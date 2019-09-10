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 Зловмисником, який "замінував" залізничний вокзал у Києві, виявився 29-річний росіянин, - прокуратура

Правоохоронці встановили особу зловмисника, який "замінував" Київський залізничний вокзал. Ним виявився 29-річний громадянин Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури м.Києва.

Київською місцевою прокуратурою №9 повідомлено про підозру 29-річному громадянину Російської Федерації, який надав неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на залізничному вокзалі Києва.

Слідством встановлено, що 29.08.2019 р. чоловік зателефонував на телефон спецлінії "102" і повідомив оператору про те, що в камерах зберігання на першому і другому поверхах вокзального комплексу Київ-Пасажирський і в залах очікування розташовуються вибухові пристрої.

Правоохоронці та піротехніки, які виїжджали на місце події, жодних вибухових пристроїв або вибухонебезпечних речовин не виявили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано іноземця, який "замінував" вокзал у Києві, - Нацполіція

Проведеними слідчими діями "мінера" ​​вдалося встановити.

Нині правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 КК України, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Загалом від початку року у кримінальних провадженнях за фактами неправдивого повідомлення про підготовку вибуху оголошено 19 підозр. 17 кримінальних проваджень направлено до суду, з яких 13 - з обвинувальними актами, 3 - із клопотаннями про застосування примусових заходів медичного характеру, 1 - з клопотанням про примусові заходи виховного характеру (щодо неповнолітнього).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147417
 
   
 Топ коментарі
 
Таких "гостей" нужно собирать в батальоны и пусть связанные цепью разминируют участки после ватного Донбасса Зловмисником, який "замінував" залізничний вокзал у Києві, виявився 29-річний росіянин, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6797
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Атпууустят ... у нас зараз патепленіе з мокшами, обмін полоненими і розмови біля каміна (по телефону) з ботоксним
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Повісити кацапа на гіляці і сказати, що пошуткували.
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Тут вопрос в другом, как они сюда попадают? А я вам скажу, у нас для них зеленый коридор! Это наших дятлов пачками пакуют на границе для будущих обменов, а кацапам все дороги открыты, едь, минируй, взрывай, убивай...
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Нормально, шесть лет пусть теперь звенит.
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является 29-летний россиянин

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як його з якогось мухосранска в Україну присунути?. В статті не сказано де той бовдур знаходиться.
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Атпууустят ... у нас зараз патепленіе з мокшами, обмін полоненими і розмови біля каміна (по телефону) з ботоксним
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Я щось не знайшов у тексті жодного слова про те що його затримали. Може йому заочно оголосили підозру.
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ХЗ... хiба так , заочно висунули пiдозру , думаю вiн не буде сидiти в Украiнi та чекати на арешт
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привязать к последнему вагону и пусть бегает...
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Посадить русскоговорящую падлюку на 25 лет в камеру где на всю стенку нарисовать ему Крымский мост. И пусть гордится вяличием.
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Таких "гостей" нужно собирать в батальоны и пусть связанные цепью разминируют участки после ватного Донбасса Зловмисником, який "замінував" залізничний вокзал у Києві, виявився 29-річний росіянин, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6797
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Повісити кацапа на гіляці і сказати, що пошуткували.
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5 років війни, а в нас кацапи розгулюють, ще й гадять. Впаяли 25 років, і в список на обмін. Хай їде на росєю.
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А всього лише треба було Порошенкові ввести візовий режим з Росією...
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так не пройшов би в другий тур, а партія єс не набрала б і 5%...а рябошапка-прокурор завів би ще одну справу по сукупності
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Я думаю, навпаки, зробив би він це, і все інше, що мав робити, тоді б і я за нього проголосував.
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Ой да ладно, зеленский не обещал и не введёт никогда визовый режим с рашкой. Все голосовавшие за конец войны, прекрасно понимали что это капитуляция.
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Зеленский конечно не введет потому, что он этого не обещал, да и время упущенно. А капитуляция у нас произошла в 2015 году, в Минске, тогда же и войну Порошенко закончил. Разве нет?
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теперь ты в ответе за президента владимира
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Я за Зеленского не голосовал, так что, вряд ли могу быть за него в ответе, но пока он почти все делает правильно. Дай Бог, чтобы и дальше так продолжалось, тогда и я не побоюсь за него отвечать.
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всегда сообщайте гражданство и национальность преступников, чтобы украинцы знали, кого опасаться...теперь понятно, что русские в украине несут угрозу
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интересно только на что можно обменять энтого ушлёпка? хорошо бы на людей но боюсь что орда в крайнем случае только валенки может предложить
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Надеюсь в КПЗ етого ***** поместят в камеру к уркам, но патриотам Украиньі.
Пусть там позвенит.
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При барыге кацапам был запрещен вьезд в Украину, но лох зеленский разрешил "братскому народу" ездить в Украину, минировать вокзалы, убивать украинцев. зелескот вы сделали это вместе!
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Грозит до 6 лет а отпустят под личное обязательство. А ввести паспортизацию телефонов хотят для украинцев. Вот такая уродская у нас власть
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А як це рогате лайно з'вилось в Україні?? може виродок через інет дзвонило, з мокшанських болот... а як кремль замінувати, можливо???
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А что случилось в губерне Украина? Почему уже не пишем "Злоумышленником, который "заминировал" железнодорожный вокзал в Киеве, является 29-летний гражданин другой страны"? Зеленского уже не любим или РФ разлюбили?
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Это ответ СБУ на захват Украинцев в Крыму? Да здравствует новый обмен и новая сдача национальных интересов!
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мусора нашли бы его, если бы он не по телефону, а письмо подкинул,
в любой почтовый ящик или маршрутка, не имея при этом с собой
мобилы, с помощью которой мусора следят за рабами ?
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