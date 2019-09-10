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 Політика України
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Все про:Денісова (351) політв'язні (1029) полонені (488)

 У Росії та окупованому Криму утримують 113 українців, - Денісова

За словами українського омбудсмена Людмили Денісової, президент України Володимир Зеленський говорить про необхідність продовжувати обмін утримуваними особами між РФ та Україною.

Про це заявила в інтерв'ю РБК український омбудсмен Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, процес переговорів про взаємне звільнення утримуваних осіб між РФ і Україною був дуже складним.

"Це було взаємне звільнення, а не обмін. Я б хотіла, щоб ви вживали такі терміни. Президенти двох країн вийшли на такі цифри, і тому в списках стало по 35 осіб. Це був процес дуже складний, але в результаті було досягнуто домовленостей на 35 осіб", - сказала Денісова.

Відповідаючи на запитання, чи говорить Зеленський про необхідність продовження обміну, Денісова сказала: "Так".

"Чи перебувають зараз саме в Росії громадяни України, в поверненні яких зацікавлений Київ, чи тепер всі утримувані особи перебувають на територіях "ДНР" та "ЛНР"?" - запитав журналіст.

"Зараз на території Росії та в окупованому Криму перебувають 113 громадян", - відповіла Денісова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Укази про помилування громадян РФ Зеленським ніколи не будуть опубліковані, - Денісова

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147426
 
 
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Так что в Украине не соберут 113предателей? Мертветчук, Рабинович, Новинский, буслаев и тд. Нафига украинцам этот БИОМУСОР???
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как аказалась праваславная **** навінскій большє патріот Украіни чєм большєнство на цєнзарє мєстних пісак В России и оккупированном Крыму удерживают 113 украинцев, - Денисова - Цензор.НЕТ 3360
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Лоно - жіноча піхва;Лоно - жіноча матка;Лоно - жіночий лобок або вульва, найменування зовнішніх жіночих статевих органів
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Куди воно нас повертає? Ви за що голосували?
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В окупированном крыму удерживают 2 миллиона украинцев
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