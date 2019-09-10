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Все про:обмін (497) Пєсков (578) Росія (19716)

 Пєсков, як і раніше, відмовляється надати список тих, кого видала Україна

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відмовився відповідати на запитання про утримуваних осіб, яких Україна видала Росії в обмін на моряків і політв'язнів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Медуза".

Коли Пєскову нагадали, що він сам обіцяв, що повний список буде озвучено пізніше, той сказав: "Залишаю без відповіді це питання, ніяк не коментую".

Пєсков також не став коментувати запитання, чи отримають російське громадянство українці, які прибули за обміном у Москву.

Він також додав, що президент Володимир Путін не був присутній в аеропорту, куди прибули видані Україною особи, оскільки це не прерогатива глави держави.

"Глава держави свою частину шляху пройшов для того, щоб цей обмін зміг відбутися", - зазначив Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обмін утримуваними особами може створити умови для реалізації Мінських угод, - Пєсков

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147431
 
 
 Топ коментарі
 
по темному, как обычно у х#йла
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А почему не предоставлены записи телефонных разговоров пуйла и зельонского? Про что такое тайное они говорили, не о сливе Украины часом?
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А почему не предоставлены записи телефонных разговоров пуйла и зельонского? Про что такое тайное они говорили, не о сливе Украины часом?
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ну да, завжди ж оприлюднювали записи телефонних розмов між президентами, а тут приховали, так?
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Нєчаго хАлопам вАпроси задАвать і знать ім многА нє пАложєнА....
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это что бы потом не так хлопотно было в утиль списать .
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Журналюшки на россии инетом пользоваться не умеют? )))
Пусть у нас этот список почитают.
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а ты уверен что ваш список полный?
лично у меня уже возникли вопросы о его полноте.
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Я хз. А на чём основаны твои подозрения/вопросы?
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Ти думаеш то не левый список ? А нафиг тогда секретят все уже у нас?
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Ну я розумію, у Х@йла морозяться, а наші то чого не можуть оголосити весь список???
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Что бы не травмировать 25%-ников. Что бы они своими действиями не мешали дальнейшим обменам.
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Москалику, ну от я не 25%, але мені цікаво, кого москалям віддали... І думаю це цікаво набагато більше, ніж 25%, це цікаво всім думаючим людям... Тому міняй методичку, чудо без прапора.
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Что не ясно, выдали только Вышинского, все остальные "потерялись". Ищите на ростовском кладбище под табличкой "солдат №".
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Ну, то что письков молчит - это понятно.
А чо "маладая *******" кловуна?
Типа - отдали в ********* расисянов паскуд, а каких - мы не скажем. Ваенная тайна. Кого кловуну пукин сказал - тех и отдали?
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Надо будет-еще отдадим, тем более сезон охоты не закрыли, и они еще себе наловят на обмен
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