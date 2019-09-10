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 Політика України
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Все про:Росія (19716) політв'язні (1035) Сенцов (767)

 Сенцов сподівається на звільнення всіх в'язнів Кремля, зокрема й росіян: "Я їх не розділяю"

Олег Сенцов висловив сподівання на звільнення всіх в'язнів Кремля, зокрема й росіян.

Про це він сказав на першій після звільнення пресконференції, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Він подякував усім, хто допоміг його звільненню.

"Я не хочу виділяти когось, це величезна кількість людей у різних країнах", - заявив Сенцов.

"Наступне моє слово - про тих, хто ще перебуває в полоні на Донбасі і в Росії. Зокрема росіяни, які борються за свою і за нашу свободу. Наприклад, Костянтин Котов, про якого я дізнався тільки нещодавно. Я їх не розділяю", - додав він.

"Я зроблю все, що від мене залежить, щоб звільнити всіх ув'язнених", - акцентував він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пресконференція Сенцова і Кольченка. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".

Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, а Сенцова - до 20.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147484
 
 
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Хороший россиянин - мертвый россиянин!!! І це істина
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И за "небутербродов" переживает?
Олег, нахрен они Вам сдались?
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Ну они хотябы будку шатают в рашке, все же лучше чем ничего
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Совершенно верно. Любое инакомыслие, сопротивление в мордоре стоит очень дорого. И одно дело сидеть на диване и рассуждать на Цензоре, а другое - быть инакомыслящим в мордоре, сопротивляться и бороться.
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