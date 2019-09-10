 Били струмом і не давали спати: звільнений Карпюк розповів про катування під час ув’язнення

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він сказав в ефірі телеканалу ATR.

"Як тільки стемніє, виводять у коридор, наручники, руки за спину, одягають на голову целофановий пакет, скотчем перемотують, вата, щоб знизу нічого не бачив, і виводять. Хвилин 10-15 ми їдемо, заводять у якесь приміщення, піднімають на 4 поверх, клема до пальця правої ноги, клема до пальця правої руки або до інших частин тіла, і починає йти струм крізь тіло. Різними періодами, ривками, протягом певного часу. Неприємне відчуття. І це те, що зі мною робили. Потім привозять туди, в ІТТ, кімната для допитів - металева клітка метр на метр, там стілець. І вночі, протягом доби не дають спати. Тільки починаєш закривати очі, вони через кожні дві години змінюються ці ось менти, і відразу "Не спати! Не спати!" - не дають спати", - розповів він.

Карпюк також повідомив, як в ІТТ катували Станіслава Клиха.

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"Мені ще пощастило, до мене вони поставилися трошки по-іншому. А те, що відбувалося зі Станіславом Клихом, його потім привозили, саджали в клітку, заводили в камеру, прив'язували за спину браслетами до ліжка, ставили на коліна, і всю ніч не давали спати, кричали "На коліна!", "Не вставати!", "Не рухатись!" - згадав Карпюк.

Звільнений українець розповів, що після чотирьох ночей тортур він знепритомнів.

"Чотири ночі були тортури, на п'яту ніч тортур вже не було, але в цю ніч, у зв'язку з тим, що я не спав, не давали спати, я просто знепритомнів і увійшов у стан марення... І потім я прокинувся вже в камері, на шосту добу мене перевели в камеру", - повідомив Карпюк.

Українець зазначив, що, крім тортур, тюремники в РФ також застосовували психотропні речовини.

"Що застосовували катування - це одне. Крім того, вони застосовували психотропні засоби", -заявив він.

Нагадаємо, у травні 2016 року Верховний суд Чечні засудив українців Станіслава Клиха і Миколу Карпюка до 20 і 22,5 років ув'язнення відповідно в колонії суворого режиму за нібито участь у банді, вбивство і замах на вбивство російських військовослужбовців. Згідно з версією російського слідства, Клих і Карпюк під час Першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню. Міністерство юстиції України неодноразово направляло в Росію запити про передачу Карпюка і Клиха.

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Під час "слідства" до українців для вибивання свідчень застосовували тортури, які, за словами правозахисників, вплинули на психічне здоров'я Клиха.

Правозахисний центр "Меморіал" у Росії визнав Клиха і Карпюка політв'язнями. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що засуджені в Росії Карпюк та Клих стали жертвами "пародії на правосуддя".

У квітні 2018 року апеляційна інстанція Свердловського обласного суду визначила стягнути з політв'язнів-українців Миколи Клиха і Станіслава Карпюка 1 мільйон рублів моральної компенсації за "вбивство" російського солдата в Першій чеченській війні.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.