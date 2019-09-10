 Підтвердження затримання двох українців на адмінмежі з окупованим Кримом поки немає. Триває перевірка інформації, - Держприкордонслужба

Про це розповів Цензор.НЕТ спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Ми не підтримуємо жодних зв'язків з будь-яким органом, що розташовується на окупованій території, тому підтвердити або спростувати цей факт не можемо. Це не поодинокі заяви, коли вони нібито затримують когось із громадян України на адмінмежі. Оскільки вони дають мінімум інформації, наприклад не вказується дата, коли це сталося, тому виявити людину за тими даними, які вони озвучують, наприклад, за віком, дуже складно, але намагаємося дізнатися чи був цей факт, і хто можуть бути ці громадяни", - пояснили у відомстві.

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Нагадаємо, раніше прикордонне управління російської ФСБ в окупованому Криму повідомило про затримання на адмінмежі з Кримом двох осіб, які нібито "перебувають у федеральному розшуку". За інформацією відомства, один із затриманих - житель Хмельницької області, який слідував на півострів через пункт пропуску "Джанкой". Також повідомили про затримання в пункті пропуску "Армянськ" під час виїзду з півострова кримчанина, який "перебуває в розшуку з 2016 року за вчинення крадіжки із завданням значної шкоди". Повідомляється, що чоловіків передали російській поліції.