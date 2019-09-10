EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  343  8
Все про:Філатов (198) децентралізація (243)

 Для розвитку муніципалітетів потрібно продовжувати реформу децентралізації, - Філатов

Аби оновлювати житловий фонд і реконструювати масштабні інфраструктурні об’єкти у містах, в Україні потрібно продовжувати реформу децентралізації.

Таку думку висловив мер Дніпра Борис Філатов під час ефіру на телеканалі "NewsOne" 9 вересня, пише Обозреватель.

"Коли я йшов у мери, розумів, що легко не буде. Але навіть уявити собі не міг, у якому занедбаному стані знаходиться комунальне господарство. І це стосується не тільки житлового фонду, а й зношеності інфраструктури. Ніхто нічого не робив десятиліттями. І це проблема не тільки Дніпра. Якби не децентралізація, то усе б давно зупинилося та рухнуло", – зазначив Філатов.

При цьому міський голова Дніпра упевнений, що потрібно чітко розподілити повноваження центральної та муніципальної влади. Це надасть можливість містам планувати свій бюджет заздалегідь та зосередитись на системному вирішенні проблем територіальних громад.

"Я щоразу порушую питання Муніципального кодексу: потрібно розподілити повноваження між центральними та місцевими владами. Аби коли приймається державний бюджет, щоразу високі посадовці не намагалися урізати муніципалітетам фінансові показники. Завтра хтось вирішить зробити реверсну дотацію 60% або 80%. Реверсна дотація – це спеціальний механізм вирівнювання різниці між бюджетоутворювальними та бідними містами. А кого грабують? Багаті міста. Грубо кажучи, у Дніпра забрали і передали у якусь Зачепилівку. Тільки може бути різна пропорція. І це несправедливо. Ми живемо усі в одній країні. Дніпро не може бути щасливим, знаходячись відірваним від інших територіальних громад. Але потрібно розуміти, який бюджет місто матиме наступного року. А не так, що кожного року перед прийняттям держбюджету ти не розумієш, який буде муніципальний бюджет", - зазначив Борис Філатов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147447
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Он в студию со своим арматурным креслом пришел?
 показати весь коментар
 
Децентралізацію вводили для місцевої мафії, щоб вона підтримувала порошенка! Під час війни ніякої децентралізації бути не може, а має бути надзвичайна централізація, концентрація ресурсів та координація всього суспільства в боротьбі з ворогом-агресором!
 показати весь коментар
 
Ну так войны вроде как бы и нет, торгуем с парашкой аж гай гуде, правда были попытка ввести военное положение, что бы сорвать выборы, но дальше дело не пошло.
А то что стреляют. убивают - очень удобно для Пети было, что бы с тупыми вопросами про реформы не лезли.
 показати весь коментар
 
Філатов це місцевий мафіозі і тому йому добре що дали більше грошей на пограбування! Якщо провести аналіз розподілення додаткових грошей, які поступили в місцеві бюджети, то ми побачимо що всі вони були вкрадені, особливо в великих містах де влада належить місцевій мафії. Додаткові гроші не пішли на розвиток медицини, освіти, культури, інфраструктури, вони пішли на безглузді ремонти та проекти на яких більшість грошей була тупо вкрадена!
 показати весь коментар
 
да и это очень хреново что зе команда хочет свернуть реформы децентрализации.. последнее время начало всё отстраивать и ремонтироваться не всё сразу, но что то делалось
теперь всё вернётся будет как во времена Януковича деньги будут оседаться в Киеве и пилится выводится на Кипр в офшоры
 показати весь коментар
 
Везде нужен контроль, я не за не против децентрализации. То что в области делается за областной бюджет это мрак тупо освоение бабла. Школы и сады в умирающих селах, дороги в этих селах на три хаты это при том что до этих сел не доехать.
 показати весь коментар
 
Вот что он развил за время нахождения в мэрском кресле? Мучал мост с 16 года, нормально так и не сделал. Разосрал набережную два года назад в таком состоянии и оставил. Станции метро когда заработают? Борьба с платными сторянками в городе закончилась тарифом 15 грн в час. В городе нет ни одного нормального парка (Зеленый гай это деньги областного бюджета), зоопарка уже нет и не будет.
 показати весь коментар
 
Как минимум, урны везде поставил. Раньше по той же набережной километра два-три можно было пройти и единственная урна - картонная коробка около шаурмячной. Там антипарковочные стрлбики еще, остановки транспорта. Новые троллейбусы-трамаи, в том числе новые маршруты на Парус, Солнечный.
Мост делал с 17 года и сделал вполне нормально. Кто хочет еще нормальнее - а вы готовы больше заплатить? Есть конторы в мире, что с нуля вам мост за полгода сделают, за ваши деньги - любой каприз.

Кто забыл или не знал, раньше мэры обычно за свой срок только открывали по фонтану в год, на этом мэрство заканчивалось.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору