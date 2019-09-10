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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:банер (11) Києво-Могилянська академія (15) Сенцов (767) полонені (488)

 Сенцов сфотографувався на тлі банера біля Києво-Могилянської академії, - Паленчук. ФОТОрепортаж

Звільнений з полону в'язень Кремля Олег Сенцов встиг сфотографуватися біля банера з його зображенням на Києво-Могилянської академії.

Про це розповіла українська кінопродюсерка, подруга Сенцова Анна Паленчук на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Олег Сенцов приїхав до Києво-Могилянської академії, щоб зробити історичне фото на тлі банера з його зображенням.

"22.08.2018 величезний банер на підтримку Олега Сенцова з'явився на будівлі Могилянки. Його встановлював мій друг Павло Калюк зі своїм татом і друзями", - розповіла Паленчук.

Зазначається, що банер знімуть найближчим часом.

"Але боротьба за наших громадян, які залишаються у в'язницях Росії, продовжиться", - підсумувала Паленчук.

Сенцов сфотографувався на тлі банера біля Києво-Могилянської академії, - Паленчук 01

Сенцов сфотографувався на тлі банера біля Києво-Могилянської академії, - Паленчук 02
Сенцов сфотографувався на тлі банера біля Києво-Могилянської академії, - Паленчук 03
Сенцов сфотографувався на тлі банера біля Києво-Могилянської академії, - Паленчук 04
Сенцов сфотографувався на тлі банера біля Києво-Могилянської академії, - Паленчук 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147460
 
   
 Топ коментарі
 
Рады вашему освобождению!
Уважаем за мужество,стойкость и гордость.
Пусть дальнейшая ваша жизнь будет счастливой и радостной! Сенцов сфотографувався на тлі банера біля Києво-Могилянської академії, - Паленчук - Цензор.НЕТ 510 Сенцов сфотографувався на тлі банера біля Києво-Могилянської академії, - Паленчук - Цензор.НЕТ 7201 Сенцов сфотографувався на тлі банера біля Києво-Могилянської академії, - Паленчук - Цензор.НЕТ 7201
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Слава Богу, что живой и уже дома!!!
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Да это показное беспокойство. В темах о Сенцове и о других заключённых как правило малая активность и меньше всего постов, по сравнению с другими.
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Они гурьбой топят на других ветках, разыгрываю "сражения" между "зелеботами" и "порохоботами", работа такая...
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Рады вашему освобождению!
Уважаем за мужество,стойкость и гордость.
Пусть дальнейшая ваша жизнь будет счастливой и радостной!
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Не следует делать из него "политического деятеля". Как бы вторая Савченко не получилась в итоге.
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И вас нельзя слушать - как бы "новозеландец" крашеным путиноидом не оказался.
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У Олега хорошая репутация в Украине и на Западе. Пока рано говорить - это только ему решать и возможно он уже сам 'наелся" ролью морального авторитета и "поводыря".
Но перспективы политической карьеры безусловно есть и Украина очень ныждается в присутствии таких людей в политике.
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Хорошо то, что вернулся. А политическая перспектива - дело второе.
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Это он сам как нибудь решит, да и уровень разный.
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Я не пойму что это за обмен? Моряков и так оправдал международный Суд,а кремлёвские Фюреры опять на конеСенцов сфотографувався на тлі банера біля Києво-Могилянської академії, - Паленчук - Цензор.НЕТ 1437.
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Нужно Украине крепчать экономически ,чтобы ООН нас увидел ил нужно было не отдавать ядерное оружие,а сейчас Украину с авном все мешают,а ещё советские украинцы (Народ Украины) решил победить в Украине ордынское кумовство и коррупцию( хотя это одно и тоже)
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Тут ты прав. Но своих бросать - это кацапский удел. Если есть возможность - нужно освобождать, а не ждать: выдадут-не выдадут.
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