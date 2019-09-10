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Все про:декларація (564) НАЗК (625) Труба (120) ДБР (476)

 Співробітник НАЗК незаконно копіював особисті дані з декларацій керівництва Генпрокуратури, теруправління ДБР і суддів, - Труба

Співробітник Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) незаконно копіював конфіденційну інформацію з електронних декларацій керівництва Київського теруправління Державного бюро розслідувань (ДБР) і Генеральної прокуратури України, суддів і депутатів, імовірно, для передачі третім особам.

Про це у своєму Telegram повідомив директор ДБР Роман Труба, інформує Цензор.НЕТ.

"Серед тих, у чиє життя він "вліз", 11 працівників Київського теруправління ДБР. "Пройшлися" по всьому керівництву – починаючи з директора, закінчуючи начальниками слідчих відділів", - йдеться в повідомленні.

Використовуючи службовий ключ доступу до Єдиного державного реєстру декларацій, він завантажував на окремий носій відомості, що законом захищені - ідентифікаційні коди, серії та номери паспортів, місця проживання, дати народження, місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації.

"Коло осіб, декларації яких "зацікавили" працівника НАЗК, охоплює керівництво Генеральної прокуратури, суддів, народного депутата України, депутата місцевої ради та співробітників Національної поліції", - пише Труба.

За словами директора ДБР, завдяки оперативним діям Нацполіції співробітнику Нацагентства вже повідомлено про підозру.

"…обнадіює той факт, що НАЗК отримало шанс на перезавантаження – відповідний законопроект планує цього тижня розглянути Верховна Рада. Працівники антикорупційного органу мають все-таки боротися з корупцією, а не збільшувати її", - підсумував Труба.

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Співробітник НАЗК незаконно копіював особисті дані з декларацій керівництва Генпрокуратури, теруправління ДБР і суддів, - Труба 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147434
 
 
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Что там говорили про симки по паспортам и вся инфа в единой базе?... Сотрудник НАПК незаконно копировал личные данные из деклараций руководства Генпрокуратуры, теруправления ГБР и судей, - Труба - Цензор.НЕТ 9617
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И GPS трекеры в виде отдельного архива как бонус
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Все будет открыто мы не воруем, но наши декларации секретны и если кто покусится и захочет увидеть наши доходы, закатим истерику во всех СМИ. И где здесь демократия, где борьба с коррупцией?
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может он жениться хотел...по расчету ? ))))) выяснял кто свободен )))))
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Що з а дурня?Будь-яка людина може зайти і подивитися на декларації.
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