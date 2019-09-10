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 Політика України
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Все про:війна (1703) Путін (10705) Сенцов (767)

 Проблема не в тому, що Путін напав на Україну, а в тому, що більшість росіян його підтримують, - Сенцов. ВIДЕО

На думку Олега Сенцова, конфлікт між Україною і Росією є "здебільшого інформаційним".

Про це він сказав на першій після звільнення пресконференції, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео 5 канал

Він подякував журналістам за висвітлення правди.

"Цей конфлікт, назвемо його так, здебільшого інформаційний. І важливо те, що ви робите. Адже проблема не в тому, що Путін напав на Україну, а в тому, що більшість росіян його підтримують", - акцентував Сенцов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сенцов сфотографувався на тлі банера біля Києво-Могилянської академії, - Паленчук. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".

Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, а Сенцова - до 20.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147486
 
   
 Топ коментарі
 
Сенцов еще офигеет когда выяснит что дофига "украинцев" зебилов считают что на них напал Порошенко и они очень устали от войны и хотят дружить с путиным.
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На взгляды катсапов влияет загадочная руская душа и лишняя хромосома, а также рускоговорящая челюсть и русскослышащее ухо. Их не изменить...
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Торговля на крови при Зеле выросла в три раза. Что про это скажет зебилопоклонник?
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На взгляды катсапов влияет загадочная руская душа и лишняя хромосома, а также рускоговорящая челюсть и русскослышащее ухо. Их не изменить...
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Ну якщо 6стий рік довбати мозок "американобандерівцями" то до частини населення можно і достукатись.
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долбать начали в 2004 (во время помаранчевой революции)
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На самом деле 350 лет назад, и особенно активно в 1994м., при Мешкове.
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Там з 1992 все почалося створенням Інституту стратегічних досліджень Росії на базі розвідки. Продовжилось законами про підтримкою книговидавництва з 1995 р. - полилася пропаганда потрібних ідей (ревізія історії). З 2002 прийняли нову військову доктрину з застосуванням ідеї інформаційних війн. А з 2004 ми вже відчули весь комплекс засобі "братської" інформаційної війни проти нашої країни.
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Сенцов еще офигеет когда выяснит что дофига "украинцев" зебилов считают что на них напал Порошенко и они очень устали от войны и хотят дружить с путиным.
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Это да... Мродеры, торговля на крови, бронежилеты, роттердам!!!!
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Торговля на крови при Зеле выросла в три раза. Что про это скажет зебилопоклонник?
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Вообще то это был...
Проблема не в тому, що Путін напав на Україну, а в тому, що більшість росіян його підтримують, - Сенцов - Цензор.НЕТ 8078

А вы попали в категорию 73%, лишенных юмора и воображения...
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Что-то он слишком часто появляться стал.
Сто пудов очередную Савченку двигают.
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Съезди на паРашку посиди лет пять, и тебя выдвинут.
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Шото у вас радянська методичка відклеілась.
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норма для ваты - они понимают только силу
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Йозеф Геббельс сказал Дайте мне средства массовой информации и я из любого народа сделаю свиней.
Если им круглосуточно семь дней в неделю рассказывают про кровавую хунту, про распятых мальчиках в трусиках, про плачущущю корову, соответственно отношение соответствующее. И это не проблема отдельной национальности. Для примера возьмем граждан Украины живущих в Лугандоне, так те абсолютно тоже самое повторяют что и сами расеяне, я скажу больше, их родственники и знакомые, живущие на украинской стороне, так же несут тот же бред, что те. кто живет на той стороне.
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Мне больше всего понравилось, когда путя собрал всех главных равинов россии, и рассказал им как он уважает Геббельса, и какой он великий человек был. А ведь с подачи Геббельса в прессе и в немецком обществе стали гнобить евреев, а потом и физически уничтожать. Представляю, как у всех эти рави пейсы пораскручивались от ужаса!)
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Правильно, если еще Лужков нес про рузький город Севастополь, а наши делали вид что ничего такого особенно не происходит, разрешая рузький блок в Севастополе. Или помните фильм Брат-2 где лысый убил бандеровцев "за Севастополь". Ведь тогда ***** только чемоданы за Собчаком таскал. Кацапы всегда нас ненавидели, за то что мы от ихней "братской любви" шарахались.
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дивина,а мені Зе білятка розказували що то пєця здав крим та напав на мирний дамбас...
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Оспади, ***** кони двинет, и посмотрим, как кацапня заблеет.
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Олег, еще бОльшая проблема в том, что малороссы считают, что россияне их братья, Путин не нападал и в войне виноват Порошенко.
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Тепер цей почне мотаться в ордло і нахвалювать дамбаситів
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проблема в том,что начинается отбеливание окупанта рашиста и проблема в том,что Сенцова в застенка держал не народ российский ,который поддерживает куйла ,а рашистская оккупационнная власть ,которой руководит именно проблема Украины...кремлевское ла ла ла
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Ну наконец то вслух сказано то что стоило смело говорить даже до 2014 г! Путин верхушка айсберга, видимая часть страхолюдной кгб. А ведёт он себя перед народом так как народ в целом хотел бы. А какой политик делал бы иначе находясь у власти? Да нет примеров. Там врождённое желание величия при нищете и ничтожестве умноженое на патриотизм любой ценой. Мог бы и не печатать это---есть великолепная фраза и давняя и русская----*Мы все в гамне, но танки наши быстры!*.
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"Этот конфликт, назовем его так, по большей части информационный. И важно то, что вы делаете. Ведь проблема не в том, что Путин напал на Украину, а в том, что большинство россиян его поддерживают", - акцентировал Сенцов.

Олежка
Ты просто съезди, например, в Харьков.
Да посмотри
Сколько там лядей, которым нравится Путин, и которые завидуют ордловцам.
И таких пол УКраины
БОЛЬШАЯ. Пол.
Источник: https://censor.net.ua/n3147486
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"Этот конфликт, назовем его так, по большей части информационный." - 4236 наших военных от информации погибли? Каждому президенту нужен герой. Порошенко выбрал себе Савченко, Зеленский выбрал Сенцова.
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вот отсюда и видно что сено агент ФСБ для запугивания Украины
это всем известное вранье
25% росиян да против Украияы
еще 25% за Украину против войны и против хйла
остальным 50% глубоко похй но лично воевать они ника не хотят
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цензор в очередной раз пудликует непроверенные антиукраинские материалы
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золотые слова. только нужно добавить что минимум 25% украинцев поддерживают *****
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