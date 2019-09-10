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Все про:Київ (6465) шахрайство (277) суд (5506)

 Британець через суд намагається повернути присвоєну шахраями квартиру в Києві

Британець Саркіс Рамез Кхаліл уже втретє намагається довести, що в результаті злочинних дій, скоєних групою осіб, він був протиправно позбавлений права власності на 5-кімнатну квартиру, загальною площею 254,2 м.кв.

11 вересня відбудеться засідання Верховного Суду України, за позовом громадянина Великої Британії, який намагатиметься відвоювати власну квартиру у шахраїв. Про це йдеться в статті видання "Апостроф".

Серед осіб, які брали участь у злочинній схемі, відомий столичний "чорний ріелтор" Оксана Чендей, яка вже кілька років сидить у Лук'янівському СІЗО, за звинуваченням в особливо тяжких злочинах, серед яких убивство та шахрайське заволодіння майном в особливо великих розмірах. Справа №755/4718/17 перебуває у провадженні Дніпровського районного суду Києва. З кримінальною справою можна ознайомитися за посиланнями і додатково.

За дивним збігом обставин, Оксана Чендей, яка перебуває в Лук'янівському СІЗО і є обвинуваченою в низці серйозних злочинів, виграла дві справи в судах попередньої інстанції.

18 грудня 2006 року між АКБ "Форум" і Саркіс Р.К. був укладений кредитний договір, за умовами якого АКБ "Форум" надав йому кредит на придбання нерухомості. Але скориставшись тим, що англієць перебував за кордоном, учасники злочинної групи, за допомогою приватного нотаріуса Апатенко Марини Анатоліївни, підробили документи і переоформили кредитну квартиру. Нотаріус Апатенко раніше вже була засуджена у справі про підробку документів для колишнього прокурора Подільського району Сергія Нечипоренка (зятя ексрегіонала Сергія Ківалова). Як з'ясувало слідство, нотаріус під час перереєстрації квартири на нового власника, навіть не ознайомилася з оригіналами документів. Попри сумнівну репутацію і більше 50 позовів проти неї, нотаріус продовжує роботу у власному офісі на Печерську.

Британець Саркіс Рамез Кхаліл стверджує, що жодного паперу про передачу прав власності не підписував, оскільки перебував за кордоном і не мав фізично такої можливості, але наведені ним докази систематично ігнорувалися судами обох інстанцій під час ухвалення ними рішень на користь Чендей О.В. та Апатенко М.А.

Позивач із Великої Британії сподівається, що 11 вересня колегія суддів Верховного Суду (Погрібний С.О., Ступак А.В., Гулейков І.Ю., Олійник А.С., Яремко В.В.) будуть такими неупередженими і незалежними, як про це зазначала Голова Верховного суду Валентина Данішевська, виступаючи з вітальним словом з приводу початку роботи Вищого антикорупційного суду і звертаючись до Президента України з проханням допомогти їй відновити довіру людей до суду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147461
 
 
 Топ коментарі
 
Читаю в шоке.
Это и есть Украина сейчас - настоящая.
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Как может работать нотариус с судимостью за мошенничество (или что там у неё)? Это же нонсенс!
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Нотаріус має сісти разом з зятем Ківалова і самим Ківаловим - це все учасники однієї банди яка грабує українців та іноземців і вирішує питання в судах на свою користь! Взагалі будь які махінації з власністю мають бути віднесені до тяжких злочинів і за це мають давати розстріл! Україні не потрібні махінатори, це зайві люди в Україні, розстріляти їх і спалити! Це людське сміття!
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Читаю в шоке.
Это и есть Украина сейчас - настоящая.
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Та да - суды реформировала свинка что держись,
если первые две инстанции мошенников поддержали
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вот - ключевое слово - мошенник мошенника всегда поддержит - рука руку моет Британець через суд намагається повернути присвоєну шахраями квартиру в Києві - Цензор.НЕТ 1367 Британець через суд намагається повернути присвоєну шахраями квартиру в Києві - Цензор.НЕТ 1367
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Такая хрень везде. В райцентрах уже и гос нотариусов ликвидировали. Всё отдали частникам, на которых пасётся минюст. А частный нотариус за деньги подмахнёт любую бумагу. Ему то ниче за это не будет. Так как крыша в том же минюсте.
Совсем недавно здесь была разгромная статья. Там у банды даже ключи регистратора минюста были. Зарегистрированы на несуществующее лицо. Украли более 300 объектов недвижимости. Виновным назначат "несуществующее лицо" и всех отпустят, так как там всё министерство в доле.
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госуправления нет - развалилось - вот и анархия - гуляй рванина
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удачи ему - а с мудом боротся мона только заносами)))
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Как может работать нотариус с судимостью за мошенничество (или что там у неё)? Это же нонсенс!
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может - пе дохволяет - главное рошенки славить Британец через суд пытается вернуть присвоенную мошенниками квартиру в Киеве - Цензор.НЕТ 8729 Британец через суд пытается вернуть присвоенную мошенниками квартиру в Киеве - Цензор.НЕТ 8729
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******* своим пе, это СИСТЕМА и пе только малая ее часть.
Завтра будет виноват зе, потом очередной ху., а система будет продолжать работать.
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порошенко продукт и столп этой системы
чего только стоит звание Героя для папа
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Какой столп, фирташи, ахметки, медведчуки, каломойши, скркисы и это даже не вершина айсберга. Ты демонизируеш одного из легиона
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Да хоть 50 судимостей. Из минюста позвонили и сказали "надо". А это для нотариуса собственно работодатель и "крыша".
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"який закон, де **яді хтиві нахабно сцють пророку в домовину?"
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нема закона - а если есть на него кладут особо приближенные и сам император ))
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Да не позавидуешь британцу-индусу, можно сказать купил в кредит под дурные проценты на росте огромную квартиру и нарвался на жульё. Первой должна сесть нотариус.
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Зачем британцу дикий укр. кредит, если мог взять на родине? Как такое простое дело дошло до верховного суда? Британец сильно хорошо разбирается в наших делах, если вовремя организовал публикацию себе на пользу, точно еще хорошо разобраться надо, кто кого кинул.
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угу, кредит хз кому, под хз какие гарантии и проценты...
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Позорище!!! Это выгребная яма, из которой мы, как страна и государство, ещё не выбрались.
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Бедолаха. Он еще думает что в Украине есть суды и закон? Квартира уже тю-тю по закону Сравченка или по закону Парашенка и КО
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Так а цензору деньги не нужны чтоль за джинсу? Британець через суд намагається повернути присвоєну шахраями квартиру в Києві - Цензор.НЕТ 2878
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Частная собственность это ФУНДАМЕНТ Украины. Если фундамент любой может рушить, то далее ничего выше не имеет смысла строить.
Таким особям нужно давать по 15 лет минимально. 50 !!! исков и эта тварь до сих пор работает. ппц
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Сен-Тропе. Французская Ривьера. Место автомобилей класса люкс, шикарных яхт и магазинов от кутюр. Именно здесь Андрей Довбенко, которого называют "смотрящим" за Министерством юстиции, три дня праздновал свою свадьбу. И все это время, с 22 по 24 августа, с "серым кардиналом" Минюста был чиновник с Банковой Андрей Богдан.

Минюсте настолько токсична, что бывший министр юстиции Павел Петренко пытался скрыть свое тесное знакомство с этим юристом.

Жених из Сен-Тропе заполнил руководящий состав министерства своими кадрами. Различные департаменты Минюста - это и исполнительная служба, и регистрационная, и предприятие СЕТАМ, торгующее арестованным имуществом, - возглавили товарищи Довбенко.

И даже когда после очередного коррупционного скандала кого-то из них тихонько увольняли, на их место приходили люди, которые все равно так или иначе связаны с окружением Довбенко.

Под контролем Минюста - представители нескольких профессий: нотариусы, регистраторы, государственные и частные исполнители. Как именно их контролируют, хорошо иллюстрирует пример частных исполнителей.

Они появились несколько лет назад под лозунгом реформы. Но первыми получили свидетельства именно товарищи Андрея Довбенко. А дальше возникли негласные правила. Например, отдавать часть своего заработка "наверх".

Люди должны ежемесячно платить 30% своего дохода определенным управляющим и "смотрящим". Также полностью согласовывать каждый исполнительный документ, какой можно брать в работу, а какой - нет,
- рассказала Екатерина Шмидт, бывший частный исполнитель.

Даже новый министр юстиции Денис Малюсько это подтвердил.

Еще одно негласное правило: не трогать предприятия-должников из стоп-списка. К примеру, когда частный исполнитель Иван Жаботинский взыскал 25 миллионов гривен с банка, который был клиентом юридической фирмы Довбенко, дисциплинарная комиссия Минюста решительно лишила его права работать дальше.
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У кого-то есть сомнения в том, что все эти черные нотариусы именно потому неуязвимы для правосудия, что их деятельность крышуется на уровне Министерства юстиции? Зеленский наступает на привычные грабли всех президентов Украины - не трогать друзей, несмотря на их прямые связи с мутными персонажами, смотрящими и ворами в законе.
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Так то ж папиредники виноваты, шо нэясно ?
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Мы, управление дома, пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома... Общее собрание, рассмотрев ваш вопрос, пришло к заключению, что в общем и целом вы занимаете чрезмерную площадь. Совершенно чрезмерную. Вы один живете в пяти комнатах.
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