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 Суспільство
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Все про:обмін (497) Ейдер (3)

 Звільнений моряк Ейдер освідчився своїй коханій

19-річний матрос бронекатера "Бердянськ" Андрій Ейдер, наймолодший зі звільнених із полону моряків, освідчився своїй дівчині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook 9 вересня, через два дні після звільнення.

Ейдер опублікував фото двох рук з обручкою і відповідним підписом.

Звільнений моряк Ейдер освідчився своїй коханій 01
Фото: Ейдер/Facebook

У соцмережі обраниця Ейдера зареєстрована як Maria Slaille і проживає в Одесі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гриміло. Летіли снаряди. В повітрі трасери. Потім ляскіт, удар, - моряк Ейдер про атаку в Керченській протоці

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147440
 
   
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Судя по тому что кольцо на пальце - предложение принято))
Кто б сомневался))
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Хай щастить! и больше не надо быть ему военным моряком, просто военные моряки должны быть больше военными моряками у которых другая функция
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"Герой" который сдался в плен без боя. Наверно тем кто воевал обидно.
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Интересно Еловайском котле,который организовал кремлёвский Фюрер, были такие дети?
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