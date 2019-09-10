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 Політика України, За кордоном
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Все про:США (5372) опалювальний сезон (224) транзит газу (71)

 США направили в Україну експертів Міненергетики, які допоможуть вирішити проблему перебоїв в енергопостачанні з боку РФ

Міністерство енергетики США направляє в Україну експертну делегацію, яка допоможе в розробці "Зимового плану дій" для вирішення критичних потреб під час зимового сезону 2019-2020 років.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє посольство США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що делегація буде направлена "на знак прихильності енергетичної безпеки України та на прохання Адміністрації президента Зеленського".

"Ця команда сприятиме забезпеченню Адміністрації Зеленського та влади України необхідними ресурсами задля того, щоб Україна більше не була вразливою до загроз від перебоїв у енергопостачанні з боку Росії. Делегація співпрацюватиме з експертами України для оцінки взаємозалежності у виробництві, передачі та розподілі енергії у всіх секторах, а також створить основу для вдосконалення скоординованого реагування на дефіцит енергії", - йдеться в повідомленні.

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США направили в Україну експертів Міненергетики, які допоможуть вирішити проблему перебоїв в енергопостачанні з боку РФ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147487
 
   
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Да не будет никаких перебоев.....зебобики уже анонсировали встречу с газпромом.... до конца года они подпишут нужный ***** контракт....
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Посмотри на это с другой стороны. Держава - агресор, 1000 дней без российского газа, остаточне прощавай... А тут на тебе - "угроза перебоев в энергоснабжении со стороны России", причём такая, что комиссию аж из США пришлось вызывать.

А так-то конечно зебобики виноваты, да.
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Будет аудит как максимально безболезненно распилить трубу на металолом? США направили в Украину экспертов Минэнергетики, которые помогут решить проблему перебоев в энергоснабжении со стороны РФ - Цензор.НЕТ 200
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Самые хреновые предсказатели из порохоботов - ничего не сбылось.
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Что и следовало ожидать!Зелёные смотрящие поспешившие поднять под своих панов(а может это была задумка путина) энергобизнес...накосячили и с ротердамом + и с поставкой относительно дешёвого газа из европы!!"!!!!!Да здраствует Таможенный союз...и лучщий друг украинских евреев,Пу!)))
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