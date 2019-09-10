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 Політика України, Економіка
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Все про:бізнес (352) єдиний податок (3) податки (761) підприємці (116) Нова пошта (10)

 Нова влада оголосила війну бізнесу, в якій ФОП - "особливо ворожа каста", - співзасновник "Нової Пошти" Поперешнюк

Верховна Рада може ухвалити законопроєкти №№ 1053, 1073 та 1210, в основі яких, усупереч обіцянкам президента Володимира Зеленського, - контроль за бізнесом, збільшення податкового навантаження і жорсткі штрафи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав співзасновник компанії "Нова Пошта" Володимир Поперешнюк.

"З перших днів призначення нова влада пішла в наступ на бізнес. Законопроекти 1053, 1073, що повертають так звану "п’ятикратку", яку раніше скасував президент, впроваджують систему наклепу покупця на підприємця, розширюють застосування реєстраторів (РРО) та інші ініціативи із "закручування гайок" бізнесу, включно з підвищенням податку для ІТ", - зазначає він.

Нова влада оголосила війну бізнесу, в якій ФОП - особливо ворожа каста, - співзасновник Нової Пошти Поперешнюк 01

При цьому Поперешнюк наголошує, що найбільше від цих ініціатив влади можуть постраждати фізособи-підприємці.

"Стало зрозуміло, що ми, підприємці, - вороги, а особлива ворожа каста для них - це ФОПи... Коли одні мусять платити багато, а інші мають можливість платити менше, це може здаватися несправедливим. Але разом з тим ФОПи відіграють ключову роль у розвитку економіки. Саме завдяки їм наша економіка ще жива і навіть потроху зростає", - упевнений бізнесмен.

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Водночас, за словами Поперешнюка, логічно було б спрощувати умови і знижувати податки для компаній на звичайній системі.

"Але в чиновника інша логіка. Корупційна привабливість і потенційний тіньовий дохід збільшуються, коли бізнесу складно і важко. Ймовірно, саме тому, замість лібералізації, яку вони нам обіцяли, маємо погіршення умов для підприємництва", - резюмує він.

Нова влада оголосила війну бізнесу, в якій ФОП - особливо ворожа каста, - співзасновник Нової Пошти Поперешнюк 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147490
 
 
 Топ коментарі
 
Удивляться нечему, ведь, Бенины преференции нужно чем-то компенсировать, а ФОПы, о которых Зеля до выборов понятия не имел, категория наиболее многочисленная и, в то же время, уязвимая, поскольку разрознена.
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Нет; вы слишком переоцениваете интеллектуальные способности этой власти. Квинтэссенция этого режима: Богдан. Наглость, демагогия, самоуверенность, откровенный болт на Конституцию - вот их метод управления страной. Примерно как в Центральной Африке.
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Надо общую систему упрощать до уровня, близкого к упрощенке.

Например, заменить налог на прибыль налогом с оборота. Хотя бы для небольших предприятий. В советское время госпредприятия платили налог с оборота. Главное, не делать это как в 1993 году.
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Нажаль ця влада є антиукраїнською, як і дві попередні.
Українці, захищайтеся!
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Шо ты ноешь? Ты ж фактически монополист на рынке перевозок! Попробуй доставить покупку из какой-нибудь крупной торговой сети типа и что будет на выбор? Только НП с самыми высокими тарифами! А спросишь продавца почему не Интайм или Мистэкспресс? - "а мы с ними не работаем"
Мало кто работает с другими перевозчиками.
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Можно воспользоваться Укрпочтой, если не спешишь. Но тут есть ограничения: отделений Укрпочты меньше, и хотя у меня, например, отделение в соседнем здании, оно недоступно для использования в качестве почты с 10 по 25 каждого месяца: сначала пенсы получают пенсию, потом платят за квартиру. В это время можно простоять в очереди до трех часов. Лучше уж Новая Почта, хоть она и дальше.
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т.е. то что сделали для людей чтобы были самозаняты использует крупный бизнес и это нормально ?
но виноваты не бизнесмены а имено власть которая дала людям возможность они ею не вопользовались зато вопользовались другие.
"предприниматели" значит гайки не закручивают ? мертвых душ нет ? налоговых маневров тоже. рестораны не работают в серой зоне.
в общем конечно нельзя всех под 1 гребенку
но реально ФОПы не стали панацеей для самозанятости.
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Какие ФЛП,крупные монополисты передавили уже всех мелких ФЛП в бизнесе, но оформляют свой бизнес на подставных лохов предпринимателей физлиц, чтобы не платить налоги со своих многомиллионных прибылей. За такие ФЛП надо сажать.
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Мда. Говорил, что студенты этого чуда Гетманцева наверное радуются, что он в депутаты пошёл...лучше бы они **** плакали, а этот "академик налогов" оставался преподом! Какая падла привела этого чудо-прохвессора в команду!? Новая власть объявила войну бизнесу, в которой ФЛП - "особенно враждебная каста", - сооснователь "Новой Почты" Поперешнюк - Цензор.НЕТ 9265
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Та ладно брехать, зашевелились. Всё должно проходить через кассу! В Европе даже в любой маршрутке, трамвае, касса, билет с датой и временем!!! Тем более магазины, рынки. В чём проблема? Привыкли доходы и обороты прятать, налоги не платите, а как дороги плохие или детского сада нет или пенсия у родителей маленькая, так это другой кто- то виноват, да???
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Особенно новая почта скулит, а тариф свой уже задрали до не могу. Спичечный коробок отправить в соседний город- 40 грн!!!!
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Уже второй человек в этой теме отправляет почтой спичечный коробок. Наверное это ФОПы с бизнесом на нехватке спичек в соседнем городе.
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Спичечный коробок не отправлял, а очень маленькую посылку, размером со смартфон - 60 грн.
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Любая проблема всегда имеет решение.Не решается, если єтим целенаправленно не заниматься, как в случае с развитием малого и среднего бизнеса.Наверху сиюминутно считают, что раз крупняки приносят больше налогов, то давайте будем давать им преференции,а народец подождет.Народец не стал ждать , а ускорящими темпами повалил туда, где ему дают зароботать.
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99% працівників НП голосували за Зе... Так що -покуй.
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А що стосується Поперешнюка... іди на Бєню бізнес переписуй, бо до тебе чорт прийдуть СБУшники із дозиметрами!
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Нова влада оголосила війну бізнесу, в якій ФОП - "особливо ворожа каста", - співзасновник "Нової Пошти" Поперешнюк - Цензор.НЕТ 2572зебилы почтовые,аки крымчане,вдруг прозрели Нова влада оголосила війну бізнесу, в якій ФОП - "особливо ворожа каста", - співзасновник "Нової Пошти" Поперешнюк - Цензор.НЕТ 2572кто следующий....?
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А я давно пишу що, доки українці не об'єднаються в реальні ідеологічні партії побудовані з низу вверх, вони не будуть мати своїх представників у владі. А чиновники, так вони тільки з того і можуть жити що, перерозподіляти кошти.
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очікую після Поперешнюка власників мереж супермаркетів..

вони теж "працюють' з Фоп-ами..З МЕТОЮ'МІНІМІЗАЦІЇ ПОДАТКІВ'
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