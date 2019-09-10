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 Політика України, Суспільство
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Все про:суд (5506) Харків (1492) декомунізація (256)

 Суд у Харкові визнав протиправним рішення про повернення проспекту Жукова

Харківський окружний адміністративний суд визнав незаконним рішення міськради, на підставі якого проспекту Григоренка повернули колишню назву - Жукова.

Рішення суду в складі головуючого Олександра Титова від 5 вересня 2019 року оприлюднено в Єдиному державному реєстрі судових рішень, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Media Port.

"Визнати протиправним та скасувати рішення Харківської міської ради Харківської області, ухвалене на 27 сесії 7 скликання 19 червня 2019 року №1667/19 "Про розгляд електронної петиції", - йдеться в рішенні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін ініціює перевірку законності рішення Харківської міськради про повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова

Зазначається, що рішення суду ще не набуло чинності і може бути оскаржене протягом 30 днів з дня ухвалення.

Суд у Харкові визнав протиправним рішення про повернення проспекту Жукова 01

Як повідомлялося, 19 червня Харківська міська рада підтримала рішення про повернення проспекту імені Жукова.

Як повідомлялося, у травні 2016 року голова Харківської облдержадміністрації Ігор Райнін підписав розпорядження "Про перейменування низки об'єктів топоніміки м. Харкова" у рамках закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки". Воно, зокрема, передбачало перейменування станції метро "Маршала Жукова" на "Палац спорту", а однойменного проспекту - на проспект Петра Григоренка (радянського генерала, правозахисника, що виступав на захист кримських татар та інших депортованих народів). 8 травня 2019 року на сайті Харківської міськради було зареєстровано електронні петиції з вимогою повернути проспекту та станції метро ім'я маршала Жукова та прибрати з пл. Свободи волонтерський намет "Все для перемоги", встановлений там проукраїнськими активістами у вересні 2014 року. Того самого дня Геннадій Кернес заявив про підтримку обох петицій і пообіцяв зробити усе від нього залежне, щоб їх реалізувати, якщо вони наберуть необхідну кількість голосів. Протягом 9 травня обидві петиції набрали понад 5 тис. голосів, необхідних для розгляду міською владою.

Нагадаємо, в Харкові активісти низки партій і громадських органiзацiй 2 червня повалили бюст маршала СРСР Георгія Жукова, який стояв неподалік від Палацу спорту.

Геннадій Кернес заявив, що міська влада Харкова відновлять пам'ятник маршала СРСР Жукова, який знесли протестувальники.

Слідчі поліції відкрили два кримінальні провадження за фактом подій на проспекті Петра Григоренка у Харкова, коли під час пікетування з'їзду політичної партії група громадян знесла пам'ятник і застосувала сльозогінний газ у натовп.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147470
 
   
 Топ коментарі
 
живут знакомые в Харькове - им не пофиг. не хотят русского мир
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это не имеет никакого значения. я тоже говорю в основном по русски (70/30), но мне тоже не пофиг и русский мир не нужен, и имена оккупантов в названиях улиц
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живут знакомые в Харькове - им не пофиг. не хотят русского мир
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Все просто - Харьків ватна столиця Украни !!
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Ватна столиця України була й залишається Даунєцк, саме тому там зараз "ДиРа", а у Харкові, так, багато "вати", проте перебільшувати не треба, бо саме харків"яне одними з перших почали воювати (в буквальному сенсі) з "ватою" в своєму місті, та вигадали всесвітньовідоме "путін *****", повалили найбільший пам"ятник чЛєніну в Україні, повалили погруддя кату Жукаву, та з 2014 р. воюють проти рашистів на сході...
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это не имеет никакого значения. я тоже говорю в основном по русски (70/30), но мне тоже не пофиг и русский мир не нужен, и имена оккупантов в названиях улиц
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Да кацарылый.Х-ло вам мозг закодировал.
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абсолютно, абсолютно разные страны и менталитет. Ценности. Если ты не понимаешь, то скорее всего обычный ватник, смотрящий 24/7 мокшанский зомбоящик.
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Тут чуть иначе и проще. Гепуций великолепный игрок. Ему тот жуков сто лет нахер. Ему нужен совковый лохторат. Играя дешево перед этими---всегда обеспечен победой на выборах. Уже дети благодарят и показывают двумя пальцами победу в английским. И этот отказ в переименовании ему самое то---я мол всё сделал, но вот власть киевская сплошные биндеры! Иначе надо работать, тащить в тв инфу по затраченым средствам бюджета города и истинные проблемы огромного города и цены на их решение. Есть и жёсткий вариант---назначить губернатором Авакова. Тут свалка пойдёт сильная. Но врядли горожане выиграют от этого. Правда можно будет успеть вовремя Авакова переназначить в другое место пусть с повышением. А город выберет наконец достойного---есть там такие и давно---технари. Но в такую игру играют жёсткие люди---а эта власть скорее гламурна по сути. Белые перчатки не одевают гамно убирая!
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не существует какого-то специфического "украинского мира". Украина - часть европейского культурного, мировоззренческого пространства. Долгое время была оккупирована Российской империей, затем совком, поэтому глубоко поселился вирус русского мира, который нужно долго и упорно искоренять. А русский мир заключается в имперском мышлении, в ненависти и нетерпимости ко всему чужому (для русского мира все вокруг враги - "черножопые", "хохлы", "пендосы", "чурки" и т.д., для каждого народа есть уничижительное прозвище и такое же отношение. Русский мир не способен к созиданию, не способен к развитию, только к деградации, уничтожению. Русский мир живет прошлым, а не будущим, русский мир ищет как кому-то навредит, а желательно всем навредить, сделать так, чтобы и другие жили так же плохо, как они.
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респект ув. Роману Максимюку за панорамное и глубоко системное определение человеконенавистнической сущности азиатско-фашистской Орды под кодовым наименованием "Руцкий мир".
Ваш текст напомнил мне случайный разговор в поезде Москва-Волгоград с руцко-совковым быдлом, ехавшим с Курильских островов:

этот тупой расист, чернорабочий самой низшей квалификации, работавший в строительной бригаде обрубщиком арматуры на металлорежущем японском станке 1920- гг, всегда называл японцев, самую высокоразвитую нацию мира с величайшей древнейшей культурой и с высочайшими достижениями в науке и технике, "косоглазые макаки"...
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Укр. мир не убивает людей в чужих странах, не нападает на соседей, не аннексирует чужие территории, укр. мир не уничтожает целые народы стирая целые национальности превращая всех в рюське. Только в борще 20 ингредиентов, а в твоих щах вода, квашеная капуста и кислая заправка (рюське помои одним словом).
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Далеко не пофиг. А если твоим знакомым пофиг, то ты общаешься с ватниками.
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Была бы моя воля,я бы всех украинцев утопил в Днепре. - Для этого нужен был суд ???
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Жуков этого не говорил, хотя и был важным звеном тоталитарной властной системы. А суд нужен для всего. Всё должно быть по закону.
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Всё правильно: Украина - это европейская страна, в которой всё должно делаться по Закону.

Лично очень рад, что памятник красному карателю, кровавому упырю Жукову, который лично убивал крестьян в Тамбовской губернии в 1921 году, запрещён на основании законного судебного решения.
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Вот более точное. Жуков: "Нах..й вооружать этих хохлов? Чем больше в Днепре потопим, тем меньше придется в Сибирь ссылать!" https://urb-a.livejournal.com/4468603.html
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Бєня сказав Гєпє щось потужне, що той і прайд дозволив, і суд виніс таке неочікуване, але позитивне рішення!
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Прочитав рішення суду. Жодного висновку щодо того, чи суперечить ім"я Жукова закону про декомунізацію. Самі посилання на порушення процедури
http://reyestr.court.gov.ua/Review/84036329?fbclid=IwAR2p7p0YAg_P2e-0tnHaVFB9nRsBFJFR_WRsYnWTbqov6SSWCwKAK5cQtFw
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Ну так а чим це не "незаконність рішення"? робили як завжди і отримали як завжди.
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Якби визнали в принципі назву незаконною - це було б одне. А зараз можна ще раз пропіаритися з перейменуванням, вже згідно з процедурою, ще раз відмити гроші на заміні покажчиків...
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Гепа прогнулся быстро по итогам выборов, но сделал это чересчур явно; даже новый "новомалоросский" режим не решается столь открыто и оперативно действовать (они всё больше втихаря, за кулисами сливают интересы Украины в пользу бизнеса Бени).
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Для всех, кто не может жить без Жукова, в т.ч. Гепу и кодло его депутатов.... надо принудительно (в духе Жукова) пересилить на отдельную улицу на окраине и назвать её - "Бабы еще нарожают" !
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Крик о помощи.Город Чугуев и окрестности несколько веков -вотчина военных.Уже три недели горят полигоны под Чугуевом ,в том числе и торфяники.И никто ни пары з вуст.Весь район затянут едким дымом.Прошу максимальный репост.
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Да вы задолбали с этим жуковым -мясником , сколько людей положил и не только в ВОВ , есть закон про декомунизацию , все точка ,кто не согласен в ВР там качайте прова Суд у Харкові визнав протиправним рішення про повернення проспекту Жукова - Цензор.НЕТ 9958
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Стрелок который целился в мера Харькова оказался либо косоглазым либо подслеповатым ...
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Когда ты попадешь в перекрестие, то думаю он уже не промажет.
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От якби він ще признав,що гепа- гнида кацапська...
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Надто кричуще було "гальванізувати" пам'ять про одного з найбільших україновбивць в історії людства - тавро падає саме на харків'ян.
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