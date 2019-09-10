 "Повернення можливе лише на танках", - Сенцов про окупований Крим

Про це він сказав на першій після звільнення пресконференції, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Поки Путін там, ми не можемо повернутися", - сказав Кольченко, зазначивши, що поки не думав про те, чи переїде його мати до Києва.

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"Повернення можливе лише на танках, - сказав Сенцов. - Не сприймайте мої слова буквально. Але поки ми в Києві".

Дочка Сенцова вже переїхала до Києва. Його син, мама і колишня дружина поки приїхали до Києва в гості.