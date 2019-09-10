 Британець через суд намагається повернути присвоєну шахраями квартиру в Києві

11 вересня відбудеться засідання Верховного Суду України, за позовом громадянина Великої Британії, який намагатиметься відвоювати власну квартиру у шахраїв. Про це йдеться в статті видання "Апостроф".
Серед осіб, які брали участь у злочинній схемі, відомий столичний "чорний ріелтор" Оксана Чендей, яка вже кілька років сидить у Лук'янівському СІЗО, за звинуваченням в особливо тяжких злочинах, серед яких убивство та шахрайське заволодіння майном в особливо великих розмірах. Справа №755/4718/17 перебуває у провадженні Дніпровського районного суду Києва. З кримінальною справою можна ознайомитися за посиланнями і додатково.
За дивним збігом обставин, Оксана Чендей, яка перебуває в Лук'янівському СІЗО і є обвинуваченою в низці серйозних злочинів, виграла дві справи в судах попередньої інстанції.
18 грудня 2006 року між АКБ "Форум" і Саркіс Р.К. був укладений кредитний договір, за умовами якого АКБ "Форум" надав йому кредит на придбання нерухомості. Але скориставшись тим, що англієць перебував за кордоном, учасники злочинної групи, за допомогою приватного нотаріуса Апатенко Марини Анатоліївни, підробили документи і переоформили кредитну квартиру. Нотаріус Апатенко раніше вже була засуджена у справі про підробку документів для колишнього прокурора Подільського району Сергія Нечипоренка (зятя ексрегіонала Сергія Ківалова). Як з'ясувало слідство, нотаріус під час перереєстрації квартири на нового власника, навіть не ознайомилася з оригіналами документів. Попри сумнівну репутацію і більше 50 позовів проти неї, нотаріус продовжує роботу у власному офісі на Печерську.
Британець Саркіс Рамез Кхаліл стверджує, що жодного паперу про передачу прав власності не підписував, оскільки перебував за кордоном і не мав фізично такої можливості, але наведені ним докази систематично ігнорувалися судами обох інстанцій під час ухвалення ними рішень на користь Чендей О.В. та Апатенко М.А.
Позивач із Великої Британії сподівається, що 11 вересня колегія суддів Верховного Суду (Погрібний С.О., Ступак А.В., Гулейков І.Ю., Олійник А.С., Яремко В.В.) будуть такими неупередженими і незалежними, як про це зазначала Голова Верховного суду Валентина Данішевська, виступаючи з вітальним словом з приводу початку роботи Вищого антикорупційного суду і звертаючись до Президента України з проханням допомогти їй відновити довіру людей до суду.
Это и есть Украина сейчас - настоящая.
если первые две инстанции мошенников поддержали
Совсем недавно здесь была разгромная статья. Там у банды даже ключи регистратора минюста были. Зарегистрированы на несуществующее лицо. Украли более 300 объектов недвижимости. Виновным назначат "несуществующее лицо" и всех отпустят, так как там всё министерство в доле.
Завтра будет виноват зе, потом очередной ху., а система будет продолжать работать.
чего только стоит звание Героя для папа
Таким особям нужно давать по 15 лет минимально. 50 !!! исков и эта тварь до сих пор работает. ппц
Минюсте настолько токсична, что бывший министр юстиции Павел Петренко пытался скрыть свое тесное знакомство с этим юристом.
Жених из Сен-Тропе заполнил руководящий состав министерства своими кадрами. Различные департаменты Минюста - это и исполнительная служба, и регистрационная, и предприятие СЕТАМ, торгующее арестованным имуществом, - возглавили товарищи Довбенко.
И даже когда после очередного коррупционного скандала кого-то из них тихонько увольняли, на их место приходили люди, которые все равно так или иначе связаны с окружением Довбенко.
Под контролем Минюста - представители нескольких профессий: нотариусы, регистраторы, государственные и частные исполнители. Как именно их контролируют, хорошо иллюстрирует пример частных исполнителей.
Они появились несколько лет назад под лозунгом реформы. Но первыми получили свидетельства именно товарищи Андрея Довбенко. А дальше возникли негласные правила. Например, отдавать часть своего заработка "наверх".
Люди должны ежемесячно платить 30% своего дохода определенным управляющим и "смотрящим". Также полностью согласовывать каждый исполнительный документ, какой можно брать в работу, а какой - нет,
- рассказала Екатерина Шмидт, бывший частный исполнитель.
Даже новый министр юстиции Денис Малюсько это подтвердил.
Еще одно негласное правило: не трогать предприятия-должников из стоп-списка. К примеру, когда частный исполнитель Иван Жаботинский взыскал 25 миллионов гривен с банка, который был клиентом юридической фирмы Довбенко, дисциплинарная комиссия Минюста решительно лишила его права работать дальше.