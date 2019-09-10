 У Росії та окупованому Криму утримують 113 українців, - Денісова

Про це заявила в інтерв'ю РБК український омбудсмен Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, процес переговорів про взаємне звільнення утримуваних осіб між РФ і Україною був дуже складним.

"Це було взаємне звільнення, а не обмін. Я б хотіла, щоб ви вживали такі терміни. Президенти двох країн вийшли на такі цифри, і тому в списках стало по 35 осіб. Це був процес дуже складний, але в результаті було досягнуто домовленостей на 35 осіб", - сказала Денісова.

Відповідаючи на запитання, чи говорить Зеленський про необхідність продовження обміну, Денісова сказала: "Так".

"Чи перебувають зараз саме в Росії громадяни України, в поверненні яких зацікавлений Київ, чи тепер всі утримувані особи перебувають на територіях "ДНР" та "ЛНР"?" - запитав журналіст.

"Зараз на території Росії та в окупованому Криму перебувають 113 громадян", - відповіла Денісова.

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Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".