 Понад 400 українців, як і раніше, утримують в РФ і на окупованих територіях. Точну цифру назвати неможливо, - Бутусов

Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов в ефірі телеканалу ATR.

Насамперед це пов'язано з відсутністю єдиного відкритого списку з даними щодо українських заручників. Однак є приблизна цифра.

"За різними оцінками, які я чув в українських спецслужбах, на цей момент утримуються в Росії і на окупованих територіях понад 400 українських громадян. Я думаю, що цілком можливо, це не остаточна цифра, тому що є щонайменше п'ять різних категорій утримуваних у полоні, і провести облік цих категорій, з моєї точки зору, просто неможливо. Оскільки на окупованих територіях, у Криму і на Донбасі, відсутні ООН і ОБСЄ - вони перевірки тільки в наших тюрмах проводять, а туди вони бояться їхати... Тому все це ми знаємо лише зі слів якихось людей", - зазначив журналіст.

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Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".