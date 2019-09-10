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 Політика України
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Все про:ВР (5631) імпічмент (89)

 Рада ухвалила в цілому законопроєкт про імпічмент президента. ВIДЕО

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №1012 про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент) авторства Президента України Володимира Зеленського.

За відповідне рішення проголосували 337 нардепів, передає Цензор.НЕТ.

Пізніше Верховна Рада 245 голосами ухвалила законопроєкт про імпічмент в цілому.

Проєкт закону передбачає, що Верховна Рада може усунути Президента з посади в порядку імпічменту лише в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.

"Підставою для ініціювання імпічменту є письмове подання, підписане більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради, підписи яких не відкликаються. ... Верховна Рада більшістю голосів народних депутатів України від її конституційного складу ухвалює рішення щодо ініціювання імпічменту та включення його до порядку денного сесії Верховної Ради як невідкладного", - йдеться в законопроєкті.

У разі внесення до порядку денного питання про ініціювання імпічменту Верховна Рада створює спеціальну тимчасову слідчу комісію для проведення розслідування факту та обставин вчинення президентом державної зради або іншого злочину.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Внесений у Раду законопроєкт про імпічмент не має нічого спільного з процедурою відсторонення президента від влади, - Рахманін. ВIДЕО

Президент зі свого боку, згідно із законопроєктом, може користуватися в процедурі імпічменту послугами захисників.

Після ухвалення Верховною Радою рішення про звинувачення президента парламент має звернутися до Конституційного і Верховного судів. У разі отримання висновків Конституційного суду і Верховного суду відповідно про додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент і про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину, Верховна Рада ухвалює рішення про усунення президента України з поста в порядку імпічменту.

Передбачається, що рішення про імпічмент Президента буде вважатися ухваленим, якщо за нього проголосує щонайменше три чверті народних депутатів від конституційного складу ВР.

У разі неприйняття Верховною Радою постанови про імпічмент Президента України головуючий від імені парламенту має вибачитися перед Президентом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147451
 
   
 Топ коментарі
 
Аааа, а ты хотел чтобы для импичмента было достаточно обращения 25 песиковых тушек, или можно даже заяву одной Ирки Геращенко прикрепить чтобы понеслось? Рада приняла в первом чтении законопроект об импичменте президента - Цензор.НЕТ 704
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Так чего же Пэтро ни одного такого закона не принял?
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ЭТО ПЛАГИАТ😀😀😀
Это пэтюньчик пять лет обещал пэидиотам😀
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Это тебе , шоб ты прочёл й коммент выше и усбогоился . Рада ухвалила в цілому законопроєкт про імпічмент президента - Цензор.НЕТ 935 .
Рада ухвалила в цілому законопроєкт про імпічмент президента - Цензор.НЕТ 6624 .
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Скатай губу , недозревший Рада ухвалила в цілому законопроєкт про імпічмент президента - Цензор.НЕТ 9897 .. !! Гнойная зебильная срань будет платить по тем же тарифам что и порохоботы !! Вне зависимости , нападёт ( а не путин . ), или нет .. !
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іпать ваЗЕлінові посадіть вже цього мародера і все, закрийте тему, чого не посадите бо крім лайна портновського в своїй голові нічого іншого нема.
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Ну его нахрен. Если эти идиоты еще своими каструбатыми лапами полезут в экономику, тады ховайся. Пусть лучче с импичментом своего членопианиста играются.
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чого "імпічмента президентА", хіба не "імпічмента кому? чому? президентУ"?
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Государственной измены или иного преступления... А неуплата алиментов - это преступление? Если да, то как можно ровнять с госизменой?
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А чего вы ждали?
Чтобы хитрожопый продвинул реально действенный закон?
Это не кошерно и мешает гешефтам!
Гоям просьба не беспокоить...
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Фигня полная! За целых две недели практически ничего не сделали. Другое дело Петро и его Рада, всего за пять лет целую армовиру потужно отреформировали!
Зебобики... или как там?...))))
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338 депутатів потрібно😁 Якби на це сподівалися, то Янукович досі міг бути президентом😁
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Майдан як був єдиним засобом імпічменту так і залишиться.
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Ну в принципе, если внести поправки в циферки, то можно и такой закон использовать : например не 3/4, а простое большинство .
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Многие говорят что эта процедура была с нарушениями и легко будет оспарена в судах,а сделано было для пипла такие законы на хайпе выполнены как и обещал что чувак держит слово,но когда придёт такой момент то Зе подаст в суд и выплывет что голосовали с нарушениями и никакого импичмента не дадут сделать,и Зе скажет суд сказал я остаюсь
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ты шоколадку так глубоко у голову не засовывай, вона мозги переклинивает походу
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Ты, дрочун на зеленые сопли , не отвлекайся. Говорят, те зедебилы, которые хорошо стараются, даже могут почувствовать руку каломойского в заднице.
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Просто интересно.
И какие такие новации по сравнению с тем, что у нас прописано в конституции (а все эти вещи там есть, все этапы и количество голосов).
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A как же закон от 6-го июня ? Зеленский был обязан подписать его в течение 15-и дней.
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Топ комментарии от ПОРОХОСОСОВ с утра по поводу этого закона .

+8Рада ухвалила в цілому законопроєкт про імпічмент президента - Цензор.НЕТ 9358 des_104
смешно. нынешняя зрада никогда не проголосует за импичмент зебуина.
Рада ухвалила в цілому законопроєкт про імпічмент президента - Цензор.НЕТ 9358 ПАРАБЕЛЛУМ 777

кроме того Зеля фуфло впаривает, 300 надо голосов за импичмент, плюс инициировать начало может група(!) депутатов в количестве наименьшей фракции. Сегодня это 21 чел
а также другие анонсированные Слугой, но разработанные далеко до их пришествия....
10.09.2019 09:29


Инна Емельянова d29804a2

вот сегодня и начнётся! из трусов слуги будут выпрыгивать бред говоря! придумают как не лишить гаранта стула!


Чайка Київ

Де ви бачили, щоб соя гавкала, зебобіки? Зелені галюни, як завжди?
10.09.2019 09:49


Василий Казимко

ЧИТАЙТЕ УВАЖНО__ЗА ЗМІНУ КОНСТИТУЦІЇ ----ТРИСТА ГОЛОСІВ,ЗА ІМПІЧМЕНТ____ТРИ ЧЕТВЕРТІ.!!! це вже не шулерство-----це вже насмішка над всіма українцями. НЕвже народ такий дебільний залишився в Україні--розумні то давно виїхали за кордон.
10.09.2019 09:40
des_104

наразi це 337,5. якщо буде недобiр в пiв-голоса - не знiмуть.
10.09.2019 09:55




des_104

зебилы и Майдан - вещи несовместимые. разве что на антимайдан сгонят за пиввареника.
10.09.2019
EUkozak

Как рассматривает это подкагальная шобла - мы уже знаем...
10.09.2019 09:57


Порохососы, ваш вой на болотах все громче ...


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.Только повный зебил может писать такие комменты , ни о чём .

Дурко , нафиг ты перепечатываешь эти посты , которые все уже и так прочли .?? хз.. Больной ты , какой то .. Рада ухвалила в цілому законопроєкт про імпічмент президента - Цензор.НЕТ 5191 .
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ни о чём писали такие же порохососы гунявые как и ты . А дурко в твоём зеркале, по утрам с тобой здоровается .
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Мазохист? Нравится быть в зеленом говне?
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Авторитетно заявляю - главная заслуга в принятии энтого закона принадлежит, конечно же, шановнаму Пьотру Аликсеивичу, который 5 лет своего выдающегося правления делал все возможное и невозможное, что бы данный закон был принят. Зелебоб просто примазался к гиганту мысли и отцу украинской демократии падлашенку. Ждите видеофильм на эту тему от известной студии "Блохастый ПЕСык"
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Типа "Я причастен к сотворению этого закона еще до приватизации Рошен".
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Бгг... куклы голосуют за отставку куловода?
Не, ну честно, ржу в голос.
ААААААААААААААААААААААААААА
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Надо было так: по желанию ирки, ирки и петки. А так конечно фигня - "большинством". Где петикантропы его они на скребут?
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От сказал, что в лужу перднул...
Днище и позорище.
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Нет.
Добропорядочный гражданин и патриот своей страны (вне зависимости от личных симпатий к текущему главе государства) посылает тебя в пеший сексуальный поход.
Надеюсь, у тебя по географии была хорошая оценка, так, что, думаю, не заблудишься?
Да?
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Позвольте, добропорядочный гражданин, я на вас плюну.
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Ты можешь плюнуть на общество, но плевок этот не будет замечен...
Но если общество плюнет на тебя, ты захлебнешься.
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А чем принципиально отличается этот закон от того что написано в Конституции..?? Добавили что нужно решение конституционного и верховного судов?? То бишь по положению Конституции этот импичмент обьявить было сложно...а теперь вообще не реально...
Это победа...мощная победа зебобиков.... Рада ухвалила в цілому законопроєкт про імпічмент президента - Цензор.НЕТ 8988...очередная порция "божьей росы" им в мордочки....
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Не переживай... то что снизят с лихвой возьмут кассовыми аппаратами для всех....для всех без исключения..... Рада ухвалила в цілому законопроєкт про імпічмент президента - Цензор.НЕТ 3584
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Не...на 30% цены не повысят...а вот налоговую нагрузку на ФОПов...повысят.. а возможно и более....
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Не повысят . Массово будут сдавать патент и ехать на зароботки за границу. Или вставать на учет в Фонд занятости
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Повысят...и ужесточат....штрафами будут бюджет наполнять....
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Один раз. А потом - пишите письма. Золотая курочка не будет больше нести яичек. Останутся в стране одни пенсионеры.
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Снижение тарифов пооизошло благодаря Гройсману и его экономической политике. А вот скоро на следующий год бюджет принимать будет новое правительство... Очень интересно. Гадеюсь напечатают ч СМИ? Или это опять будет секретом?
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Х"ло в кремлі,а його пітерок в будці ховається від ГБР.Зеленський дотримав слова-недоторканність скасували,імпічмент прийняли,як в цивілізованих країнах більшістю в парламенті.Вітаємо!
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Зеленский не дешевый звиздабол падлашенко, умевший только хорошо соевую лапшу развешивать на уши своих, увы, совсем недалеких бабуинов
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Этот закон полный фуфел-говно, право на импичмент должно быть у тех кто выбрал президента, то есть избирателей, через референдум... люди не видят позитивных результатов его работы, за год времени он теряет поддержу избирателей-иммунитет, избиратели собирают подписи на проведения референдума, если на референдуме он получает поддержку менее 50% избирателей, увольняют и проводят досрочные выборы... вот такая нужна процедура, а то что приняли сегодня откровенное наи#балово избирателей...
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Ваше мнение очень ценно для нас, спасибо за обращение
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО...
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
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Зелененький никогда не выполнит пункт о "Референдуме" и "Об отзыве народного депутата избирателями" это прямая угроза его власти и его большенству в Раде.
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Ваше х"ло- полный фуфел-говно, право на поцелуй должно быть у тех рабов кто его выбрал, то есть подданое стадо козлов,а иначе ето откровенное наи#балово кацапорипих...
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Если президент не боится импичмента,то значит он народный президент.
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Ну а теперь надо его (закон об импичменте) проверить на практике ! 👏
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На практике он не будет работать))) так как доказать государственную измену, конституционным большинством депутатов не возможно, откуда оно возьмется если президент контролирует большинство в Раде.
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В лахте не будут проверят,кацапертие против импичмента.
Да и при Парашенко такого небило-секта "Свидетели покращення"-против всех.
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Тупые никогда не бояться прыгать с высоты.
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Наполеон у нас сидит в Президентском кресле ... кстати ростом они схожи.
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Та ми вже якось будемо по старому, на майдан і знесемо сєпара-президента разом із верховною зрадою...
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Интересно, а этот закон подпишет теперешний президент, или как всегда будет тянуть ?
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наш президент - найкращий президент у світі і всі інші президенти нам заздрять!!!
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Наш - это чей? Трамп что ли, судя по флажку?
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В місто Сміла Черкаської обл , партія СН , та Зеленський , повертають екс -мера відкритого сепаратиста Цибко Олексія . Саме він винний в тому, що місто повністтю в бограх за комуналку .Саме він допомогав виводити гроші в офшорі компаніі "енергоінвест ", яка обікрала смілян . Саме вн відкрито демонструван дружбу з сепаратистами окуповоного Донбасу .
Рада ухвалила в цілому законопроєкт про імпічмент президента - Цензор.НЕТ 8763
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Закон є, тепер справа за його негайною імплементацією. Україну-неньку треба рятувати, бо в шатрі султана вже не знають в який спосіб її знищити: чи спочатку розпрадати її землі і надра, чи просто здати рашистам шляхом знищення оборонних споруд, розмінування шляхів наступу для ворога і відступу української армії, або шляхом введення в Конституцію України капітулянських положень Мінських домовленностей і положень про визнання фактичної незалежності від України лугандону.
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Одна из самых важных обязанностей депутатов - это помощь в создании и изменении законов Британии.
Законопроект должен быть одобрен, как правило, обеими палатами парламента. Часто этот процесс занимает МЕСЯЦЫИЛИ ДАЖЕ ГОДЫ.
После избрания нового правительства, королева выступает в парламенте с речью, в которой содержится список законопроектов или законодательных предложений. Некоторые уже обсуждались в парламентских комиссиях, другим же еще предстоит обсуждение.
Рассмотрение большинства законопроектов начинается в палате общин. Первое чтение - простая формальность. Во время второго чтения депутаты обсуждают главные принципы.
Депутаты могут предлагать свои законопроекты в виде индивидуальных инициатив.
Все законопроекты, проходящие второе чтение, рассматриваются в парламентском комитете, в составе которого по меньшей мере 16 депутатов.
Они постатейно рассматривают закон и могут вносить в него поправки.
Они также могут вызывать специалистов, и часто до возвращения в палату общин законопроект проходит несколько слушаний в комитете.
На стадии представления в законопроект могут быть внесены новые поправки. Может случиться так, что часть законопроекта может не пройти голосование, когда депутаты делятся на два лагеря: голосующие "за" (Aye) и "против" (No). После этого закон направляется на третье чтение, во время которого часто бывает так, что после коротких дебатов законопроект направляется в палату лордов.
Законопроект проходит в палате лордов через такой же процесс. В обсуждении в комитете могут принимать участие все члены палаты. Большинство законопроектов должны быть одобрены палатой лордов, но порой палата общин использует полномочия, данные ей Законом о парламенте, чтобы принять закон.
Любые поправки в законопроект, внесенные палатой лордов, вновь направляются на рассмотрение в палату общин. Законопроект может несколько раз путешествовать из одной палаты в другую, пока не будет согласована окончательная версия, которая получает королевскую санкцию.
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Вот увидишь, у нас вот точно также будет через 1000лет работы ВР.
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применить закон об импичменте также нереально, как и раньше.
президент и судьи остались неприкасаемыми.
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Самое веселое - это вопли логопеда со справкой о том, что ничего не надо принимать! Мол все уже принято а вы не знали! Парубий - человек без чувства собственного достоинства, слизняк, земноводное. Вспомни как при нем 55 чел голосовали за 255! Другой, не как парубий, видя сегодняшние голосования реальными людьми , застрелился бы из хлопушки! Ан нет, лезетчтото доказывать, урод конченный...ю
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