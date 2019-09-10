5739 32
Матеріали за темою: Українські заручники в РФ
Сенцов і Кольченко анонсували першу після звільнення пресконференцію
Нотаріуси вийшли під Кабмін на мітинг проти перекваліфікації. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Порошенко проводить мітинг на Майдані Незалежності. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Розширене засідання ТСК щодо розкрадань в оборонному секторі. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Порошенко проводить нараду щодо посилення обороноздатності України. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
+13
Что взять с дуры с сссром в голове.
+5
Олег, главное не лезь в политику. Это грязное дело. Стать банальным кнопкодавом от слуги народа это не для такого великого человека как ты!!!
+5
Тобто Олег Сенцов за Зе. На цьому все.
Пусть всегда буду я! (с). 😂
2. Сядь в тюрячку
3. Жри кашу, которая в основном жир и углеводы
4. Мало двигайся
5. Снова посмотри свой вес и перестань пороть хрень