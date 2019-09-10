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 Суспільство
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Все про:податки (761) ДФС (2317)

 Податкова міліція Миколаївщини домоглася від місцевої компанії відшкодування до бюджету майже 2,9 млн грн несплачених податків

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Миколаївській області забезпечили відшкодування до бюджету майже 2,9 млн грн завданих збитків.

У рамках проведення операції "Рубіж" та розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 212 КК України під процесуальним керівництвом прокуратури Миколаївської області було встановлено службових осіб місцевої компанії, які оформили низку безтоварних операцій з транзитними та фіктивними підприємствами, внаслідок чого незаконно сформували податковий кредит з ПДВ, повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі ДФС.

Окрім того, фігуранти приховали об’єкт оподаткування під час реалізації товарів, зокрема іноземного виробництва, які до того ж були імпортовані на митну територію України за заниженою митною вартістю. Унаслідок таких дій зловмисники умисно ухилилися від сплати майже 2,9 млн грн податків.

Завдяки діям податкової міліції збитки, завдані державі, відшкодовані в повному обсязі. Кримінальне провадження закінчено та направлено до суду з обвинувальним актом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147437
 
 
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