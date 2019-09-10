 Якби за кримських татар Захід вводив персональні санкції, Путін уже заворушився б, - Полозов

Про це повідомив адвокат Микола Полозов в ефірі телеканалу ATR, передає Цензор.НЕТ.
"Якби за кримських татар, утримуваних там за цими величезними термінами, Захід накладав би санкції, персонально за Салієва, персонально за Мустафаєва, персонально там за Мемедімінова і так далі, то відразу б він віддав і сказав, що не потрібно нам цих санкцій тощо. Не тиснуть, значить, немає необхідності ворушитися, в цьому головна проблема", - переконаний Полозов.
"Чому звільнили моряків? Загроза санкцій. Чому не звільняють інших. Та немає загрози санкцій, тому й не пече", - додав адвокат.
Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.
Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.
Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.
Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".
"Почему освободили моряков? Угроза санкций. Почему не освобождают остальных. Да нет угрозы санкций, поэтому и не печет", - добавил адвокат
___________________________________________________________________________________
Перший етап виконали, хоча ціна була неадекватною. Але ніякого кроку до миру не відбулося, бо ціль росії захопити усю Україну.
з Заходу треба це вичавлювати по краплинці важкою щоденною працею
так вам же ж, зебілам, "нових облич" захотілося!
получили российские паспорта и не отсвечивают...
Так что начинай ты протестовать.
А мы чуть позже подтянемся.
Куча дел.
За коммуналку надо заплатить..конец эпохи зубодиння ждем со дня на день.
Не до тебя сейчас.