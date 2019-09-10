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 Суспільство
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Все про:амністія (69) податки (761)

 В Україні необхідно провести податкову амністію – доцент Університету ДФС Гмирін

Автор програми податкової реформи "Від нестабільності до гармонії", доцент кафедри кримінального права та кримінології Університету ДФС України Андрій Гмирін наголосив, що держава має встановити партнерські відносини з громадянами та бізнесом шляхом введення нульової декларації та податкової амністії.

Експерт з оподаткування представив свою реформу на Ukraine Tax Forum, де були присутні представники бізнесу, експертна спільнота та народні депутати від партії "Слуга народу".

"Мій проєкт комплексного реформування податкової системи, у тому числі, включає встановлення між державою та бізнесом партнерських відносин на основі взаємної довіри. Це можливо лише через впровадження нульової декларації для фізичних осіб, а також податкової амністії для суб'єктів господарської діяльності. При впровадженні нульової декларації у населення з'явитися можливість задекларувати все те майно, яке було придбано раніше і за яке не сплачувалися податки. Суб'єкти господарської діяльності отримують можливість обнулити період з майданчиками "Податкових ям" та інших податкових схем, в яких вони вимушено працювали у попередні періоди. Всім ж зрозуміло, чим раніше почав платити, тим менше сплатив податків", – пояснив експерт з податкового реформування.

Під час обговорення народні депутати від партії "Слуга народу" Дар’я Володіна і Олексій Леонов наголосили на необхідності реформування податкової системи та ініціювали створення у парламентському комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики нової робочої групи, яка буде розробляти проєкти законів для реформування чинної податкової системи.

"Ми маємо захистити український бізнес від рейдерства державних органів, а державу від шахраїв. Все це можливо за кількох умов: відкритого діалогу, політичної волі та бездоганної роботи правоохоронних органів. Впевнена, колеги підтримають рішення про створення у Комітеті окремої групи для детального обговорення та розробки нових прогресивних і якісних законопроєктів щодо докорінного реформування застарілої корумпованої системи. Податкова система має працювати для людей, а не олігархів", – зазначила Володіна.

Також народні обранці, експертна спільнота та представники бізнесу обговорили методи боротьби з тіньовою економікою, проблему адміністрування податків та кадрової політики в державних органах, упередження контрабанди, необхідність створення нової незалежної Державної Службі доходів. Раніше новий прем'єр-міністр Олексій Гончарук наголосив на необхідності економічного зростання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147456
 
 
 Топ коментарі
 
И все наворованное станет легальным.
Опять, в который раз, законопослушные граждане будут сделаны лохами, а наворовавшие миллионы - останутся с наворованным и легализованным капиталом.
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чего же там у народа так много и не задекларированного? Или это опять для бени\корешей и также для самой сопли - возможность легализовать наворованное и спрятанное ранее?
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Терміново картинку з вовком "Шо, опять?" у студію))
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Тільки через гільйотину, відрубали голову і відразу амністували!
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А потім наступні слова Вовка:"Доцент - Ви балбес!"
А по сути - соберите инфо от МВД, СБУ, фискалов о долгах по налогам (если еще не собрали) и должникам оправить "письма счастья" с примерным содержанием - вам, должникам, дается 1-3 месяца на оплату долгов по налогам. Счет №..... (государственный). В случае неуплаты долгов - ваша камера №.... в такой-то колонии. Перед отправкой писем - запретить выезд за кордон должникам (алиментщиков ведь не пускают, а чем они лучше последних)
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При боргах по сплаті податків в день протерміновки вже виписуються скажені штрафи. Заборгованість по податкам може бути лише у випадку схематозу.
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Сєпарам амністія, корупціонерам 0 декларація, тіньовому бвзесу - амністія - покращення а ж гай шумить, а пенсія як була 1500 так і лишилась, зп як була мінімальною так і лишилась дякую, вам всим, хоч би не здуріть від радощів
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целый доцент сказал, что "необходима налоговая амнистия"!
Таварищи! Достойно выполним заветы Игоря Валериевича! Ура!
Во как!
Уровень!
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для судей прокуроров сбушников и полицаев???????????
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И все наворованное станет легальным.
Опять, в который раз, законопослушные граждане будут сделаны лохами, а наворовавшие миллионы - останутся с наворованным и легализованным капиталом.
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чего же там у народа так много и не задекларированного? Или это опять для бени\корешей и также для самой сопли - возможность легализовать наворованное и спрятанное ранее?
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рюкзакову дуже хочеться амністувати "нажите непосільним трудом"..

у той же час "непосільний труд" не зупиняється
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Амнистия -освобождение от судебного наказания. Налог на доходы физлиц в Украине 18%. Берем физлицо- Зеленсикй В А, шестой президент Украины, сокращенно ВАЗ-06. Складываем все по его декларации https://public.nazk.gov.ua/declaration/dbfd6951-3d06-4720-bc4a-fd9cf94042d0 и отнимает у него 18%, имеем 13 млн $. Так проходим по всем "слугам" и кукловодам.
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Сначала давайте проверим доцента!!..
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главное, что можно в Польшу на заработки поехать,
тут мусора с мусорами и без нас договорятся ...
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зеля себя и своих решил амнистировать???
поздравляю 73..))))))
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Доцент університету в Ірпені,який керував покійний некорупційний друг Азірова Мельник,учить нас жити В Україні необхідно провести податкову амністію – доцент Університету ДФС Гмирін - Цензор.НЕТ 882
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Нехай роблять амністію. Тільки усі недоотримані бюджетні кошти нехай компенсують за рахунок цього чорта з Ірпеня.
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необходимо провести налоговую амнистию...

То есть простить ворам украденные налоги.. понятно. А почему только налоговую? Давайте простим ворам украденые вещи, машины, деньги.
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Правильно, амнистию нужно расширить!..
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