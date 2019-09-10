 Рада ухвалила в цілому законопроєкт про імпічмент президента. ВIДЕО

За відповідне рішення проголосували 337 нардепів, передає Цензор.НЕТ.
Пізніше Верховна Рада 245 голосами ухвалила законопроєкт про імпічмент в цілому.
Проєкт закону передбачає, що Верховна Рада може усунути Президента з посади в порядку імпічменту лише в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.
"Підставою для ініціювання імпічменту є письмове подання, підписане більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради, підписи яких не відкликаються. ... Верховна Рада більшістю голосів народних депутатів України від її конституційного складу ухвалює рішення щодо ініціювання імпічменту та включення його до порядку денного сесії Верховної Ради як невідкладного", - йдеться в законопроєкті.
У разі внесення до порядку денного питання про ініціювання імпічменту Верховна Рада створює спеціальну тимчасову слідчу комісію для проведення розслідування факту та обставин вчинення президентом державної зради або іншого злочину.
Президент зі свого боку, згідно із законопроєктом, може користуватися в процедурі імпічменту послугами захисників.
Після ухвалення Верховною Радою рішення про звинувачення президента парламент має звернутися до Конституційного і Верховного судів. У разі отримання висновків Конституційного суду і Верховного суду відповідно про додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент і про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину, Верховна Рада ухвалює рішення про усунення президента України з поста в порядку імпічменту.
Передбачається, що рішення про імпічмент Президента буде вважатися ухваленим, якщо за нього проголосує щонайменше три чверті народних депутатів від конституційного складу ВР.
У разі неприйняття Верховною Радою постанови про імпічмент Президента України головуючий від імені парламенту має вибачитися перед Президентом.
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Чтобы хитрожопый продвинул реально действенный закон?
Это не кошерно и мешает гешефтам!
Гоям просьба не беспокоить...
Зебобики... или как там?...))))
И какие такие новации по сравнению с тем, что у нас прописано в конституции (а все эти вещи там есть, все этапы и количество голосов).
+8 des_104
смешно. нынешняя зрада никогда не проголосует за импичмент зебуина.
ПАРАБЕЛЛУМ 777
кроме того Зеля фуфло впаривает, 300 надо голосов за импичмент, плюс инициировать начало может група(!) депутатов в количестве наименьшей фракции. Сегодня это 21 чел
а также другие анонсированные Слугой, но разработанные далеко до их пришествия....
10.09.2019 09:29
Инна Емельянова d29804a2
вот сегодня и начнётся! из трусов слуги будут выпрыгивать бред говоря! придумают как не лишить гаранта стула!
Чайка Київ
Де ви бачили, щоб соя гавкала, зебобіки? Зелені галюни, як завжди?
10.09.2019 09:49
Василий Казимко
ЧИТАЙТЕ УВАЖНО__ЗА ЗМІНУ КОНСТИТУЦІЇ ----ТРИСТА ГОЛОСІВ,ЗА ІМПІЧМЕНТ____ТРИ ЧЕТВЕРТІ.!!! це вже не шулерство-----це вже насмішка над всіма українцями. НЕвже народ такий дебільний залишився в Україні--розумні то давно виїхали за кордон.
10.09.2019 09:40
des_104
наразi це 337,5. якщо буде недобiр в пiв-голоса - не знiмуть.
10.09.2019 09:55
des_104
зебилы и Майдан - вещи несовместимые. разве что на антимайдан сгонят за пиввареника.
10.09.2019
EUkozak
Как рассматривает это подкагальная шобла - мы уже знаем...
10.09.2019 09:57
Порохососы, ваш вой на болотах все громче ...
Дурко , нафиг ты перепечатываешь эти посты , которые все уже и так прочли .?? хз.. Больной ты , какой то .. .
Не, ну честно, ржу в голос.
ААААААААААААААААААААААААААА
Днище и позорище.
Добропорядочный гражданин и патриот своей страны (вне зависимости от личных симпатий к текущему главе государства) посылает тебя в пеший сексуальный поход.
Надеюсь, у тебя по географии была хорошая оценка, так, что, думаю, не заблудишься?
Да?
Но если общество плюнет на тебя, ты захлебнешься.
Это победа...мощная победа зебобиков.... ...очередная порция "божьей росы" им в мордочки....
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
Да и при Парашенко такого небило-секта "Свидетели покращення"-против всех.
Законопроект должен быть одобрен, как правило, обеими палатами парламента. Часто этот процесс занимает МЕСЯЦЫИЛИ ДАЖЕ ГОДЫ.
После избрания нового правительства, королева выступает в парламенте с речью, в которой содержится список законопроектов или законодательных предложений. Некоторые уже обсуждались в парламентских комиссиях, другим же еще предстоит обсуждение.
Рассмотрение большинства законопроектов начинается в палате общин. Первое чтение - простая формальность. Во время второго чтения депутаты обсуждают главные принципы.
Депутаты могут предлагать свои законопроекты в виде индивидуальных инициатив.
Все законопроекты, проходящие второе чтение, рассматриваются в парламентском комитете, в составе которого по меньшей мере 16 депутатов.
Они постатейно рассматривают закон и могут вносить в него поправки.
Они также могут вызывать специалистов, и часто до возвращения в палату общин законопроект проходит несколько слушаний в комитете.
На стадии представления в законопроект могут быть внесены новые поправки. Может случиться так, что часть законопроекта может не пройти голосование, когда депутаты делятся на два лагеря: голосующие "за" (Aye) и "против" (No). После этого закон направляется на третье чтение, во время которого часто бывает так, что после коротких дебатов законопроект направляется в палату лордов.
Законопроект проходит в палате лордов через такой же процесс. В обсуждении в комитете могут принимать участие все члены палаты. Большинство законопроектов должны быть одобрены палатой лордов, но порой палата общин использует полномочия, данные ей Законом о парламенте, чтобы принять закон.
Любые поправки в законопроект, внесенные палатой лордов, вновь направляются на рассмотрение в палату общин. Законопроект может несколько раз путешествовать из одной палаты в другую, пока не будет согласована окончательная версия, которая получает королевскую санкцию.
президент и судьи остались неприкасаемыми.