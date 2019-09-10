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 Політика України, Суспільство
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Все про:Білозерська (8) Ярош (114) Карпюк (114)

 Карпюк визнав, що Ярош і Наливайченко не причетні до його викрадення. Він заплатив тортурами і 5,5 року ув'язнення за свою помилку, - Білозерська

Звільнений з російського ув'язнення Микола Карпюк показав свою мужність, публічно заявивши, що крім нього ніхто не винен у тому, що він на п'ять років опинився в ув'язненні на території країни-агресора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написала військовослужбовець Олена Білозерська. Наводимо її текст повністю.

"Все, Микола Карпюк розставив всі крапки над "і". Заявив публічно, що Дмитро Ярош і Валентин Наливайченко непричетні до його викрадення. Чесно сказав, треба бути мужньою і щирою людиною, щоб так сказати: "Це була моя власна дурість. Я не уявляв, наскільки у Росії поширене беззаконня".

Саме так. Кожна людина оцінює незнайоме за аналогією зі знайомим. Наприклад, рівень беззаконня в Росії - за нашою українською "лайт-версією". Реальність переговорів заступника голови Правого сектора Миколи Карпюка із президентом РФ Володимиром Путіним (чи навіть з кимось з його найближчого оточення) - як з українськими президентами, з якими політики і громадські активісти зустрічалися досить часто, і в цьому не було нічого дивного.

Через вищезгадану особливість сприйняття, вочевидь, Микола і зробив свою помилку, за яку заплатив тортурами і 5,5 роками ув'язнення. Страшна ціна. Що ж, хай оговтується, набирається сил, розбирається у всьому, що пропустив за ці роки, і підключається до боротьби.

А секті ненависників Яроша і всім любителям плескати язиками, вбиваючи чужу репутацію, яких я стільки років заспокоювала: "Почекайте, поки повернеться Карпюк і сам все розкаже, хто його туди посилав чи не посилав", нарешті маю хрестоматійну приємність сказати: "А я ж казала!" - написала вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Били струмом і не давали спати: звільнений Карпюк розповів про катування під час ув’язнення. ВIДЕО

Зазначимо, раніше Білозерська заявила, що звільненому з кремлівського полону Миколі Карпюку доведеться розповісти про те, що стало причиною його приїзду в Росію, власне рішення приїхати на переговори або наказ колишнього лідера "Правого сектора" Дмитра Яроша.

Нагадаємо, у травні 2016 року Верховний суд Чечні засудив українців Станіслава Клиха і Миколу Карпюка до 20 і 22,5 років ув'язнення відповідно в колонії суворого режиму за нібито участь у банді, вбивство і замах на вбивство російських військовослужбовців. Згідно з версією російського слідства, Клих і Карпюк під час Першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню. Міністерство юстиції України неодноразово направляло в Росію запити про передачу Карпюка і Клиха.

Також дивіться: Політв'язня Клиха етапували до в'язниці Верхньоуральська, - правозахисниця Щур

Під час "слідства" до українців для вибивання свідчень застосовували тортури, які, за словами правозахисників, вплинули на психічне здоров'я Клиха.

Правозахисний центр "Меморіал" у Росії визнав Клиха і Карпюка політв'язнями. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що засуджені в Росії Карпюк та Клих стали жертвами "пародії на правосуддя".

У квітні 2018 року апеляційна інстанція Свердловського обласного суду визначила стягнути з політв'язнів-українців Миколи Клиха і Станіслава Карпюка 1 мільйон рублів моральної компенсації за "вбивство" російського солдата в Першій чеченській війні.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147478
 
   
 Топ коментарі
 
Карпюк сильная личность, и Человек с большой буквы. Может он вдохнет хоть немного смысла и энергии в инфантильное , униженное и разобщенное национальное движение?
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Це він на днях заявив, що Рабінович - майданівець?
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да, рабинович Карпюк визнав, що Ярош і Наливайченко не причетні до його викрадення. Він заплатив тортурами і 5,5 року ув'язнення за свою помилку, - Білозерська - Цензор.НЕТ 9948 столько сделал для майдана, а мертвечук бензин по бутылкам разливал.
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Ответственное заявление, но боюсь он не всё договаривает
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Карпюк сильная личность, и Человек с большой буквы. Может он вдохнет хоть немного смысла и энергии в инфантильное , униженное и разобщенное национальное движение?
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Це він на днях заявив, що Рабінович - майданівець?
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Про майдан не слышал, хотя там и Рабинович мог отираться. Слышал, что встречался с ним в тюрьме, когда тот приезжал, и что у него к нему нормальное отношение, ну и ладно.
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Рабинович вполне мог быть майдановцем. Дело в том что он политик. И как политика его интересует только одно - власть. Соответственно ему все равно каких избирателей окучивать - патриотов с Запада или ватников с Востока. Так что во время Майдана он вполне мог носить вышиванку и говорить правильные вещи. А потом понял, что окучивать ватников таки выгоднее, снял вышиванку и нацепил георгиевскую ленточку. А Карпюк, который все эти годы просидел в тюрячке, помнит Рабиновича исключительно как майдановца.
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А немного глубже думать не пробовали??? медведчук еще в 2001, через коваленко и Ко, пытался взять под контроль УНА УНСО... Думаете он передумал? И у него не получилось??? Вернее не он, а рашкинские спецслужбы... Или вы думаете случайно националисты создавали картинку для рашкинского тв??? "майдановец" Рабинович и был тем связующим звеном по финансированию рашкой националистов... Ведь не даром в рашкинском тв, власть в Украине захватили хвашизды...
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да, рабинович Карпюк визнав, що Ярош і Наливайченко не причетні до його викрадення. Він заплатив тортурами і 5,5 року ув'язнення за свою помилку, - Білозерська - Цензор.НЕТ 9948 столько сделал для майдана, а мертвечук бензин по бутылкам разливал.
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Вопрос только в том, является ли психически здоровым человек который поехал в Брянск "на переговоры с окружением Путина"? Ему знакомый, "который продавал товары в Москве", по телефону сказал что Путин хочет узнать его мнение.
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Ну на тот момент ***** и с лидером Меджлиса встречался...
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Его прямо там на границе и сцапали. Он же был на тот момент заместителем Яроша.
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И этот заместитель имел связи с рабиновичем... И "случайно" националисты" для рашкинской картинки кричали "москалей на ножи"...
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