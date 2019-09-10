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 Політика України, Економіка
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Все про:законопроект (737) Податковий кодекс (105) Федерація роботодавців (8)

 Федерація роботодавців України пропонує відкликати і доопрацювати зміни до Податкового кодексу

Фахівці Федерації роботодавців України проаналізували положення проєкту Закону №1210 від 30.08.2019 р. "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві" і вважають, що зазначений законопроєкт у запропонованій редакції несе ризики погіршення умов діяльності для суб'єктів господарювання і для економіки загалом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Федерації роботодавців України.

Зокрема на думку роботодавців, перегляду та доопрацювання потребують положення законопроекту щодо:

1. Розповсюдження обмежень на врахування у витратах відсотків за всіма борговими зобов'язаннями платника податків, а не тільки за зобов'язаннями, що виникли за операціями з пов'язаними особами-нерезидентами. Це призведе до збільшення фіскального навантаження на суб'єктів господарювання, встановлення економічно невиправданих обмежень за будь-якими запозиченнями від резидентів, нерезидентів, пов'язаних і непов'язаних осіб, подальшого зменшення кредитування, а як наслідок – уповільнення зростання економіки.

2. Виключення передбаченої п. 140.3. ПКУ норми, згідно з якою "проценти, які перевищують суму обмеження, визначеного пунктом 140.2 цієї статті, які збільшили фінансовий результат до оподаткування, зменшують фінансовий результат до оподаткування майбутніх звітних податкових періодів у сумі, зменшеній щорічно на 5 відсотків від суми процентів, що залишилися не врахованими у зменшення фінансового результату до оподаткування, з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 140.2 цієї статті". Це призведе до неможливості врахувати витрати за сплаченими відсотками в майбутніх періодах, коли платників податків отримуватимуть прибуток.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підтримка виробництва, повернення трудових мігрантів, підвищення соцстандартів - умови для прискорення економічного розвитку, - ЗМІ

3. Фактичного впровадження оподаткування курсових різниць, які виникають у платників податків не з власної волі, а передусім у наслідок валютно-курсової політики держави. Це призведе до невиправданого підвищення ризиків ведення господарської діяльності.

4. Збільшення штрафних санкцій за порушення, пов'язані із реєстрацією податкових накладних, а також за несвоєчасну сплату узгоджених податкових зобов'язань. Зазначені зміни не мають економічного сенсу та несуть виключено фіскально-каральне навантаження.

5. Введення в податкове законодавство правил оподаткування іноземних компаній, а саме визначення та правила Контрольованої іноземної компанії.

"Тому ФРУ звернулася до Голови Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Данила Гетманцева з проханням відкликати законопроєкт №1210 на доопрацювання, до якого долучити фахівців Федерації, інших об'єднань роботодавців для усунення положень, які можуть завдати шкоди економіці", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Федерація роботодавців України підтримує цю позицію, - глава Ради ФРУ Олійник про пропозицію Геруса щодо ринку електроенергії

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147463
 
 
 Топ коментарі
 
Данило гетманцев- фискальная и канцелярская крыса. Федерация работодателей, к кому вы обращаетесь? Изменения в НК, штрафы увеличить, ФОП изничтожить, юриков к "ногтю". Вас никто не услышит. Потому что, у них другая программа.
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Федерация работодателей читай фирташ
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После визитов СБУ «АрселорМиттал Кривой Рог» передумал вкладывать прибыль в развитие производства, намеченное еще весной.
Теперь они выведут валюту из Украины путем выплаты дивидендов.

Инвесторы, вы еще идете в Украину?
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На сайте федерации написано "Федерація пропонує відкликати та доопрацювати зміни до Податкового кодексу", а если на их сайте, то это их заявление...
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Данило гетманцев- фискальная и канцелярская крыса. Федерация работодателей, к кому вы обращаетесь? Изменения в НК, штрафы увеличить, ФОП изничтожить, юриков к "ногтю". Вас никто не услышит. Потому что, у них другая программа.
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Федерация работодателей читай фирташ
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фирташ ни фирташ, а малый бизнес они собираются уничтожить
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ФОП 6% - говорили они.

Прикольно ныл на днях совладелец "Нова пошта". Особенно на фоне того, что иной совладелец был на славноизвестной встрече-поддержке сопли с бизнесом, ну той, где те 6% и обсуждались.
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Если я не ошибаюсь то это как раз таки один и тот же совладелец)
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После визитов СБУ «АрселорМиттал Кривой Рог» передумал вкладывать прибыль в развитие производства, намеченное еще весной.
Теперь они выведут валюту из Украины путем выплаты дивидендов.

Инвесторы, вы еще идете в Украину?
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Хроники Хунты

@JuntaChronicles

·3 ч

Скоро все эти малороские бизнесмены, которые перед выборами облизывали Его Клоунское Ничтожество, будут с нежностью вспоминать либеральные времена Азирова.

Федерація роботодавців України пропонує відкликати і доопрацювати зміни до Податкового кодексу - Цензор.НЕТ 204
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Интересно, а если это физлицо-судья, или таможенник, или прочий чиновник, или налоговик, большой и не очень. Их ожидает кошмар? Прозрачные доходы-расходы в э-декларациях? Наверное, нет. Как все запущено в нашем государстве. Беспредельно, чего уж.
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Пишіть будь ласка правильно:" Федерація роботодавців, а саме: Коломойський, Ахметов, Пінчук, Фірташ, Новінський, Льовочкін хочуть "допрацювати" Податковий Кодекс, щоб не платити податки взагалі"
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Короче говоря баранов заменили овцами и дали им возможность писать законы,сброд без извилин считает что бюджетные потоки проходящие мимо их рыл важнее свободы предпринимательства и накоплений доходов малым бизнесом.
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