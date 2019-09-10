 Співробітник НАЗК незаконно копіював особисті дані з декларацій керівництва Генпрокуратури, теруправління ДБР і суддів, - Труба

Про це у своєму Telegram повідомив директор ДБР Роман Труба, інформує Цензор.НЕТ.

"Серед тих, у чиє життя він "вліз", 11 працівників Київського теруправління ДБР. "Пройшлися" по всьому керівництву – починаючи з директора, закінчуючи начальниками слідчих відділів", - йдеться в повідомленні.

Використовуючи службовий ключ доступу до Єдиного державного реєстру декларацій, він завантажував на окремий носій відомості, що законом захищені - ідентифікаційні коди, серії та номери паспортів, місця проживання, дати народження, місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації.

"Коло осіб, декларації яких "зацікавили" працівника НАЗК, охоплює керівництво Генеральної прокуратури, суддів, народного депутата України, депутата місцевої ради та співробітників Національної поліції", - пише Труба.

За словами директора ДБР, завдяки оперативним діям Нацполіції співробітнику Нацагентства вже повідомлено про підозру.

"…обнадіює той факт, що НАЗК отримало шанс на перезавантаження – відповідний законопроект планує цього тижня розглянути Верховна Рада. Працівники антикорупційного органу мають все-таки боротися з корупцією, а не збільшувати її", - підсумував Труба.

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