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Все про:Кривий Ріг (268) Арселор (28)

 Після візитів СБУ "АрселорМіттал Кривий Ріг" виводить валюту з України

"АрселорМіттал Кривий Ріг" захотів направити на виплату дивідендів 10,845 млрд грн, або 2,81 грн на одну просту акцію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Financial club, оголошення про позачергові збори акціонерів компанії опубліковано на сайті НКЦПФР.

Збори відбудуться 10 жовтня в Кривому Розі.

За даними YouControl, на 1 липня 2019 року компанія ArcelorMittal Duisburg Beteiligungsgeselschaft mbH (Німеччина) володіла 95,1283% акцій "АрселорМіттал Кривий Ріг". Таким чином, понад 95% виплачених дивідендів будуть виведені за кордон.

Традиційно компанії ухвалюють рішення про виплату дивідендів на щорічних зборах акціонерів у квітні-травні. Прибуток заводу за 2018 рік становить 9,509 млрд грн, а нерозподілений (за всі останні роки) - 42,489 млрд грн.

Але у квітні 2019 року акціонери "АрселорМіттал Кривий Ріг" вирішили не виплачувати дивіденди, а свій річний прибуток направити на розвиток виробництва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слідчі СБУ побували на "АрселорМіттал" у Кривому Розі в рамках розслідування справи про екоцид

Але оскільки президентом України став Володимир Зеленський, який родом з Кривого Рогу, а главою СБУ - юрист "95 кварталу" Іван Баканов, СБУ почала регулярно проводити обшуки на заводі і блокувати його діяльність. У ліквідованій ДФС навіть заявили про 9 млрд грн податкових претензій до компаній, хоча у ДПС сказали, що фінальна сума донарахувань ще не затверджена.

Після цього компанія проанонсувала виведення дивідендів на 10,845 млрд грн (еквівалентно $433 млн). Зараз акціонерам навіть вигідніше отримати дивіденди, ніж навесні, оскільки на початку травня ця гривнева сума була еквівалентна $409 млн.

Читайте: СБУ оглянула цехи "АрселорМіттал Кривий Ріг" у рамках справи про екоцид

22 липня в.о. глави СБУ Іван Баканов повідомив, що його відомство звинувачує менеджмент "ArcelorMittal Кривий Ріг" у недбалому використанні інвестицій Лакшмі Міттала. СБУ стверджує, що під час обшуків на підприємстві виявили джерело підвищеної радіації. Випромінювання, яке перевищує норму, виходить від машини безперервного лиття заготовок №3. Відомство розслідує дії менеджменту "ArcelorMittal Кривий Ріг" за статтею "екоцид".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розкритикував "ArcelorMittal Кривий Ріг" за невиконання в терміни зобов'язання щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні і закликав надати адресну фінансову підтримку тим людям, які постраждали через шкідливі викиди в атмосферу.

8 серпня стало відомо, що СБУ розморозила інвестиції "ArcelorMittal" в обмін на домовленості про захист навколишнього середовища.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" і низкою малих компаній, зокрема ПАТ "ArcelorMittal Берислав". "ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.

5 вересня співробітники СБУ провели перевірку агломераційної фабрики "Кривий Ріг" у межах розслідування кримінального провадження за статтею "екоцид".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147435
 
 
 Топ коментарі
 
Наконец то покращення інвест клімату.
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Здається саме час подякувати Володимиру Олександровичу!
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В Украину при Зебулоне хлынет мощный паток капиталовложений!!!

1. "в апреле 2019 года акционеры "АрселорМиттал Кривой Рог" решили не выплачивать дивиденды, а свою годовую прибыль направить на развитие производства.

2. Но поскольку ........, СБУ начала регулярно проводить обыски на заводе и блокировать его деятельность. В ликвидируемой ГФС даже заявили о 9 млрд грн налоговых претензий к компаний, хотя в ГНС сказали, что финальная сумма доначислений еще не утверждена.

3, После этого компания проанонсировала вывод дивидендов на 10,845 млрд грн (эквивалентно $433 млн).
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Но поскольку президентом Украины стал Владимир Зеленский, который родом из Кривого Рога, а главой СБУ - юрист "95 квартала" Иван Баканов, СБУ начала регулярно проводить обыски на заводе и блокировать его деятельность. Источник: https://censor.net.ua/n3147435

только Югик бутусцов мог выдать такой пёрл … хотя порохоботам ведь нужно с чего то хоть "кормится" . Это их доллары выводят, их новая власть уже "обокрала" , "предала" и свела на ноль их берега "счастья" .
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