 Звільнений моряк Ейдер освідчився своїй коханій

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook 9 вересня, через два дні після звільнення.

Ейдер опублікував фото двох рук з обручкою і відповідним підписом.



Фото: Ейдер/Facebook

У соцмережі обраниця Ейдера зареєстрована як Maria Slaille і проживає в Одесі.

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Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".