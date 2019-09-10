 10 звільнених політв'язнів було помилувано, одного - відпущено під особисте зобов'язання, - Денісова

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про вона повідомила в ефірі "Сніданку з 1+1" у вівторок.
"Щодо 10 із політв'язнів було прохання про помилування і вони були помилувані президентом РФ, один - пан Бекіров був звільнений під особисте зобов'язання. 24 українські моряки були звільнені під зобов'язання моє як людини, яка заслуговує на довіру відповідно до ст.3 КПК України", - сказала вона.
При цьому вона зазначила, що справді в Росії тривають слідчі дії щодо українців.
"Зараз триває ознайомлення з матеріалами справи. Наші моряки ознайомилися, продовжують ознайомлюватися адвокати. Згідно з рішенням Трибуналу, ст.119 передбачає, що Трибунал не вважає за необхідне від Росії припинити кримінальне переслідування щодо 24 українських моряків. При цьому ст.124 зобов'язує Росію негайно звільнити кораблі і моряків", - розповіла омбудсмен.
Денісова наголосила, що в Україні всі вони вільні громадяни.
Нагадаємо, 7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки та 11 політв'язнів.
Теперь каждый солдат знает что в случае попади он в плен, власть, особенно Президент сделают все возможное чтобы поскорее освободить его!
Неее, на месте Европы я бы уже окончательно послал. Сколько было движений и утверждений шо Рашка незаконно задержала, а тут ..... "личное обязательство". Тов. полковница ФСБ Пенисова, для повышения по службе прибыла, тов. генерал.(жрет стакан водки "русской" со звездочками на дне - традиция такая.).
ей тупо приказал зеля и она естес-но прогнулась..))))
А если бы приказал "выпить йаду"?
Чикатиле голоса тоже приказали поразвлекаться, но он же не был освобожден.
Потому каждый сколько зарабатывает - того он и достоин.
13:30, 9 сентября 2019
Источник: Meduza
Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался отвечать на вопросы об удерживаемых лицах, которых Украина передала России в рамках обмена 7 сентября.
Когда Пескову напомнили, что он сам обещал, что полный список будет озвучен позднее, тот сказал: «Оставляю без ответа этот вопрос, никак не комментирую». Песков также не стал комментировать вопрос, получат ли российское гражданство украинцы, прибывшие по обмену в Москву.
Он также добавил, что президент Владимир Путин не присутствовал в аэропорту, куда прибыли выданные Украиной лица, так как это не прерогатива главы государства. «Глава государства свою часть пути прошел для того, чтобы этот обмен смог состояться», - заметил Песков.
После обмена по схеме «35 на 35» президент Украины сразу опубликовал на своем сайте список тех, кого Москва выдала Киеву. Список тех, кого выдала Украина, публиковала«Украинская правда» со ссылкой на неназванные источники, но официально его не подтверждали.
https://meduza.io/news/2019/09/09/kreml-otkazalsya-raskryt-spiski-teh-kogo-vydala-ukraina-hotya-sam-obeschal-eto-sdelat
https://www.youtube.com/watch?v=6W6U8yIHsu8
Где здесь про 6-7 сентября
Решение от 25.05.2019г.: https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_26/C26_Order_25.05.pdf
The Russian Federation shall immediately release the Ukrainian naval vessels
Berdyansk, Nikopol and Yani Kapu, and return them to the custody of Ukraine;
Российская Федерация должна немедленно освободить украинские военные корабли
Бердянск, Никополь и Яни Капу и вернуть их под стражу Украины;
The Russian Federation shall immediately release the 24 detained Ukrainian
servicemen and allow them to return to Ukraine;
Российская Федерация должна немедленно освободить 24 задержанных украинца
военнослужащие и позволяют им вернуться в Украину;
В Решении есть одно слово
НЕМЕДЛЕННННННО
и кто то с Медведчуком саботировал исполнение Решения
За нарушение расийский границы в Крыму.
Ура, пабеда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!