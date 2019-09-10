 Порошенко не зміг прибути на допит у ДБР через роботу в парламенті, - адвокат Головань

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"ДБР чомусь не враховує календар пленарних засідань Верховної Ради... вони мають розуміти, що робота парламенту - це поважна причина неявки на допит", - сказав адвокат Головань журналістам у вівторок у ДБР.
Він зазначив, що приніс письмові свідчення Порошенка, але не уточнив, у якій справі.
Нагадаємо, 6 вересня Порошенко не прийшов на допит у Державне бюро розслідувань через те, що повістка на слідчі дії була вручена несвоєчасно.
А текст я в принципе представляю в таком плане не знаю, не помню, имею право хранить молчание.
А наша правоохранительная система честная, да?
И это с каких пор....?
что я пропустил...?
Эй..,! другие депутаты... - берите пример с Петра Лексеевича..... - будьте образцовыми депутатами...!
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А если вы станете свидетелем столконовения машин и вас на этой почве будут пярь раз в неделю в рабочее время дёргать?
А ведь сколько веревочке не виться...