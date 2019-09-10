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Все про:Держприкордонслужба (2239) затримання (3012) Крим (7427) ФСБ (762)

 Підтвердження затримання двох українців на адмінмежі з окупованим Кримом поки немає. Триває перевірка інформації, - Держприкордонслужба

Держприкордонслужба продовжує перевірку інформації про нібито затримання двох українців на адміністративній межі з тимчасово окупованим Росією Кримом.

Про це розповів Цензор.НЕТ спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Ми не підтримуємо жодних зв'язків з будь-яким органом, що розташовується на окупованій території, тому підтвердити або спростувати цей факт не можемо. Це не поодинокі заяви, коли вони нібито затримують когось із громадян України на адмінмежі. Оскільки вони дають мінімум інформації, наприклад не вказується дата, коли це сталося, тому виявити людину за тими даними, які вони озвучують, наприклад, за віком, дуже складно, але намагаємося дізнатися чи був цей факт, і хто можуть бути ці громадяни", - пояснили у відомстві.

Читайте: ФСБ повідомляє про затримання двох українців на адмінмежі з окупованим Кримом

Нагадаємо, раніше прикордонне управління російської ФСБ в окупованому Криму повідомило про затримання на адмінмежі з Кримом двох осіб, які нібито "перебувають у федеральному розшуку". За інформацією відомства, один із затриманих - житель Хмельницької області, який слідував на півострів через пункт пропуску "Джанкой". Також повідомили про затримання в пункті пропуску "Армянськ" під час виїзду з півострова кримчанина, який "перебуває в розшуку з 2016 року за вчинення крадіжки із завданням значної шкоди". Повідомляється, що чоловіків передали російській поліції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147439
 
 
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Ждите, выставят на обмен через пол года...
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Стоит только один раз дать слабину - и понеслась. А Зеля дал, теперь ждите Підтвердження затримання двох українців на адмінмежі з окупованим Кримом поки немає. Триває перевірка інформації, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3974
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А была официальная реакция преЗЕдента, правительства или МИД на выборы в Крыму?... Подтверждения задержания двух украинцев на админгранице с оккупированным Крымом пока нет. Продолжается проверка информации, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1999
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Как ФСБ сформирует обменный фонд, так сообщит фамилии. О Сущенко они официально объявили через месяц.
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Погодували паршиву лисицю курми, щоби до курника не лізла...
А що ви хотіли від терориста? Готуйтесь, тепер полонених будуть сотні.
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В самых демократичных странах не просто так есть принцип никогда не договариваться с террористами. Если дашь слабину - это превратиться в систему.. Например, в том-же Крыму наших людей еще много, ***** надолго хватит. Или всегда можно найти повод и арестовать наше судно с рыбаками в Черном\Азовском море. Для него это как два пальца
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