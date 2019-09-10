 Зловмисником, який "замінував" залізничний вокзал у Києві, виявився 29-річний росіянин, - прокуратура

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури м.Києва.
Київською місцевою прокуратурою №9 повідомлено про підозру 29-річному громадянину Російської Федерації, який надав неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на залізничному вокзалі Києва.
Слідством встановлено, що 29.08.2019 р. чоловік зателефонував на телефон спецлінії "102" і повідомив оператору про те, що в камерах зберігання на першому і другому поверхах вокзального комплексу Київ-Пасажирський і в залах очікування розташовуються вибухові пристрої.
Правоохоронці та піротехніки, які виїжджали на місце події, жодних вибухових пристроїв або вибухонебезпечних речовин не виявили.
Проведеними слідчими діями "мінера" вдалося встановити.
Нині правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 КК України, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.
Загалом від початку року у кримінальних провадженнях за фактами неправдивого повідомлення про підготовку вибуху оголошено 19 підозр. 17 кримінальних проваджень направлено до суду, з яких 13 - з обвинувальними актами, 3 - із клопотаннями про застосування примусових заходів медичного характеру, 1 - з клопотанням про примусові заходи виховного характеру (щодо неповнолітнього).
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як його з якогось мухосранска в Україну присунути?. В статті не сказано де той бовдур знаходиться.
А пока пусть сидит.
Пусть там позвенит.
в любой почтовый ящик или маршрутка, не имея при этом с собой
мобилы, с помощью которой мусора следят за рабами ?