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Вы думаете будет "Повернення можливе лише на танках", - Сенцов про окупований Крим - Цензор.НЕТ 5208. Хотяяя... Фиг его знает, мож по телефону об этом и договаривались "Повернення можливе лише на танках", - Сенцов про окупований Крим - Цензор.НЕТ 3413
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Ну, не будем о крайних вариантах... Хотя, учитывая последние события, это очень даже возможно "Повернення можливе лише на танках", - Сенцов про окупований Крим - Цензор.НЕТ 8991
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Лучше бы ты молчал и ставил лайки ,после твоей писанины нужно идти тебе в 3 класс или ....
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Олено, Вам потрібно перейти на клас нижче, бо проблема зі знаками пунктуації "Повернення можливе лише на танках", - Сенцов про окупований Крим - Цензор.НЕТ 1465
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порохоботни налетело
а ну любители рошенок и пса - бегом в будки!!!
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? та тут одни зелемухи зеленые. О чем ты? "Повернення можливе лише на танках", - Сенцов про окупований Крим - Цензор.НЕТ 1467
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согнись, зелемуха, и удовлетвори себя сам "Повернення можливе лише на танках", - Сенцов про окупований Крим - Цензор.НЕТ 3034
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На танках Т84 "Оплот". І тільки після масованого удару ОТРК "Грім-2", РСЗО "Вільха-М". Ну і крилатими ракетами "Нептун". І по іншому ніяк...
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Опять в тему Сенцов сказал---но. Но не сказал--а надо ли? И что найдём если вернём, или ещё хуже если отдадут допустим. В любом случае катастрофа финансовая. экономическая и социальная. Рискну утверждать что если спросить у молдаван сегодня нужно ли им Приднестровье? То дулю покажут Тирасполю и тому кто спросил. Однажды развернувшись на 180* окончательно---назад не оглядываются, о потеряном не жалеют. Если это дело делать так---то не стоило на 180* поворачивать. Уходя---уходи, пусть догоняют кто передумал, кто не с нами тот и нахер нужен!
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сливать не будем - а тирасполь должен быть под мандатом оон
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Если бы это было, то мандатов бы не хватило у ООН. Это не работает там где попросту говоря местные не желают по новому а начальство радо по старому.
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Какие танки???
Зеля точно знает рецепт: сделать путе приятное ртом. Чмок-чмок-чмок, путя расчувствуется, и тут зеля нежно попросит: "Верните пожалуйста Крым..."
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главное твой хозяин пеця знает что с ними нужно барыжить
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Чтобы начать атаку на Крым, нужно сначала накопить столько оружия и личного состава, чтобы атаковать по Курску, Белгороду, Ростову... Война за Крым не будет локализована Крымом, как по Донбассу, это уже будет полная война с РФ по всей границе. А если первыми ударить, то и по белорусскому направлению, потому что ОДКБ белорусов обяжет включиться в войну. Когда такие ресурсы будут, только тогда на Крым могут пойти танки.
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Чё-то, блин, не совсем уверен, что после такого масштаба современной войны вопрос Крыма окажется разрешенным окончательно.
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