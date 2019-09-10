 Пєсков, як і раніше, відмовляється надати список тих, кого видала Україна

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Медуза".
Коли Пєскову нагадали, що він сам обіцяв, що повний список буде озвучено пізніше, той сказав: "Залишаю без відповіді це питання, ніяк не коментую".
Пєсков також не став коментувати запитання, чи отримають російське громадянство українці, які прибули за обміном у Москву.
Він також додав, що президент Володимир Путін не був присутній в аеропорту, куди прибули видані Україною особи, оскільки це не прерогатива глави держави.
"Глава держави свою частину шляху пройшов для того, щоб цей обмін зміг відбутися", - зазначив Пєсков.
Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.
Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.
Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.
Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".
https://youtube.com/watch?v=bF2yFY7D9vk
балабол ***********.
Пусть у нас этот список почитают.
лично у меня уже возникли вопросы о его полноте.
А чо "маладая *******" кловуна?
Типа - отдали в ********* расисянов паскуд, а каких - мы не скажем. Ваенная тайна. Кого кловуну пукин сказал - тех и отдали?