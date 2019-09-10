 Нова влада оголосила війну бізнесу, в якій ФОП - "особливо ворожа каста", - співзасновник "Нової Пошти" Поперешнюк

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав співзасновник компанії "Нова Пошта" Володимир Поперешнюк.

"З перших днів призначення нова влада пішла в наступ на бізнес. Законопроекти 1053, 1073, що повертають так звану "п’ятикратку", яку раніше скасував президент, впроваджують систему наклепу покупця на підприємця, розширюють застосування реєстраторів (РРО) та інші ініціативи із "закручування гайок" бізнесу, включно з підвищенням податку для ІТ", - зазначає він.

При цьому Поперешнюк наголошує, що найбільше від цих ініціатив влади можуть постраждати фізособи-підприємці.

"Стало зрозуміло, що ми, підприємці, - вороги, а особлива ворожа каста для них - це ФОПи... Коли одні мусять платити багато, а інші мають можливість платити менше, це може здаватися несправедливим. Але разом з тим ФОПи відіграють ключову роль у розвитку економіки. Саме завдяки їм наша економіка ще жива і навіть потроху зростає", - упевнений бізнесмен.

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Водночас, за словами Поперешнюка, логічно було б спрощувати умови і знижувати податки для компаній на звичайній системі.

"Але в чиновника інша логіка. Корупційна привабливість і потенційний тіньовий дохід збільшуються, коли бізнесу складно і важко. Ймовірно, саме тому, замість лібералізації, яку вони нам обіцяли, маємо погіршення умов для підприємництва", - резюмує він.