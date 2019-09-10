 Україна і Росія можуть провести ще один обмін до кінця року, - Денісова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це омбудсмен заявила в ефірі телеканалу "1+1".

За її словами, переговори щодо обміну тривають: "Ми не зупиняємося".

Вона зазначила, що Президент України Володимир Зеленський і керівник робочої групи Андрій Єрмак особисто ведуть переговори.

"Перспективи обміну є, я вважаю, що цього року обмін відбудеться", - повідомила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Укази про помилування громадян РФ Зеленським ніколи не будуть опубліковані, - Денісова

Водночас Денісова уточнила, що нині на території РФ перебувають 113 українських в'язнів, з яких 89 - кримські татари.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".