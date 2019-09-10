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 Політика України
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Все про:ЗВТ (83) Бахматюк (56) Ukrlandfarming (41) Укрлендфармінг (46)

 Зона вільної торгівлі має бути розширена на всю продукцію з України, - "Укрлендфармінг"

Плановий перегляд умов зони вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною та ЄС має відбутися в 2021 році.

Як заявив заступник генерального директора Групи компаній "Укрлендфармінг" (Ukrlandfarming) Ігор Петрашко у своєму коментарі сайту AgroPolit, в українських виробників мають бути рівні можливості з європейськими, передає Цензор.НЕТ.

"Зона вільної торгівлі має бути розширена на всю номенклатуру товарної продукції з України, - сказав, зокрема, Ігор Петрашко. - Наприклад, у нашому сегменті курячого яйця доступ до ринків ЄС закрито. Він відкритий на якусь нішеву групу товарів, наприклад, на яєчний порошок, але доступ до кінцевого споживача відсутній повністю. Щодо інших видів продукції так само є обмеження, квоти, які швидко вибираються. Зону вільної торгівлі треба зробити повною і всеохопною, - вважає Ігор Петрашко. - Крім того, слід працювати над спрощенням проходження митних процедур – декларування має відбуватися в автоматичному режимі, декларації – прийматись до того, як машина проходить кордон, щоб максимально скоротити втрати часу на оформлення документів – до пів години чи години".

Але найважливішим фактором, який заважає українським виробникам бути в рівних ринкових умовах з виробниками країн ЄС, експерт вважає відсутність доступних фінансових ресурсів: "Треба вирівняти умови доступу до фінансування. Ніхто не говорить про ставку в 2-3 відсотки в гривні, але на рівні інфляції – 8-8,5% з урахуванням маржі банків, фінансування має бути доступним. У нас же наразі за інфляції у 9,8% у 2018 році облікова ставка становила 17%. У Німеччині, наприклад, за рівня інфляції 1,72% ключова відсоткова ставка Європейського центрального банку залишається на рівні 0 відсотків, тобто, фактично, є від’ємною", - вважає топменеджер агрохолдингу.

Нагадаємо, що з 2016 року частка Європейського Союзу в загальній торгівлі України постійно зростає. Наразі ЄС є головним торговельним партнером України з часткою 41,5% від загального обсягу торгівлі товарами України. Водночас для експортованої Україною в ЄС продукції встановлені жорсткі квоти, вийти за які українські виробники не мають права. За інформацією від МЕРТ, в цьому році вже повністю вичерпані 9 квот. Тому майбутній переговорний процес є надзвичайно важливим для реалізації експортного потенціалу України.

"Укрлендфармінг" є одним з найбільших українських агропромислових холдингів, який займається вирощуванням зернових і олійних культур, насіння, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL), тваринництвом, виробництвом м'яса і молока. Власником холдингу є бізнесмен Олег Бахматюк.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147445
 
   
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Ты моли бога...что бы та зона свободной торговли которая есть сохранилась....при зебобиках.....

не за то..что будет в 20121-м году....
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Что касается других видов продукции, то так же есть ограничения, квоты, которые быстро выбираются.Источник: https://censor.net.ua/n3147445

Не было никакой зоны "свободной торговли". Как и все у Пети, все оказалось брехней.
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А Украина когда снимет ограничения и пошлины на европейские товары? Или думаете что вы сильно хитрожопые?
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Вот-вот!
Неделя в Трускавце - и толпы зебелят прочитают 200 страниц этого соглашения на юридическом английском мелким шрифтов, уточнят ссылки на 2000 общеевропейских нормативных актов и за одну бессонную ночь в Раде предпримут все необходимые действия!
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Хотите травануть сальмонелой европейцев как траванули в 2016 евреев ?
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"Напомним, что с 2016 года доля Европейского Союза в общей структуре торговли Украины постоянно растет." Источник: https://censor.net.ua/n3147445

Напомню,что это всё ещё наработки правительства Порошенко и его личная заслуга. Пока зебилы хвалятся достижениями "попередников"! А сами когда начнёте создавать что-то путное?
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Vriatli mozno sravnivatsia s EC po mnogim pricynam.Subsidiji i pomic s EC dopustim idiot do 800000 evro eto dlia kripnix fermerov.Dlia nacinajucix 40000 evro,melkim fermeram do 15000 evro.Eto dengi idiot dlia pokubki oborudovanije,traktorov i drugoje,na pokubki zyvotnix,ili sto tam sejet xoces,dlia samix ferm i eto nenado vernut potom EC.Mnogo ecio pomoci za moloko tam s toni platiat,toplyvo i t.d.Uslovyje jest raznyje EC mozet moloko prodat i po 1 kopejki emu budet vygodno.Kredity sbankov tut ne priciom,eto nicego neizmenyt
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Да в той европе, между членами тоже квоты есть.
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