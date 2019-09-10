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 Політика України
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Все про:військовополонені (335) Крим (7427) Росія (19716) політв'язні (1035) Бутусов Юрій (1053)

 Понад 400 українців, як і раніше, утримують в РФ і на окупованих територіях. Точну цифру назвати неможливо, - Бутусов

На цей момент немає точної інформації про кількість українських громадян, утримуваних у в'язницях Росії та на окупованих територіях України.

Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов в ефірі телеканалу ATR.

Насамперед це пов'язано з відсутністю єдиного відкритого списку з даними щодо українських заручників. Однак є приблизна цифра.

"За різними оцінками, які я чув в українських спецслужбах, на цей момент утримуються в Росії і на окупованих територіях понад 400 українських громадян. Я думаю, що цілком можливо, це не остаточна цифра, тому що є щонайменше п'ять різних категорій утримуваних у полоні, і провести облік цих категорій, з моєї точки зору, просто неможливо. Оскільки на окупованих територіях, у Криму і на Донбасі, відсутні ООН і ОБСЄ - вони перевірки тільки в наших тюрмах проводять, а туди вони бояться їхати... Тому все це ми знаємо лише зі слів якихось людей", - зазначив журналіст.

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Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147455
 
 
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Прав был Эрдоган когда говорил преЗеденту, что места не хватит на руках для браслетов с именами всех пленных.
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Було б у Вовіка бажання, то він би не кошмарив за замовленням Пінчука Криворіжсталь, а заарештував "за тероризм" пів тищі медведчуків і вже давно б всіх обміняв. Але його Баканов досі ще ЖОДНОГО зама старого не поміняв. Бо кришувальники контробанди самому потрібні? І це наше СБУ?
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"Свыше 400 украинцев по-прежнему удерживаются в РФ и на оккупированных территориях. Точную цифру назвать невозможно, - Бутусов" - 227 украинцев незаконно удерживают в ОРДЛО, - СБУ - Цензор.НЕТ
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