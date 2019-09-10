 Рада сьогодні розгляне законопроєкт про імпічмент президента

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в порядку денному засідання, опублікованому на сайті парламенту.
Рада розгляне законопроєкт №1012 про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент). Автором законопроєкту є Президент Володимир Зеленський.
Проєкт закону передбачає, що Верховна Рада може усунути Президента з посади в порядку імпічменту лише в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину. Процедура імпічменту буде ініціюватися більшістю народних депутатів від конституційного складу.
Передбачається, що рішення про імпічмент Президента буде вважатися ухваленим, якщо за нього проголосує щонайменше три чверті народних депутатів від конституційного складу ВР.
У разі неприйняття Верховною Радою постанови про імпічмент Президента України головуючий від імені парламенту має вибачитися перед Президентом.
Перед цим у Раді заплановано затвердження порядку денного другої сесії, а також проєктів постанов про дострокове припинення повноважень народного депутата Ганни Коваленко, призначеної заступником керівника Офісу Президента, і про обрання 11 депутатів новими членами профільних комітетів парламенту.
Крім цього, сьогодні нардепи розглянуть такі законопроєкти:
- Законопроєкт №1009 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства;
- Законопроєкт №1025 про внесення зміни до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд";
- Законопроєкт №1080 про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес;
- Законопроєкт №1076 про внесення змін до Закону України "Про державні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення державних закупівель (нова редакція);
- Законопроєкт №1050 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню;
- Законопроєкт №1062 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів;
- Законопроєкт №1053, 1053-1 про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг;
- Законопроєкт № 1073 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг;
- Законопроєкт № 1032 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів щодо реформи органів прокуратури;
- Законопроєкт №1066 про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади;
- Законопроєкт № 1084 про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії.
администрацииофиса президента!!!
"Здобули державу, втратили націю...
Коли ж у народу більше немає відваги,
Немає власної гордості, немає самоповаги,
Коли кожен за себе у своїй хаті скраю -
У такого народу і героїв немає!
Я не хочу бути героєм України -
Не цінує героїв моя країна!..."
ТАРТАК
а тут как только дорвался до власти, всё делает наоборот
это стратегия росии - говорить одно, а делать с точностью да наоборот.. белое - это чёрное..
главное что, зебилы зробылы это разом )) ща как ударит по семейному бюджету, быстренько выбегут на майдан
10.09.2019, 09:28 • 247 • 0
У команды Зеленского назревает первый масштабный конфликт с предпринимателями. Бизнес, которому на волне предвыборной кампании обещали "меньше государства" и налоговую реформу, откровенно разочарован, говорится в статье издания "Страна".
"Сейчас пытаются принять проекты, от которых мы едва отбились при Порошенко. Даже в более жестком варианте. Кассовые аппараты для ФЛП, "премии" потребителям за наводки на точки, которые не выдают чеки, резкое увеличение штрафов за малейшие налоговые ошибки. Бизнес-сообщество в шоке", - рассказал изданию глава Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич.
По его словам, бизнес сдаваться не намерен и готовит новый налоговый майдан.
Во вторник, 10 сентября предприниматели с утра собираются под стенами парламента. Как раз в этот день в профильном комитете по вопросам налогообложения планируется рассмотрение законопроекта № 1210, который предприниматели называют самым "драконовским" из пакета налоговых проектов. Он в случае принятия коснется бизнеса на общей системе налогообложения и предусматривает серьезное расширение прав фискалов и увеличение штрафов.
Другие проекты, нацеленные на мелкий бизнес, прежде всего ФЛП (№1053-1, 1073), профильный комитет уже утвердил, и их в ближайшее время вынесут на голосование в парламент.
"Причем, все идет по укоренной процедуре. Зеленский на волне предвыборной кампании обещал, что будет советоваться с бизнесом. Но на профильный комитет попасть очень сложно, приходится буквально прорываться через друзей и знакомых. И все буквально с колес принимают", - жалуется Доротич.
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"Советую всем начинать интересоваться, что там планируют принимать на этой неделе - нам потом по ним жить и работать! Но самое странное и непонятное, это отсутствие в пакете законопроектов обещанного президентом и его командой стимулирующего закона, активно поддержанного бизнесом и и "вылизанного" за 3 года обсуждений и согласований с предыдущей властью - проекта о налоге на выведенный капитал вместо налога на прибыль! Господа правители, давайте определимся с форматом взаимоотношений! Если это уже диктатура, то хоть предупредите заранее, что у вас нет желания вести бесполезные разговоры с теми, кто содержит власть", - написал на своей странице в Facebook владелец компании "Текстить-Контакт", член совета директоров Сообщества украинских предпринимателей (СУП) Александр Соколовский.
Чеки для ФОПов и премии для покупателей-стукачей
Самые бурные обсуждения в предпринимательской среде вызвали три законопроекта - №1053-1, 1073 и 1210.
Первые два нацелены на ФЛПшников и уже согласованы в профильном комитете парламента.
В проекте 1053-1 предлагается внедрение так называемых программных РРО. То есть, предпринимателям уже не обязательно будет тратиться на кассовые аппараты. Чтобы сэкономить, можно пользоваться специальной программой на любом гаджете. Также обещают упростить регистрацию РРО и удешевить применение (не нужно оформлять договора, платить за эквайринговые услуги банкам и пр.). Собственно, покупателю можно выдавать не бумажный, а электронный чек, который тут же учитывается в базе налоговиков.
Но, несмотря на все эти, казалось бы, положительные новации, у предпринимателей проект вызвал бурю возмущений.
"Электронный чек - это, конечно, хорошо. Такая модель уже прошла обкатку в рамках пилотного проекта. Но параллельно в проекте появилась норма о том, что торговая точка должна распечатывать свои экземпляры чеков и хранить их у себя. То есть, все равно даже мелкий магазинчик или лоток должен обзавестись принтером и печатать чеки в формате А4. Плюс - никуда не делась громоздкая отчетность. Но главное - серьезно увеличились штрафы. Если ранее за первую ошибку ФЛП светил условный штраф в 1 гривну, то теперь придется заплатить 150% от стоимости товара", - говорит Доротич.
За повторную ошибку штраф вырастает со 100% от стоимости неправильно оформленного товара до 250%.
Штрафы за неиспользование расчетной книжки могут вырасти с нынешних 12 до 50 необлагаемых налогом минимумов. Штрафы за то, что не напечатана контрольная лента или не создано в электронной форме аналогичных данных вырастут в пять раз - с 10 до 50 необлагаемых минимумов. Если не будет указано наименование товаров по кодам придется заплатить те же 50 необлагаемых минимумов вместо нынешних пяти.
То есть, как видно, штрафы вырастают в разы. В пояснительной записке к проекту указано, что "значительные объемы тенизации экономики" требуют внедрения "мотивационных мероприятий", которые должны вывести из теневого оборота часть наличных расчетов и "отбелить" товары, которые сейчас продаются через торговые точки, обязанные использовать кассовые аппараты, но по факту их не использующие.
Проект №1073 еще вообще провокационный. Он предусматривает премии покупателям, которые будут сдавать продавцов, не выдающих чеки. Таким бдительным гражданам могут компенсировать стоимость покупки без чека на сумму от 100 гривен и более. Также потребители смогут через специальную информационную систему проверять аутентичность чеков, оформлять жалобы и пр.
"Потребителям предлагают "стучать" на бизнес, а это позволит недобросовестным гражданам попросту шантажировать предпринимателей", - считает Доротич.
Но главное уже с 2021 года все (!) предприниматели должны будут использовать РРО (до этой даты от них будут освобожден бизнес с оборотом до 1 млн гривен в год, кроме тех, кто специализируется на торговле ювелирными изделиями, лекарствами, сложной бытовой техникой, на которую предусмотрена гарантия, интернет-торговле товарами и услугами, подержанным товаром, а также ресторанов, отелей, турагентств).
Удар по упрощенцам
Собственно, одно из главных нареканий ФЛП - это именно принуждение их к использованию РРО в любом виде - будь-то дорогой кассовый аппарат или дешевая программа в телефоне.
Многие мелкие предприниматели уверяют, что попросту не могут выдавать чеки - это, якобы, убьет их бизнес.
К примеру, отраслевая организация "ФармРада" в своем письме к президенту Зеленскому, уверяет, что обязательное РРО попросту убьет сельские аптеки. "Якобы, мелкие предприниматели не имеют опыта работы с новым программным обеспечением и отчетностью, а высокие штрафы для них автоматически означают банкротство. И просят разрешить не использовать РРО аптекам с годовым оборотом до 1 млн гривен.
В противовес жалобам мелких предпринимателей тут же приводятся традиционные аргументы об упрощенцах, которые используют ФЛПки как способ минимизировать налоги.
По данным "CASE Украина", ФЛП занижают обороты на 30-60 млрд гривен в год, из-за чего бюджет теряет 2-2,5 млрд гривен.
Но при этом, скажем, потери бюджета на контрабанде - 63-93 млрд гривен (оборот серого импорта - 209-311 млрд гривен), на зарплатах в конвертах - 25-74 млрд гривен (оборот - 50-200 млрд) и т.д.
"Так что вначале закройте другие "дыры", а уже потом закручивайте гайки ФЛП", - парируют предприниматели-частники.
"Понятно, что те, кто работает с нарушением законодательства и не выдают фискальные чеки там, где это предусмотрено действующим законодательством (например, "Силус", "Цитрус" и другие) будут недовольны предложенными изменениями и народным депутатам еще придется выдержать определенный натиск, но, надеемся, что проект будет принят в качестве закона и работа по детенизаии значительных секторов экономики будет начата", - написал в Facebook эксперт Экономической экспертной платформы Олег Гетьман.
"Послушайте, господа! Как только вы произносите слово "ФЛП" - тысячи предпринимателей принимают ключевое решения в своей жизни - они срываются с насиженного места и оседают в Европе. Вы не понимаете, какую разрушительную силу на экономику и на жизни людей оказывают ваши слова? ФЛП - это форма согласия украинца участвовать в жизни страны. Это форма не быть в тени. Это желание быть на свету. Это естественное желание быть легальным, быть на виду, не бояться показать свои доходы. Но когда ВЫ произносите это слово - тысячи граждан принимают решение закрыть свои ФЛП и осесть где-то в Париже. Как только у вас где-то начинает чесаться и хочется произнести слово "ФЛП" - двумя руками зажимайте себе рот. Ваша задача - реформировать госаппарат. Ваша задача - зажать тех, кто является причиной и источником контрабанды - таможенников, сбушников, налоговиков, т.е. ваших непосредственных подчинённых. Отъе..тесь от ФЛП! Когда товар легально зайдёт в страну, он и дальше будет двигаться легально. А если он появился в стране нелегально - он буде реализован даже без регистрации ФЛП. Это просто закон физики - если есть давление - где-то прорвёт. Так снимите давление контрабанды на границе. Делайте то, что в ваших силах. Реформировать госаппарат - в ваших силах. Реформиров
Для зеляФанів,
Порушення зелі:
1. Видача громодян України іньшій державі.
2. Втручання в роботу суду.
3. Спроба зняти мера Київа.
4. "Розведення" війск - втрата теріторій нішо інакше.
Зеля не будь як петя, тримай слово - складай повноваження!
Политика / Общество 09-сен, 16:199 2 902 10
Министр Коляда оказалась Оксаной Гаврилюк - бывшим спикером МВД Захарченко, называла войну внутренним конфликтом, а боевиков «повстанцами»
«Новый министр Коляда, оказалась служащим МВД 13-14 года и начальником пресслужбы МО Оксаной Гаврилюк» - пишет волонтер ЗСУ Роман Доник.
«А помните была такая Оксана Гаврилюк, бывшая пресслужба МВД Захарченко в 13-14 годах, которая озвучивала позицию МВД с позиции «Беркута»?
Которую потом Полторак перетянул в МО, дал полковничье звание и сделал «Начальником управління комунікації та преси МО».
Она еще наградила грамотой МО Настю Станко, которая имела аккредитацию в Л/ДНР, называла войну внутренним конфликтов, а боевиков РФ «повстанцами»?
После скандала с этой грамотой Гаврилюк исчезла с радаров, ушла в отпуск, потом открыла быстро припадочно благотворительный фонд в Житомире и уже, как дофига крутой помогатель армии и ветеранам, всплыла замом у Фриз в министерстве ветеранов.
А вот, сейчас, благодаря чисто ментовской мутке со сменой фамилии с Гаврилюк на Коляду, легким движение руки, Оксана Гаврилюк - Коляда становится министром объединенного министерства по делам ветеранов и временно оккупированных территорий.
Без обсуждений, без общественного резонанса. Как «новое лицо». Точнее новая фамилия.
Стиль развода лохов никому ничего не напоминает?»