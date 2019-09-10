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 Політика України, За кордоном
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Матеріали за темою:
Все про:Путін (10705) санкції (2371) політв'язні (1035) кримські татари (1431) Полозов (297)

 Якби за кримських татар Захід вводив персональні санкції, Путін уже заворушився б, - Полозов

Тригером до звільнення Путіним українських моряків та інших заручників стало нещодавнє рішення трибуналу в Гаазі і загроза наслідків його невиконання. Щось подібне необхідне і у випадку з незаконно утримуваними Кремлем кримськими татарами.

Про це повідомив адвокат Микола Полозов в ефірі телеканалу ATR, передає Цензор.НЕТ.

"Якби за кримських татар, утримуваних там за цими величезними термінами, Захід накладав би санкції, персонально за Салієва, персонально за Мустафаєва, персонально там за Мемедімінова і так далі, то відразу б він віддав і сказав, що не потрібно нам цих санкцій тощо. Не тиснуть, значить, немає необхідності ворушитися, в цьому головна проблема", - переконаний Полозов.

"Чому звільнили моряків? Загроза санкцій. Чому не звільняють інших. Та немає загрози санкцій, тому й не пече", - додав адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія блокує тематику Криму в будь-яких діалогах про звільнення політв'язнів, - Чубаров

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147464
 
   
 Топ коментарі
 
Запад, запад... Кстати Запад высказал позицию по незаконности выборов в Крыму, а наш МИД что то заявил, может я пропустил?
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а Захід це шо - добра хвея, чи хлопчик Помагай?
з Заходу треба це вичавлювати по краплинці важкою щоденною працею
так вам же ж, зебілам, "нових облич" захотілося!
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Запад, запад... Кстати Запад высказал позицию по незаконности выборов в Крыму, а наш МИД что то заявил, может я пропустил?
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Нашел, МИД призвал запад усилить санкции в связи с незаконными выборами в Крыму, ОфПреЗЕ молчит.
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Тобто головним чинником звільнення українських моряків була загроза санкцій?
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Естественно, и многолетнее мировое давление. Плюс джокер в виде Цемаха, когда вместо поднятия ставок Кремль услышал, пассс...
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Саме цікаво що це каже особа , яка типу адвокатом позиціонує себе. Напевно якась прихована реклама, не інакше Якби за кримських татар Захід вводив персональні санкції, Путін уже заворушився б, - Полозов - Цензор.НЕТ 7174
"Почему освободили моряков? Угроза санкций. Почему не освобождают остальных. Да нет угрозы санкций, поэтому и не печет", - добавил адвокат
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Та ні, якби країна жертва ввела повну блокаду країні агресору з націоналізацію бізнесу та посадками любителів лаптєй із далєка то війни вже не було б давно!
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Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру". Источник: https://censor.net.ua/n3147464
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Перший етап виконали, хоча ціна була неадекватною. Але ніякого кроку до миру не відбулося, бо ціль росії захопити усю Україну.
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Норд стрим 2 дружно всей Европой,Макронушка едет к самому пуйлу на 9 мая,какие санкции с этих импотентов, не смешите
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Запад уже за Боинг забыл, а татары ему тем более не нужны...
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Почему только за крымских татар?.за любого гражданина Украины.
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Ви праві, але зараз більшість арештів у Криму серед кримських татар.
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а Захід це шо - добра хвея, чи хлопчик Помагай?
з Заходу треба це вичавлювати по краплинці важкою щоденною працею
так вам же ж, зебілам, "нових облич" захотілося!
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коби та єслі....а ще б Захід воював за нас..їсти в рот запихав, підгузники міняв...
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та если бы запад хотел завалить своего ботоксного партнёра, то он сделал бы это давным давно. не санкционным тянунием ***** за ботокс, в надежде снова наладить с ним ґешефт, а быстрыми и гораздо действенными радикальными мерами.
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А вы только на Запад и надеетесь, сами и "палец о палец" ударить не хотите.
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кто-то слышал про протесты татар в Крыму?
получили российские паспорта и не отсвечивают...
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В Крыму протесты это не майдан где весь мир смотрит..там закопают и никто и слова не скажет.
Так что начинай ты протестовать.
А мы чуть позже подтянемся.
Куча дел.
За коммуналку надо заплатить..конец эпохи зубодиння ждем со дня на день.
Не до тебя сейчас.
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моя хата с краю... (национальна черта) а татари, вони ж татари... хай протестують...
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Западу некогда он северный поток 2 достраивает ! Бабло побеждает все !
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Если бы Украина ввела против Рашки хоть какие то санкции кроме как на шоколадные конхветы и признала что у нас с ********** война а не гибридная торговля то и Запад зашевелился бы и ***** зашевелился бы.
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Причем тут террористы? Они там появились только при СССР, до этого прятались по пустыням от целительным ********. Всеравно что за бомжей вписыватся
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Запад-продажная штучка,как,впрочем,и все.Им похер на Украину,а вы говорите про людей,которые везде для властьимущих мусор
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