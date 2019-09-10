 "Повернення можливе лише на танках", - Сенцов про окупований Крим

Про це він сказав на першій після звільнення пресконференції, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Поки Путін там, ми не можемо повернутися", - сказав Кольченко, зазначивши, що поки не думав про те, чи переїде його мати до Києва.
"Повернення можливе лише на танках, - сказав Сенцов. - Не сприймайте мої слова буквально. Але поки ми в Києві".
Дочка Сенцова вже переїхала до Києва. Його син, мама і колишня дружина поки приїхали до Києва в гості.
а ну любители рошенок и пса - бегом в будки!!!
Зеля точно знает рецепт: сделать путе приятное ртом. Чмок-чмок-чмок, путя расчувствуется, и тут зеля нежно попросит: "Верните пожалуйста Крым..."