 Стосовно обміну фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" до нас не зверталися, - адвокат Курбедінов

Про це він розповів в ефірі "Громадського", передає Цензор.НЕТ.

"Ми чекаємо, коли до нас звернуться з певними пропозиціями, можливо, за інформацією", - заявив адвокат.

Він додав, що для адвокатів питання обміну покрите таємницею.

"Ми раді допомогти, але не долучені до справи повною мірою", - сказав адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ РФ сфальсифікувала частину доказів у "справі Хізб ут-Тахрір", - адвокат

Нагадаємо, 12 травня 2016 року в окупованому Бахчисараї російські силовики провели серію обшуків у будинках мусульман, кримських татар, а також у місцевому кафе. У результаті були затримані Абсеїтов, Меметов, Абільтаров і Мамутов. Їх звинуватили в участі в діяльності організації "Хізб ут-Тахрір", яка визнана в Росії терористичною. В Україні діяльність "Хізб ут-Тахрір" не заборонена.

24 грудня 2018 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Мамутова до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з обмеженням свободи на термін 1 рік 6 місяців, Абільтарова, Меметова та Абсеїтова - до 9 років колонії суворого режиму з обмеженням волі на строк 1 рік. Жоден з фігурантів своєї вини не визнав. Усі вказували на політично мотивований характер кримінальної справи.