 Звільнений моряк Ейдер освідчився своїй коханій

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook 9 вересня, через два дні після звільнення.
Ейдер опублікував фото двох рук з обручкою і відповідним підписом.
У соцмережі обраниця Ейдера зареєстрована як Maria Slaille і проживає в Одесі.
Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.
Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.
Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.
Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".
Кто б сомневался))
Счастья вам!