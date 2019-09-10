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 Політика України
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Все про:Денісова (351) помилування (69) політв'язні (1029) полонені (488)

 10 звільнених політв'язнів було помилувано, одного - відпущено під особисте зобов'язання, - Денісова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що стосовно 10 звільнених політв'язнів українців було ухвалено рішення про помилування, ще 1 був відпущений під особисте зобов'язання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про вона повідомила в ефірі "Сніданку з 1+1" у вівторок.

"Щодо 10 із політв'язнів було прохання про помилування і вони були помилувані президентом РФ, один - пан Бекіров був звільнений під особисте зобов'язання. 24 українські моряки були звільнені під зобов'язання моє як людини, яка заслуговує на довіру відповідно до ст.3 КПК України", - сказала вона.

При цьому вона зазначила, що справді в Росії тривають слідчі дії щодо українців.

"Зараз триває ознайомлення з матеріалами справи. Наші моряки ознайомилися, продовжують ознайомлюватися адвокати. Згідно з рішенням Трибуналу, ст.119 передбачає, що Трибунал не вважає за необхідне від Росії припинити кримінальне переслідування щодо 24 українських моряків. При цьому ст.124 зобов'язує Росію негайно звільнити кораблі і моряків", - розповіла омбудсмен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ і Москва продовжують діалог про обмін утримуваними особами, - Денісова

Денісова наголосила, що в Україні всі вони вільні громадяни.

Нагадаємо, 7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки та 11 політв'язнів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147419
 
 
 Топ коментарі
 
То есть переполох в коментах Антиколорадоса был правдой.... Пенисова признала шо морячки таки нарушили границу Параши.... Это же зашквар полный. Какие нахер "личные обязательства"? Не зря она к Москальковой так любила кататься, раз даже сделили вид шо ее чуть не толкнули машиной из кортежа последней и типо проигнорировали. А это все был спектакль. Как с Гадей Хавченко.
Неее, на месте Европы я бы уже окончательно послал. Сколько было движений и утверждений шо Рашка незаконно задержала, а тут ..... "личное обязательство". Тов. полковница ФСБ Пенисова, для повышения по службе прибыла, тов. генерал.(жрет стакан водки "русской" со звездочками на дне - традиция такая.).
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Крым пока еще Украина, но территориальные воды Крыма приЗедент уже признал российскими.
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Именно и не позже 7 числа, так что мы успели их обменять
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А ведь этот выдающийся в истории Украины день- День Обмена- Еще и серьйозно поднял боеспособность Украинской Армии!
Теперь каждый солдат знает что в случае попади он в плен, власть, особенно Президент сделают все возможное чтобы поскорее освободить его!
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І український омбудсмен визнає їх злочинцями, як між іншим, і така собі Мендель,прес-секретар Зєлєнского і візьме на поруки, як "лвцо, заслужівающєє довєріє" у кацапських чекістів. Головне, що в Україні вони будуть "чувствовать сєбя свободнимі гражданамі". А цікаво, як за межами України? Скажімо, в Італії? Як злочинець, відпущений "на порукі"?
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Да! Тєпєрь каждий салдат знайєт, шо ні в койєм случайє ніззя оказивать сопротівлєнійє врагу - нада сразу сдаваца в плєн. Так ти получішь ордєн, повишенійє в званії, новую кватіру в Кийовє і разнийє другійє плюшкі. А, сопротівляясь, ти ріскуйєш погібнуть ілі стать інвалідом - оно вам нада?
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еще смешно как выслали массу нафиг на валаамы подыхать. все правильно Сралин делал - рабы недостойны уважения. если портишь своим видом лавочку - пожалуй на костную муку, товарищъ(а не "предатель ли ты часом"?(прищуривает глазищи))
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Мы рады что госпожа Денисова вызывает у русских доверие!
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..А моряків то су...моржова повинен був так отпустити !?
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Именно и не позже 7 числа, так что мы успели их обменять
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То есть переполох в коментах Антиколорадоса был правдой.... Пенисова признала шо морячки таки нарушили границу Параши.... Это же зашквар полный. Какие нахер "личные обязательства"? Не зря она к Москальковой так любила кататься, раз даже сделили вид шо ее чуть не толкнули машиной из кортежа последней и типо проигнорировали. А это все был спектакль. Как с Гадей Хавченко.
Неее, на месте Европы я бы уже окончательно послал. Сколько было движений и утверждений шо Рашка незаконно задержала, а тут ..... "личное обязательство". Тов. полковница ФСБ Пенисова, для повышения по службе прибыла, тов. генерал.(жрет стакан водки "русской" со звездочками на дне - традиция такая.).
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а она что то решает?? это решение 73%, за это они голосовали
ей тупо приказал зеля и она естес-но прогнулась..))))
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А если бы ей Зеля приказал сесть на бутыку, взять в руки балалайку и станцевать "яблочко"?
А если бы приказал "выпить йаду"?
Чикатиле голоса тоже приказали поразвлекаться, но он же не был освобожден.
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она выполняет приказы, которые способствуют росту ее благополучия... если это улучшит, то исполнит
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Обьявите весь список пожалуйста, кто признал вину и написал Путлеру о помиловании?
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Это тебе зачем нужно? Люди выкарабкивались любой ценой, ты бы тоже просил о помиловании.
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Так может людям, которые при первой же опасности забывают о присяге и практически добровольно идут на любое сотрудничество с противником, не стоит ходить на заработки в армию, а лучше сидеть дома и смотреть "Сватов"?
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Осталось предложить дома достойную зарплату.
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понятие "достойная зп" у всех разная - на всех и каждого не напасешься.

Потому каждый сколько зарабатывает - того он и достоин.
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Эхо-Москвы - номинировать Зеленского на Нобелевскую премию мира.
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а просил кто? Прошение о помиловании - признание вины.
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Пані Денисова, хочеться точно розуміти на яких умевах випустили наших моряків. По рішенню Міжнарожного Трибуналу, який визнав їх невиннми, Крим і територіальні води українськими, а московитів- піратами. Чи, як злочинців, які по законам мордора затримані в москальських водах, москальського криму? То чий Крим, пані Денисова?
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Крым пока еще Украина, но территориальные воды Крыма приЗедент уже признал российскими.
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Тут по поромосковському радіо сказали, що Денісова засекретила кількість помилуваних зі сторони України...
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Якщо будуть бити током, то зізнаєтесь, що ви Іісус. а потім попросите помилування, щоб воскреснути.
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"помилованы" - значит преступников на свободу выпустили? Ай-я-яй
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Кремль отказался раскрыть списки тех, кого выдала Украина. Хотя сам обещал это сделать

13:30, 9 сентября 2019

Источник: Meduza

Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался отвечать на вопросы об удерживаемых лицах, которых Украина передала России в рамках обмена 7 сентября.
Когда Пескову напомнили, что он сам обещал, что полный список будет озвучен позднее, тот сказал: «Оставляю без ответа этот вопрос, никак не комментирую». Песков также не стал комментировать вопрос, получат ли российское гражданство украинцы, прибывшие по обмену в Москву.
Он также добавил, что президент Владимир Путин не присутствовал в аэропорту, куда прибыли выданные Украиной лица, так как это не прерогатива главы государства. «Глава государства свою часть пути прошел для того, чтобы этот обмен смог состояться», - заметил Песков.
После обмена по схеме «35 на 35» президент Украины сразу опубликовал на своем сайте список тех, кого Москва выдала Киеву. Список тех, кого выдала Украина, публиковала«Украинская правда» со ссылкой на неназванные источники, но официально его не подтверждали.

https://meduza.io/news/2019/09/09/kreml-otkazalsya-raskryt-spiski-teh-kogo-vydala-ukraina-hotya-sam-obeschal-eto-sdelat
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все вірно вона сказала..про суд який наполягав відпустити моряків і кораблі(кораблі готують до повернення)а рашка хай собі там веде слідство...так і строк піджав. виж розумієте що москва з путіним нічого не виконують і плюють на все. і просто так легко нікого не відпустять...їм потрібні поступки.якась перевага..ось хоча така дрібна як заяви про помилування.як взяття на свою відповідальність.виж слухайте заяви.пояснення чому і як все було.. люди вдома.щасливі.лікуються..чи ви хотіли інакше? я теж хотів. але якщо ви будете путіним чі Зеленським тоді будете рішати інакше як ви це бачіте. а може об"явите рашці війну офіційно...(( тут один написав сопля мабудь якась..що треба с точки У мов обстріляти донбас і помститися..ну скажіть таке писати адекватний напише? цеж неадекватна рашка . друга в світі по армії і перша по кровожерливості і неадекватності!а інші пропонують не мінятися...а сидіти в нквд в ****** ви будете по 10-20 років? себе на місті полонених і замордованих не уявляли?мов не такою ціною...а якою ціною? у кожного ціна бачення своя.якось так...хто відповість мені...прошу неадекватам ..тролям і соплям різним хто пише по 2 слова .нерозуміючі тему.ситуацію.нічого не слідкує і не знає нічого не писати.а ліжби щось ********* що це зрада..(( коли ви будите на місці влади з двух сторін. ви будет приймати рішення як ви це бачите..
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О, вот один из тех людей, которые берут кредит для проведения свадьбы, чтобы ПАБАГАТОМУ, а потом прячутся от коллекторов.
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думаю дай гляну може неадекват якийсь надряпав щось...ти перший... *какой кредит. какая *** свадьба, какие коллекторы? у тебя с головой всё в порядке или нет? вижу нет! то что я писал...ляпнуть не по теме... ((кредит брал 1 раз в жизни 20 лет назад. свадьба троль ты была аж 40 лет назад.как говорят: ты ему про фому. он тебе про ерёму... 10 звільнених політв'язнів було помилувано, одного - відпущено під особисте зобов'язання, - Денісова - Цензор.НЕТ 3707 с тобой всё печально...
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Не волнуйся так, для подобных тебе абсолютно нормально иметь проблемы с абстрактным мышлением.
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вот таких наберут у власть с абстрактным мышлением которое понятно только им одним а не людям. и гоните беса со своим мышлением... люди понимают простоту и ясность а не так как тебя послушай и думай. что он кизданул. что имел ввиду. поэтому таких как ты абстракционистам к власти подпускать нельзя. потому что такого на карулесите в ответах и обьяснениях и докладах...( это примерно так:приходи сегодня.приходи вчера. иди на фуй пока нафуй непослал...)что попало ... 10 звільнених політв'язнів було помилувано, одного - відпущено під особисте зобов'язання, - Денісова - Цензор.НЕТ 3918 10 звільнених політв'язнів було помилувано, одного - відпущено під особисте зобов'язання, - Денісова - Цензор.НЕТ 3918
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Ладно, котик 10 звільнених політв'язнів було помилувано, одного - відпущено під особисте зобов'язання, - Денісова - Цензор.НЕТ 348, маловероятно, что ты нагонишь своих сверстников по умственному развитию, ведь ты, если верить твоей легенде, отстал от них на 35+ лет, но могу посоветовать не расстраиваться и читать пословицы, пытаясь разгадать их смысл. Удачи!
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ЯКЩО ЦЕ НЕ ЗРАДА ДЕРЖІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ - ТО ЩО ЦЕ ТОДІ?! - Керченська протока вже російська?
https://www.youtube.com/watch?v=6W6U8yIHsu8
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Вы лучше расскажите,как ВАС путлер СДЕЛАЛ?Моряки,которые ничего не нарушили - под следствием,а вышинский и цемах - ОСВОБОЖДЕНЫ без претензий к ним.Я уже не говорю о террористке подорвавшей полковника СБУ и других.И это ПОЗОРИЩЕ называется перемогой?Вы 25% населения вообще за идиотов держите?
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там цікаво також те, що моряків відпустили під особисте зобов,язання Денісової, тобто слідство по морякам кацапи продовжують але Україна допомогла кацам зберегти обличчя і уникнути формальної віповідальності за невиконання рішення міжнародного трибуналу. Що заважало провести обмін моряків не 7-го, а наприклад восьмого вересня? Щоб кацапів мокнути та зафіксувати порушення ними й цього рішення міжнародного права. Але тут виявляється, що й моряки звільнені так би мовити умовно - бо зобов,язані їздити до каців на виклик слідчого чи суду. А Україна на яких умовах звільнила кацапів?
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извини ....а вы 74 % населения страны держите же за них и что ЗРАДИЛИ ...какая п победа должна быть по твоему в данной ситуации? набрать в рот гавна и плюнуть в сторону рашки...?((
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А 74% надо разделять на 30% авантюристов,которые готовы голосовать не за что,за пустое место и 43% идиотов,которые голосовали по принципу - на зло маме отморожу себе уши.От первых и от вторых можно ожидать чего угодно.Они и капитуляцию объявят победой,а к этому идет.
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я знаю кто и почему в эти 74% входят...это по телевизору сказано не один раз! не слепой и не глухой... но всёже!если даже отнять процент тот что ты написал и заявляли. то всёравно в два раза минимум больше людей проголосовало. а это в 2 раза!!всёравно не клеится....я против капитуляции...надеюсь что не будет. власть нужно контролировать конечно.я за! но если я вижу что хорошее думается и делается а тут как цепные псы гавкают без причинно. вместо нормального диалога и притензий только гавкают. так же не чесно. смотрю заседание РАДЫ! тролям это ненужно. поэтому я много чего знаю...потому что слежу сутками за всем что пишут говорят и думают. все полит ток шоу...както так...
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Я вот не понимаю людей которые пишут , что моряков должны были и так освободить , вы реально в это верите 10 звільнених політв'язнів було помилувано, одного - відпущено під особисте зобов'язання, - Денісова - Цензор.НЕТ 9584 , для начала Параша не должна была пиратствовать в Азовском море 10 звільнених політв'язнів було помилувано, одного - відпущено під особисте зобов'язання, - Денісова - Цензор.НЕТ 2698 Запад же промолчал, Крым должны были отдать , не обстреливать ВСУ в 14-м с территории Параши и много чего еще ........ Просто )(уйло положил на весь мир и будет класть , пока его не остановит, ВЕСЬ мир, как с Гитлером
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Если бы кацапам было плевать на Трибунал - они бы так не суетились к сроку,
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Какое унижение принять помилование от агрессора.Многие герои пошли на эшафот,но помилования у врага не просили.
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Я одно не вижу
Где здесь про 6-7 сентября

Решение от 25.05.2019г.: https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_26/C26_Order_25.05.pdf

The Russian Federation shall immediately release the Ukrainian naval vessels
Berdyansk, Nikopol and Yani Kapu, and return them to the custody of Ukraine;
Российская Федерация должна немедленно освободить украинские военные корабли
Бердянск, Никополь и Яни Капу и вернуть их под стражу Украины;

The Russian Federation shall immediately release the 24 detained Ukrainian
servicemen and allow them to return to Ukraine;

Российская Федерация должна немедленно освободить 24 задержанных украинца
военнослужащие и позволяют им вернуться в Украину;
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сроки выполнения указываются не в решении Трибунала, а в уставе Трибунала.
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Да ты шутишь
В Решении есть одно слово
НЕМЕДЛЕННННННО
и кто то с Медведчуком саботировал исполнение Решения
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"При этом она отметила, что действительно в России продолжаются следственные действия в отношении украинцев"
За нарушение расийский границы в Крыму.
Ура, пабеда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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