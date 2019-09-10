 Британець через суд намагається повернути присвоєну шахраями квартиру в Києві

11 вересня відбудеться засідання Верховного Суду України, за позовом громадянина Великої Британії, який намагатиметься відвоювати власну квартиру у шахраїв. Про це йдеться в статті видання "Апостроф".

Серед осіб, які брали участь у злочинній схемі, відомий столичний "чорний ріелтор" Оксана Чендей, яка вже кілька років сидить у Лук'янівському СІЗО, за звинуваченням в особливо тяжких злочинах, серед яких убивство та шахрайське заволодіння майном в особливо великих розмірах. Справа №755/4718/17 перебуває у провадженні Дніпровського районного суду Києва. З кримінальною справою можна ознайомитися за посиланнями і додатково.

За дивним збігом обставин, Оксана Чендей, яка перебуває в Лук'янівському СІЗО і є обвинуваченою в низці серйозних злочинів, виграла дві справи в судах попередньої інстанції.

18 грудня 2006 року між АКБ "Форум" і Саркіс Р.К. був укладений кредитний договір, за умовами якого АКБ "Форум" надав йому кредит на придбання нерухомості. Але скориставшись тим, що англієць перебував за кордоном, учасники злочинної групи, за допомогою приватного нотаріуса Апатенко Марини Анатоліївни, підробили документи і переоформили кредитну квартиру. Нотаріус Апатенко раніше вже була засуджена у справі про підробку документів для колишнього прокурора Подільського району Сергія Нечипоренка (зятя ексрегіонала Сергія Ківалова). Як з'ясувало слідство, нотаріус під час перереєстрації квартири на нового власника, навіть не ознайомилася з оригіналами документів. Попри сумнівну репутацію і більше 50 позовів проти неї, нотаріус продовжує роботу у власному офісі на Печерську.

Британець Саркіс Рамез Кхаліл стверджує, що жодного паперу про передачу прав власності не підписував, оскільки перебував за кордоном і не мав фізично такої можливості, але наведені ним докази систематично ігнорувалися судами обох інстанцій під час ухвалення ними рішень на користь Чендей О.В. та Апатенко М.А.

Позивач із Великої Британії сподівається, що 11 вересня колегія суддів Верховного Суду (Погрібний С.О., Ступак А.В., Гулейков І.Ю., Олійник А.С., Яремко В.В.) будуть такими неупередженими і незалежними, як про це зазначала Голова Верховного суду Валентина Данішевська, виступаючи з вітальним словом з приводу початку роботи Вищого антикорупційного суду і звертаючись до Президента України з проханням допомогти їй відновити довіру людей до суду.