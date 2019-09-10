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 Політика України
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Все про:Денісова (351) Зеленський (2676) обмін (497) полонені (488) Єрмак Андрій (12)

 Україна і Росія можуть провести ще один обмін до кінця року, - Денісова

Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова не відкидає, що до кінця року Росія і Україна здійснять ще один обмін затриманими особами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це омбудсмен заявила в ефірі телеканалу "1+1".

За її словами, переговори щодо обміну тривають: "Ми не зупиняємося".

Вона зазначила, що Президент України Володимир Зеленський і керівник робочої групи Андрій Єрмак особисто ведуть переговори.

"Перспективи обміну є, я вважаю, що цього року обмін відбудеться", - повідомила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Укази про помилування громадян РФ Зеленським ніколи не будуть опубліковані, - Денісова

Водночас Денісова уточнила, що нині на території РФ перебувають 113 українських в'язнів, з яких 89 - кримські татари.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147448
 
 
 Топ коментарі
 
Пол года назад было про новые ракеты, новое снайперское вооружение, учения, новую технику, возвращение территории по кусочкам, отжим серой зоны, новые санкции, ввод миротворцев, выход на границу. Теперь договоренности, обмены, разведения, мосты дрюЧьбы.
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МІНСЬК-3. як Зелена шмаркля закінчить війну.

"проста пєрєстать стрєлять" або КАКИЕ ВАШИ УСЛОВИЯ?

Волонтер Тим Златкин пишет в заметке "МИНСК-3 -- Что он несёт нам?" как прекратится война по сценарию пуйла, когда рашистский резидент, он же зелёная сопля, он же жалкий фигляр, нынче играющий роль Президента Украины согласится:

На данный момент кремль осуществляет активное давление на нынешнее руководство Украины в принятии так называемых Минских соглашений нового формата.
Спешу напомнить, что подписанный ранее Кучмой тот же Минск-2 не ратифицирован Верховной Радой, а потому не являются полностью легитимным. Тем не менее, украинская сторона придерживается их выполнения ещё со времён Порошенко, тогда как россия не спешит отводить свои войска с Донбасса, а та же территория Дебальцево остаётся неподконтрольной законным украинским властям.
При нынешней монополизации власти единственной политической силой возникла большая вероятность, если не сказать - угроза, полного принятия нового формата, навязанного мошквой, который будет закреплён решением Верховной Рады и подписан Президентом Украины.

О чем речь?

Во-первых, перевод оккупированной территории в закрытый автономный округ. Это противоречит нынешней Конституции, но как показала практика, изменения внести новоизбранные парламентарии успеют за пару часов пленарного заседания.
Учтите, дискуссия ведётся даже не об особом статусе оккупированного Донбасса, а именно автономии. И не по примеру Крымской. Закрытая автономия, понимаете? Свои органы власти, независимые от Киева. Боевики остаются вооруженными формированиями Дыры. Милиция не подчиняется аваковскому МВС. Ни копейки налогов в бюджет Украины не уходят. А Киев должен финансировать все безумные требования чепушилина и компашки. Точка.

Во-вторых, это полная амнистия боевиков. Повторяю: полная амнистия. Всех. Без исключения. И не утешайте себя иллюзиями о хотя бы криминальной ответственности перед украинскими судами убийц и мародёров. За пытки и грабежи боевикам ничего не будет. Понять и простить. Только так.

В третьих, лидеров боевиков доизбирают в состав нынешнего парламента. Либо их марионеток, тут уже "как народ Донбасса решит". Однако, выборы состоятся. Причём, состоятся полностью под контролем российских войск. Максимум кого пустят поглядеть хоть глазком - лояльных кремлю ОБСЕшников.

Четвёртое - отведение рассеянских вооруженных сил с территории Донбасса года через два. Пока не сформируются и не прибудут подразделения миротворческого континента. О Кейфор речи не идёт, только раздробленные части Голубых Касок на отдельно согласованные объекты инфраструктуры.
Контролировать границу украинским властям позволят в лучшем случае в конце следующего года пограничной полицией. Да-да, ДПСУ в скором времени уже не будет, вы не знали? Лишь полицейские подразделения, лишь слегка усиленные нетяжёлой техникой.

Исходя из вышесказанного, будем ли мы спокойно наблюдать за легитимизацией описанного формата договорённостей, навязанного российской стороной?
Наверное, нет. Пара-тройка митингов конечно состоится, но особого результата не дадут. Сильного сопротивления не ожидается.
Так шо, всё по плану (москальскому), идём ко дну.

https://www.facebook.com/TimZlatkin/posts/746181915795548?__tn__=H-R
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все как захотели малороссы на диванах, уставшие от войны....
Чего пинать то...?
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Ну понеслось, при свинке Пепе такого не было.
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МІНСЬК-3. як Зелена шмаркля закінчить війну.

"проста пєрєстать стрєлять" або КАКИЕ ВАШИ УСЛОВИЯ?

Волонтер Тим Златкин пишет в заметке "МИНСК-3 -- Что он несёт нам?" как прекратится война по сценарию пуйла, когда рашистский резидент, он же зелёная сопля, он же жалкий фигляр, нынче играющий роль Президента Украины согласится:

На данный момент кремль осуществляет активное давление на нынешнее руководство Украины в принятии так называемых Минских соглашений нового формата.
Спешу напомнить, что подписанный ранее Кучмой тот же Минск-2 не ратифицирован Верховной Радой, а потому не являются полностью легитимным. Тем не менее, украинская сторона придерживается их выполнения ещё со времён Порошенко, тогда как россия не спешит отводить свои войска с Донбасса, а та же территория Дебальцево остаётся неподконтрольной законным украинским властям.
При нынешней монополизации власти единственной политической силой возникла большая вероятность, если не сказать - угроза, полного принятия нового формата, навязанного мошквой, который будет закреплён решением Верховной Рады и подписан Президентом Украины.

О чем речь?

Во-первых, перевод оккупированной территории в закрытый автономный округ. Это противоречит нынешней Конституции, но как показала практика, изменения внести новоизбранные парламентарии успеют за пару часов пленарного заседания.
Учтите, дискуссия ведётся даже не об особом статусе оккупированного Донбасса, а именно автономии. И не по примеру Крымской. Закрытая автономия, понимаете? Свои органы власти, независимые от Киева. Боевики остаются вооруженными формированиями Дыры. Милиция не подчиняется аваковскому МВС. Ни копейки налогов в бюджет Украины не уходят. А Киев должен финансировать все безумные требования чепушилина и компашки. Точка.

Во-вторых, это полная амнистия боевиков. Повторяю: полная амнистия. Всех. Без исключения. И не утешайте себя иллюзиями о хотя бы криминальной ответственности перед украинскими судами убийц и мародёров. За пытки и грабежи боевикам ничего не будет. Понять и простить. Только так.

В третьих, лидеров боевиков доизбирают в состав нынешнего парламента. Либо их марионеток, тут уже "как народ Донбасса решит". Однако, выборы состоятся. Причём, состоятся полностью под контролем российских войск. Максимум кого пустят поглядеть хоть глазком - лояльных кремлю ОБСЕшников.

Четвёртое - отведение рассеянских вооруженных сил с территории Донбасса года через два. Пока не сформируются и не прибудут подразделения миротворческого континента. О Кейфор речи не идёт, только раздробленные части Голубых Касок на отдельно согласованные объекты инфраструктуры.
Контролировать границу украинским властям позволят в лучшем случае в конце следующего года пограничной полицией. Да-да, ДПСУ в скором времени уже не будет, вы не знали? Лишь полицейские подразделения, лишь слегка усиленные нетяжёлой техникой.

Исходя из вышесказанного, будем ли мы спокойно наблюдать за легитимизацией описанного формата договорённостей, навязанного российской стороной?
Наверное, нет. Пара-тройка митингов конечно состоится, но особого результата не дадут. Сильного сопротивления не ожидается.
Так шо, всё по плану (москальскому), идём ко дну.

https://www.facebook.com/TimZlatkin/posts/746181915795548?__tn__=H-R
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Пол года назад было про новые ракеты, новое снайперское вооружение, учения, новую технику, возвращение территории по кусочкам, отжим серой зоны, новые санкции, ввод миротворцев, выход на границу. Теперь договоренности, обмены, разведения, мосты дрюЧьбы.
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все как захотели малороссы на диванах, уставшие от войны....
Чего пинать то...?
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Малорос, а у тебя какая была причина, что ты не годен к службе в армии, а годен лишь нести тупизмы в нэте, сидя на боевом диване?
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Ты сколько раз отпетляло прежде, чем такого же гандона, как сам, президентом выбрать?
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бостууга - эй, малоросс..

Я же наоборот в твою поддержку пост написал...
Чего ты возникаешь...?
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Igor Budnik b2adf589 - Україна і Росія можуть провести ще один обмін до кінця року, - Денісова - Цензор.НЕТ 1789

правильно вписался....
Но по ходу для бостууга малоросс это не оскорбление..., а самоиндификация...
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...ехх...хатяб аднім глазком взглянуть на чьом сідят в ольгіна...«Тро́лі з О́льгіна» (рос. «тролли из Ольгино») або «о́льгінські тролі́» (рос. «ольгинские тролли»), також «фабрика тролів», «кремлеботи» - загальне позначення користувачів-провокаторів (тролів), які за гроші у спеціально обладнаних офісах лишають дописи та коментарі, призначені для здійснення російської пропаганди в соціальних мережах, під новинами інтернет-видань або на інших ресурсах в мережі. Найняті коментатори з провокативними спотвореними текстовими та графічними повідомленнями стали однією із складових маштабної інформаційної війни Росії проти України з використанням як російських інтернет-ресурсів, так і інтернет-ресурсів України, Європи, США, висвітлюючи події в Україні з вигідної точки зору для російської пропаганди. Офіційна назва однієї з викритих установ, яка дала широковживане алегоричне ім'я таким установам - «Агентство інтернет-досліджень» (рос. Агентство интернет-исследований) із штаб-квартирою у Санкт-Петербурзі
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Думаю, ничего интересного. Контингент неудачников разного возраста - от прыщавых юнцов до климактерических дам постбальзаковского возраста, с засаленными головами и грязными пальцами дрочащие убитую клавиатуру за "долю малую"
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Интересы Украины прежде всего! ***** не нужны эти проблемы с организмами уверовавшим в Новососию.
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"Бей посуду, я плачу".

Заодно теперь мы свой же уголек через Беню покупаем только на Роисе. Мож в этом и есть секрет сговорчивости *****. А мож и еще что сдали кацапам втихаря.
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мы покупаем …… !!! кто мы ??? у тебя из своего только грязь под ногтями .
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В том числе и ты, зубожЫл сраный, если платишь налоги конечно.
Потому, что платят за эту роскошь из бюджета. А осадок идет только на карман Коломойскому.
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за свет он точно платит. прямиком в карман террористов.
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васёк, у меня автономка в виде солнечных батарей , котёл дровяной и плита индукционная … Я у государства вообще ничего не беру. Но тебе "обворованному" сложно это понять .
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Да хоть хрен у тебя с автономным вентилятором (хотя в случае зебила весьма сомнительна такая прозорливость) - все равно ты теперь оплачиваешь Коломойскому его аферы и платишь бабло в бюджет Роиси.
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я ведь не из вашего бараньего стада нищебродов тупых, ты попутал .
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Чушка тупорылая, за ЗЕлюпу голосовало только дырявое зубожЫлое большинство. Україна і Росія можуть провести ще один обмін до кінця року, - Денісова - Цензор.НЕТ 9779

Был бы ты самодостаточным - у тебя мозг был бы в голове, а не каловые массы.
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баклан не мытый то что ты спец по каловым массам нет даже сомнений . И то, что ты голотьба с трудом представляешь что можно жить хорошо, то же нет вопросов ?
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А вот это реально твои собственные слова, лучше всего характеризующие твое местов самом низу пищевой пирамиды.

Быдло- такое быдло. Україна і Росія можуть провести ще один обмін до кінця року, - Денісова - Цензор.НЕТ 4531
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пищевой пирамиды ? так ты у нас поел , похезал, поспал и снова по кругу ? Всё, что останется после тебя , это пару тонн навоза , каловая герхардная масса.
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Шоб жить хорошо, надо хорошо зарабатывать. Шоб хорошо зарабатывать мозг иметь.
А твой мозг задолго до тебя пропили несколько поколений твоих быдлопредков. Україна і Росія можуть провести ще один обмін до кінця року, - Денісова - Цензор.НЕТ 7328
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Громадянин Малорос‏ @nehovaysyatopol 19 ч.19 часов назад

Украина и Россия могут провести еще один обмен до конца года, - Денисова - Цензор.НЕТ 7321

Интересно, а пан @ZelenskyyUa, который сейчас лихо отводит наши войска, в курсе, что по Минским соглашениям Дебальцево должно быть подконтрольно Украине?
Ладно, я по-другому спрошу. Он вообще в курсе, что такое Дебальцево?
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Ага,и ДАП ихний.Но мародёр решил избавляться от добровольцев не только через свои суды,но и более быстрым путём - через ДАП.
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ну разве шо наша разведка, ценой собственных жизней, из дыры Чепушилу вытянет.
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прикол в том, что путин по решению ООН и так должен был выдать на днях всех наших пленных без обмена.. но он нагнул Зеленского и сделал это как обмен, а не по решению ООН
для нового презедента Украины это конечно огромный минус, считай он просто подарил путину пленных
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А я бы обменял зе и его близкого друга на пленных
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А кому он там нужен? На Роисе своих клоунов хватает. Галустян даже прикольнее. Україна і Росія можуть провести ще один обмін до кінця року, - Денісова - Цензор.НЕТ 1487
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А я бы обменял Пэцю на пленных моряков.Жирные свынни завжды ходовой товар.Даже свынное рыло,копыта,уши и хвост в дело идут.Что на тушенку,что на холодец.Ну а сала с пререзью столько б вышло,что не сосчитать.
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- Александер Глазков , и этим всё сказано Україна і Росія можуть провести ще один обмін до кінця року, - Денісова - Цензор.НЕТ 3747 ..! Клиника .. .
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дуже приємно що вас, лаптєногих потвор, і досі так плющить від нашого українського Президента !
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видно..)(уйло дуже таки хоче в G-8..Трампу скучно
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А обменный фонд у Украины разве остался? Вроде всех интересных для противника отдали. А раз нет -то на кого обменивать?
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якось дивно, Пороху ніхто нікого не віддавав (хіба що Гадю підсунули як агентесу), попре те, що ***** та Порох "друзья", попре те, що Порох та мертвечук "друзья", як всі п"ять років його правління хрюкали зрадофіли, але а ні Сенцова, а ні інших заручників ***** своєму "другу" та "подєльніку" не віддавав. Питання - чому? Може тому, що Порох не йшов на поступки окупанту? Може тому, що Порох відстоював незалежність країни? А от шмарклі просто сиплять на голову обмінами. Це викликає, в мене принаймні, підозри. Чому? За що така милість від ***** новоспеченому президенту України? Хтось вірить що ***** розкаявся та намагається встановити дружні відносини з країною, яку він ще рік тому так несамовито розстрілював та шматав?? Хтось в це вірить? Я - ні. То виходить така "милість" від ***** може бути зовсім з інших причин, а саме, новоспечений президент скорився *****, здає інтереси країни, домовляється з окупантом та підлим ворогом. От тільки що ж саме буде платою за такі домовленості? Незалежність? Подальший розвиток та рух в бік цивілізованого світу? Чим українці мають пожертвувати? Свободою та самостійністю ! Така ціна цієї низки поступок від мерзенного гебнявого карлика.
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