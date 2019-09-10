 Для розвитку муніципалітетів потрібно продовжувати реформу децентралізації, - Філатов

Таку думку висловив мер Дніпра Борис Філатов під час ефіру на телеканалі "NewsOne" 9 вересня, пише Обозреватель.

"Коли я йшов у мери, розумів, що легко не буде. Але навіть уявити собі не міг, у якому занедбаному стані знаходиться комунальне господарство. І це стосується не тільки житлового фонду, а й зношеності інфраструктури. Ніхто нічого не робив десятиліттями. І це проблема не тільки Дніпра. Якби не децентралізація, то усе б давно зупинилося та рухнуло", – зазначив Філатов.

При цьому міський голова Дніпра упевнений, що потрібно чітко розподілити повноваження центральної та муніципальної влади. Це надасть можливість містам планувати свій бюджет заздалегідь та зосередитись на системному вирішенні проблем територіальних громад.

"Я щоразу порушую питання Муніципального кодексу: потрібно розподілити повноваження між центральними та місцевими владами. Аби коли приймається державний бюджет, щоразу високі посадовці не намагалися урізати муніципалітетам фінансові показники. Завтра хтось вирішить зробити реверсну дотацію 60% або 80%. Реверсна дотація – це спеціальний механізм вирівнювання різниці між бюджетоутворювальними та бідними містами. А кого грабують? Багаті міста. Грубо кажучи, у Дніпра забрали і передали у якусь Зачепилівку. Тільки може бути різна пропорція. І це несправедливо. Ми живемо усі в одній країні. Дніпро не може бути щасливим, знаходячись відірваним від інших територіальних громад. Але потрібно розуміти, який бюджет місто матиме наступного року. А не так, що кожного року перед прийняттям держбюджету ти не розумієш, який буде муніципальний бюджет", - зазначив Борис Філатов.