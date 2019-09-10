 10 звільнених політв'язнів було помилувано, одного - відпущено під особисте зобов'язання, - Денісова

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про вона повідомила в ефірі "Сніданку з 1+1" у вівторок.

"Щодо 10 із політв'язнів було прохання про помилування і вони були помилувані президентом РФ, один - пан Бекіров був звільнений під особисте зобов'язання. 24 українські моряки були звільнені під зобов'язання моє як людини, яка заслуговує на довіру відповідно до ст.3 КПК України", - сказала вона.

При цьому вона зазначила, що справді в Росії тривають слідчі дії щодо українців.

"Зараз триває ознайомлення з матеріалами справи. Наші моряки ознайомилися, продовжують ознайомлюватися адвокати. Згідно з рішенням Трибуналу, ст.119 передбачає, що Трибунал не вважає за необхідне від Росії припинити кримінальне переслідування щодо 24 українських моряків. При цьому ст.124 зобов'язує Росію негайно звільнити кораблі і моряків", - розповіла омбудсмен.

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Денісова наголосила, що в Україні всі вони вільні громадяни.

Нагадаємо, 7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки та 11 політв'язнів.