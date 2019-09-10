 Федерація роботодавців України пропонує відкликати і доопрацювати зміни до Податкового кодексу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Федерації роботодавців України.
Зокрема на думку роботодавців, перегляду та доопрацювання потребують положення законопроекту щодо:
1. Розповсюдження обмежень на врахування у витратах відсотків за всіма борговими зобов'язаннями платника податків, а не тільки за зобов'язаннями, що виникли за операціями з пов'язаними особами-нерезидентами. Це призведе до збільшення фіскального навантаження на суб'єктів господарювання, встановлення економічно невиправданих обмежень за будь-якими запозиченнями від резидентів, нерезидентів, пов'язаних і непов'язаних осіб, подальшого зменшення кредитування, а як наслідок – уповільнення зростання економіки.
2. Виключення передбаченої п. 140.3. ПКУ норми, згідно з якою "проценти, які перевищують суму обмеження, визначеного пунктом 140.2 цієї статті, які збільшили фінансовий результат до оподаткування, зменшують фінансовий результат до оподаткування майбутніх звітних податкових періодів у сумі, зменшеній щорічно на 5 відсотків від суми процентів, що залишилися не врахованими у зменшення фінансового результату до оподаткування, з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 140.2 цієї статті". Це призведе до неможливості врахувати витрати за сплаченими відсотками в майбутніх періодах, коли платників податків отримуватимуть прибуток.
3. Фактичного впровадження оподаткування курсових різниць, які виникають у платників податків не з власної волі, а передусім у наслідок валютно-курсової політики держави. Це призведе до невиправданого підвищення ризиків ведення господарської діяльності.
4. Збільшення штрафних санкцій за порушення, пов'язані із реєстрацією податкових накладних, а також за несвоєчасну сплату узгоджених податкових зобов'язань. Зазначені зміни не мають економічного сенсу та несуть виключено фіскально-каральне навантаження.
5. Введення в податкове законодавство правил оподаткування іноземних компаній, а саме визначення та правила Контрольованої іноземної компанії.
"Тому ФРУ звернулася до Голови Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Данила Гетманцева з проханням відкликати законопроєкт №1210 на доопрацювання, до якого долучити фахівців Федерації, інших об'єднань роботодавців для усунення положень, які можуть завдати шкоди економіці", - йдеться в повідомленні.
Прикольно ныл на днях совладелец "Нова пошта". Особенно на фоне того, что иной совладелец был на славноизвестной встрече-поддержке сопли с бизнесом, ну той, где те 6% и обсуждались.
Теперь они выведут валюту из Украины путем выплаты дивидендов.
Инвесторы, вы еще идете в Украину?
Хроники Хунты
@JuntaChronicles
·3 ч
Скоро все эти малороские бизнесмены, которые перед выборами облизывали Его Клоунское Ничтожество, будут с нежностью вспоминать либеральные времена Азирова.