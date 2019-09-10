EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  8553  115
Все про:Денісова (351) Зеленський (2676) помилування (69)

 Укази про помилування громадян РФ Зеленським ніколи не будуть опубліковані, - Денісова

Укази про помилування росіян, звільнених у межах обміну утримуваними особами між РФ та Україною, не будуть оприлюднені.

Про це заявила в інтерв'ю РБК український омбудсмен Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

"Скільки з тих, хто повернувся в Росію, були помилувані Володимиром Зеленським? Звучали різні цифри, від 12 до 16. Чи будуть опубліковані укази про помилування?" - запитав журналіст.

"Укази не будуть опубліковані, тому що вони під грифом "секретно". Вони ніколи не публікуються", - відповіла Денісова.

Вона відмовилася уточнити, чи справді помилуваних росіян 16.

"Я не можу коментувати, я можу коментувати лише свою роботу", - зазначила український омбудсмен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10 звільнених політв'язнів було помилувано, одного - відпущено під особисте зобов'язання, - Денісова

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147424
 
 
 Топ коментарі
 
Он намекает, что ты слишком часто зеленое гавно ешь, деструктивные изменения твоего мозга налицо
 показати весь коментар
 
Зауважте: не "підписані не будуть", а "неопубліковані не будуть". Тобто таки підписав. Це означає, що ці "громадяни РФ" помилувані і кримінальне переслідування проти них припинене. І не може бути відновлення, хіба що по інших випадках. Все. Вони чесні громадяни. Перед Гаагою - також.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
мислення убоге ? Ти зашився в Німеччині по якій причині ? Що конкретно ти сам зробив для України ? Чим ти особисто можеш пишатися , крім німецького прапору ? А дебіли в тебе в дзеркалі , коли окремо коли гуртом .
 показати весь коментар
 
 
они свина любят - и рошенки его обожают
и овисюлькеного папу - вора в законе Укази про помилування громадян РФ Зеленським ніколи не будуть опубліковані, - Денісова - Цензор.НЕТ 2993 Укази про помилування громадян РФ Зеленським ніколи не будуть опубліковані, - Денісова - Цензор.НЕТ 2993
 показати весь коментар
 
Получается, что зелепузики с ольгинскими исходились на Пукина, но хотели знать о чем Порох говорит с Пукиным и т.д, а теперь все секретно и разговоры Владимир Александрович без посторонних разговаривает и помилование секретные, но зелепузиков все устраивает.. Укази про помилування громадян РФ Зеленським ніколи не будуть опубліковані, - Денісова - Цензор.НЕТ 3417 ...парадокс... Укази про помилування громадян РФ Зеленським ніколи не будуть опубліковані, - Денісова - Цензор.НЕТ 1644
 показати весь коментар
 
 
Как это "УКАЗ О ПОМИЛОВАНИИ СЕКРЕТНЫЙ"??? Что за треш? Они что,
Звід відомостей, що становлять державну таємницю не читали? А ведь это нарушение закона!
 показати весь коментар
 
 
Сралин и германский Фюрер тоже тайно продолжали дружить,общего у них много было ,Гитлер в 33 году пришёл к власти когда сралин чудил Голодомором по всей Украине. Украине нужно первое это объединять нацию в один народ, а то как то непонятно в Украине сейчас Украинский народ и советский народ Украины и среди этих двух народов сейчас бегают московские пастухи и через рупор 112 канала агитируют часть отары баранов от граждан советской Украины войти в прежнее московское стойбище Укази про помилування громадян РФ Зеленським ніколи не будуть опубліковані, - Денісова - Цензор.НЕТ 7892
 показати весь коментар
 
про объединение ты прав, но свидетели зевовы туговато соображают. я не утверждаю, что там 100% люди с пониженным уровнем IQ, но они начинают думать только тогда, когда беда коснётся лично их
 показати весь коментар
 
 
Это советские люди были такими,у которых своей Родины не было,а была родина советский союз и потому они и сейчас тянуться к Мацкве ,и наверное это от животного страха
 показати весь коментар
 
путін сказав "ихтамнет" зеленська сопля секретно підтвердила "ихтамнебыло". хавай. те!
 показати весь коментар
 
 
Не будет указ опубликован, значит не все там чисто. Правильные указы не секретят. А раз серетны, этим все сказано. Махлевщики.
 показати весь коментар
 
А вони в курсі, що укази *********** набирають чинності після публікації?
 показати весь коментар
 
Так эти указы опубликовывает в секретной газете квартала 95. А то, что эту газету никто не видит, так она особо секретная. А вообще спала эта зекоманда на Украину и все ее законы, у них свои законы.
 показати весь коментар
 
 
МІНСЬК-3. як Зелена шмаркля закінчить війну.

"проста пєрєстать стрєлять" або КАКИЕ ВАШИ УСЛОВИЯ?

Волонтер Тим Златкин пишет в заметке "МИНСК-3 -- Что он несёт нам?" как прекратится война по сценарию пуйла, когда рашистский резидент, он же зелёная сопля, он же жалкий фигляр, нынче играющий роль Президента Украины согласится:

На данный момент кремль осуществляет активное давление на нынешнее руководство Украины в принятии так называемых Минских соглашений нового формата.
Спешу напомнить, что подписанный ранее Кучмой тот же Минск-2 не ратифицирован Верховной Радой, а потому не являются полностью легитимным. Тем не менее, украинская сторона придерживается их выполнения ещё со времён Порошенко, тогда как россия не спешит отводить свои войска с Донбасса, а та же территория Дебальцево остаётся неподконтрольной законным украинским властям.
При нынешней монополизации власти единственной политической силой возникла большая вероятность, если не сказать - угроза, полного принятия нового формата, навязанного мошквой, который будет закреплён решением Верховной Рады и подписан Президентом Украины.

О чем речь?

Во-первых, перевод оккупированной территории в закрытый автономный округ. Это противоречит нынешней Конституции, но как показала практика, изменения внести новоизбранные парламентарии успеют за пару часов пленарного заседания.
Учтите, дискуссия ведётся даже не об особом статусе оккупированного Донбасса, а именно автономии. И не по примеру Крымской. Закрытая автономия, понимаете? Свои органы власти, независимые от Киева. Боевики остаются вооруженными формированиями Дыры. Милиция не подчиняется аваковскому МВС. Ни копейки налогов в бюджет Украины не уходят. А Киев должен финансировать все безумные требования чепушилина и компашки. Точка.

Во-вторых, это полная амнистия боевиков. Повторяю: полная амнистия. Всех. Без исключения. И не утешайте себя иллюзиями о хотя бы криминальной ответственности перед украинскими судами убийц и мародёров. За пытки и грабежи боевикам ничего не будет. Понять и простить. Только так.

В третьих, лидеров боевиков доизбирают в состав нынешнего парламента. Либо их марионеток, тут уже "как народ Донбасса решит". Однако, выборы состоятся. Причём, состоятся полностью под контролем российских войск. Максимум кого пустят поглядеть хоть глазком - лояльных кремлю ОБСЕшников.

Четвёртое - отведение рассеянских вооруженных сил с территории Донбасса года через два. Пока не сформируются и не прибудут подразделения миротворческого континента. О Кейфор речи не идёт, только раздробленные части Голубых Касок на отдельно согласованные объекты инфраструктуры.
Контролировать границу украинским властям позволят в лучшем случае в конце следующего года пограничной полицией. Да-да, ДПСУ в скором времени уже не будет, вы не знали? Лишь полицейские подразделения, лишь слегка усиленные нетяжёлой техникой.

Исходя из вышесказанного, будем ли мы спокойно наблюдать за легитимизацией описанного формата договорённостей, навязанного российской стороной?
Наверное, нет. Пара-тройка митингов конечно состоится, но особого результата не дадут. Сильного сопротивления не ожидается.
Так шо, всё по плану (москальскому), идём ко дну.

https://www.facebook.com/TimZlatkin/posts/746181915795548?__tn__=H-R
 показати весь коментар
 
НА САМОМ ДЕЛЕ звучит эта новость:

"Зеленский поблагодарил Владимира Владимировича Путина за его доброту и гуманность. В ответ В.В. Путипн рассказал про начало восстановления отношений между братскими народами."
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору