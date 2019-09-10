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 Політика України
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Все про:допит (522) Порошенко (9654) ДБР (476) Головань Ігор (7)

 Порошенко не зміг прибути на допит у ДБР через роботу в парламенті, - адвокат Головань

П'ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко у вівторок вранці знову не прийшов на допит у Державне бюро розслідувань, адвокат Ігор Головань приніс його свідчення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"ДБР чомусь не враховує календар пленарних засідань Верховної Ради... вони мають розуміти, що робота парламенту - це поважна причина неявки на допит", - сказав адвокат Головань журналістам у вівторок у ДБР.

Він зазначив, що приніс письмові свідчення Порошенка, але не уточнив, у якій справі.

Нагадаємо, 6 вересня Порошенко не прийшов на допит у Державне бюро розслідувань через те, що повістка на слідчі дії була вручена несвоєчасно.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Коли Путін вимагає звільнення Цемаха – це і є визнання відповідальності, - Порошенко на зустрічі з експрезидентом Латвії Вейонісом. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147438
 
 
 Топ коментарі
 
мы "пахали" , наши головы "устали" , гэбэры нас достали ...
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Допросы должны назначаться, с учетом работы, хобби и поездок к тещам фигурантов!
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Чесній людині нічого боятися й уникати допитів в ДБР.. Порошенко не смог прибыть на допрос в ГБР из-за работы в парламенте, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 763
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мы "пахали" , наши головы "устали" , гэбэры нас достали ...
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Допросы должны назначаться, с учетом работы, хобби и поездок к тещам фигурантов!
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Не поверишь - со свидетелем - да. А то будет каждая плять дергать, когда ей вздумается.
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Соевый мародер, прикрываясь неприкосновенностью, ныкается от следствия в Раде. Ничего, 1 января не за горами, после чего трусливого шоколадного гешефтмастера будут доставлять к следователю принудительно, под конвоем
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А ничего что вызовы идут как раз на дни и время пленарных заседаний??? Зеленое, иди зе-саки попей, успокойся
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Та да, порохоботина крыжопольская. Поинтересуйся сколько депутат Свыня пропустил пленарных заседаний в ВР с 1998 года и утрись
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Засунь его себе в нижнюю задницу и перечитай свою отмазку про пленарные заседания, которую ты придумал брехливой свиноте, что она очканула идти на допрос
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А в якому КПК написано що можна покидати засідання Верховної Ради, як це зробив петя з своєю "елітою" 28 серпня! Причому в повному складі. Для чого його туди воборці посадили?!! Ховається скотина...
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У зеботов мысли как у их вождя - о заднице. Когда Порошенку надоест , он опубликует видео с бани Зеленский +Богдан.
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в прошлые разы (во время допросов) Петя был за границей.. Он каждый раз оправдание найдет, как прогульщик школы..
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Баран, его специально вызывают в такое время, чтобы вы, зе-и-баньки верещали, что Порох боиться. И ваапще, по вашим рассказам, его с 21 апреля уже тут нет, да, зе-обоссаные?
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Козел, с тобой нет смысла общаться, ты только блеять в ответ будешь!
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зе, давай тебе еще в очи поссу, тебе ж это нравицца
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Там еще в прошлый раз была отмазка, что за три дня очень занятого державными справами Кнура предупредили, а не четыре
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Каким боком неприкосновенность к свидетелю? Порошенко не зміг прибути на допит у ДБР через роботу в парламенті, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 2181
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им в очи нассали, они КПК в глаза не видели, они только околачивание .уем рояля видели
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Он может тупо игнорить все вызовы, а поскольку неприкосновенный, принудительного привода полицией не будет.
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он не игнорит, адвокат пошел, пояснения подписанные передал. В чем проблема??
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КАК можно без вопросов давать ответы, что типа сочинение на вольную тему?
А текст я в принципе представляю в таком плане не знаю, не помню, имею право хранить молчание.
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Под канвоем тидя доставят в палату дюжые санитары, мой Бутерброд!
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Пускай опубликует календарь, когда он сможет ходить на допросы. А то у него на каждый день отмазка будет!
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Зеленое, тебе, как и ГБР, повылазило, календарь пленарных заседаний смотри, а только зе-мочу в очи принимать можешь
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Сударь, вы часом не болеете? Ибо эта моча вам голову разъедает
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давай я еще тебе зеленым в очи поссу?
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а может себе промой? видать и оздоровишься
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лечебная зе-офальмология в очи только на 73% работает
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жаль то как, тогда тебя спасет 8% раствор говна собачьего, капать в нос и в очи три раза в день
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нулевое, вы всегда такие храбрые после стакана зе-мочи??
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Посмотрим за какие законы проголосует сегодня лично труженик и образцовый работник парламента Порошенко.
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Чесній людині нічого боятися й уникати допитів в ДБР..
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Допрос - самая тупорылая часть доказательств, обычно допросами давят тогда, когда никаких иных материалов нет и не предвидится, потому просто терроризируют чела, чтобы сдался, ну или просто нервы потрепать
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вы серьезно...? Порошенко не смог прибыть на допрос в ГБР из-за работы в парламенте, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 5042
А наша правоохранительная система честная, да?
И это с каких пор....?
что я пропустил...?
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даже не это: смыл допроса когда есть иные неопровержимые доказательства??? А вот если таких доказательств нет то все допросы коту до лампочки, это чистая показуха
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Значить 144 реформ вже нема? А що ж ваш бос робив 5 років? Мародерив?
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Петр Лексеевич не будет пропускать ни одно заседание ВР, а также комиссий и подкомиссий разных ....

Эй..,! другие депутаты... - берите пример с Петра Лексеевича..... - будьте образцовыми депутатами...!
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Пусть ЗЕлю вызовут, причин выше крыши.
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Не время! Нкогда на допросы ходить! Порошенко не зміг прибути на допит у ДБР через роботу в парламенті, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 9954 Золотой человек, Петр Алексееч

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аха - бутерброт с не лезет в рот - сразу мысль а как народ ))
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и моча не льется в рот, сразу мысль - как зе-нарот?
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У тебя энурез или ещё штырит со здачи петиных анализов,шо в каждом коменте мочу упоминаешь?
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я про вашего *********** и его зе-мочу вам в очи речь веду
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Зеленый вы наш человек, все мочу зеленую пьете, причащаетесь!
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А в руках у меня, мусорок, не усрешься?
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Я в этом не сомневаюсь, хомяк тырнетный
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так посдавляй, будет тебе от меня обед, так сказать, а зе тебе стакан зеленава кампота нассыт. А то последние полвареника давно ты съел и изголодался
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Порохобот, мусор и еще и копрофил. Бинго!
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Ты такой догадливый, выпей баночку мочи в награду!
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нічо.. ще трохи і доставлять без запрошень цього пацюка
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Процесс "мишебратья" и "давайтепагаварим" запущен: трое топ чиновников Украины едут в "ЛНР"

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/188896_1568064566
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Ему некогда, нужно отпраздновать открытие кофейни Рошен.
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выкинуть эту гниль с парламента,это же вредитель, враг
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Петя бери туда раскладушку и живи там ,что бы на сакральные батоны не покушались !!!
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петя хочет, что б его притащили на аркане????
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Эти мелкие зелёные жывотные так агрессивны....
А если вы станете свидетелем столконовения машин и вас на этой почве будут пярь раз в неделю в рабочее время дёргать?
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Посадіть Хряка в клітку на Лук'янівці і нехай там закони пише, як Гадя писала.
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Теперь петя, как плохой ученик в школе, до января будет сочинять отмазки.
А ведь сколько веревочке не виться...
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Он хотел стать очередным царьком на постсовке, рядом с Путиным, Алиевым, Лукашенко, Бердымухамедовым, Рахмоновым, Назарбаевым. Но не тот народ украинцы, не терпят липовых "батьків нації" та гетьманів.
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шок! скока ента можна тєрпєть! парашенка апять убєжал! ану Зе бобики наші безмозкі дружньо гав гав гав: парашенка барига марадьор, вова красівчік, портнов правозахисник, дубінській честний журналіст, хуже то вєдь нє будєт Порошенко не зміг прибути на допит у ДБР через роботу в парламенті, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 6902
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петя красиво плюет в хари своим немногочисленным поклонникам - патентованное брехло, в очередной раз "развел" свой "электорат"!
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