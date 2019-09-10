 Били струмом і не давали спати: звільнений Карпюк розповів про катування під час ув’язнення

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він сказав в ефірі телеканалу ATR.
"Як тільки стемніє, виводять у коридор, наручники, руки за спину, одягають на голову целофановий пакет, скотчем перемотують, вата, щоб знизу нічого не бачив, і виводять. Хвилин 10-15 ми їдемо, заводять у якесь приміщення, піднімають на 4 поверх, клема до пальця правої ноги, клема до пальця правої руки або до інших частин тіла, і починає йти струм крізь тіло. Різними періодами, ривками, протягом певного часу. Неприємне відчуття. І це те, що зі мною робили. Потім привозять туди, в ІТТ, кімната для допитів - металева клітка метр на метр, там стілець. І вночі, протягом доби не дають спати. Тільки починаєш закривати очі, вони через кожні дві години змінюються ці ось менти, і відразу "Не спати! Не спати!" - не дають спати", - розповів він.
Карпюк також повідомив, як в ІТТ катували Станіслава Клиха.
"Мені ще пощастило, до мене вони поставилися трошки по-іншому. А те, що відбувалося зі Станіславом Клихом, його потім привозили, саджали в клітку, заводили в камеру, прив'язували за спину браслетами до ліжка, ставили на коліна, і всю ніч не давали спати, кричали "На коліна!", "Не вставати!", "Не рухатись!" - згадав Карпюк.
Звільнений українець розповів, що після чотирьох ночей тортур він знепритомнів.
"Чотири ночі були тортури, на п'яту ніч тортур вже не було, але в цю ніч, у зв'язку з тим, що я не спав, не давали спати, я просто знепритомнів і увійшов у стан марення... І потім я прокинувся вже в камері, на шосту добу мене перевели в камеру", - повідомив Карпюк.
Українець зазначив, що, крім тортур, тюремники в РФ також застосовували психотропні речовини.
"Що застосовували катування - це одне. Крім того, вони застосовували психотропні засоби", -заявив він.
Нагадаємо, у травні 2016 року Верховний суд Чечні засудив українців Станіслава Клиха і Миколу Карпюка до 20 і 22,5 років ув'язнення відповідно в колонії суворого режиму за нібито участь у банді, вбивство і замах на вбивство російських військовослужбовців. Згідно з версією російського слідства, Клих і Карпюк під час Першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню. Міністерство юстиції України неодноразово направляло в Росію запити про передачу Карпюка і Клиха.
Під час "слідства" до українців для вибивання свідчень застосовували тортури, які, за словами правозахисників, вплинули на психічне здоров'я Клиха.
Правозахисний центр "Меморіал" у Росії визнав Клиха і Карпюка політв'язнями. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що засуджені в Росії Карпюк та Клих стали жертвами "пародії на правосуддя".
У квітні 2018 року апеляційна інстанція Свердловського обласного суду визначила стягнути з політв'язнів-українців Миколи Клиха і Станіслава Карпюка 1 мільйон рублів моральної компенсації за "вбивство" російського солдата в Першій чеченській війні.
Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.
Під час голодування вглядав інакше
https://gordonua.com/img/article/3161/59_tn.jpg
Гадя ніколи не була худою на жодній "жабі" і в тюремній робі жодного фото її не було.
Навпаки, постійно в вишиванках, орігамі в тюрмі робила і українські пісні з охороною на судах в Ростові співала ( за її ж словами ).
А судити будемо по його справах і заявах після повернення.
Ще зарано кидати в нього каміння.
Причем, что характерно, никто ЗЕбилов в Крым ехать не заставляет, сами едут, добровольно.
И в ЛДНР бизнесы вести тоже добровольно едут.
И в РФ на заработки.
Так что будет, будет у мышебратьев ЗЕбилье на обмен.
Едут? Едут.
"Дебилы, б**"(С)
Во первых Крым это Украина.
Во вторых россия находится в ПАСЕ.
А это специальная организация которая следит за соблюдением прав человека.
Не может же она их нарушать?
Хоть прямо в зону, оттуда, по слухам, удобнее всего в ПАСЕ писать,
На каком языке, к слову, писать собираетесь?
Вы же иностранных языков не знаете.
Даже запрещают в газетах правду писать.
Говорят что язык вражды.
Писать надо что все прекрасно и хорошо.
Крым это Украина.
Россия няшка.
Любовь и голуби.
С эти надо как то бороться.
Поэтому и появилась вот такая инициатива.
«У нас есть план. Мы завтра напишем обращения в адрес ОБСЕ, ООН о нашем намерении и призовем обеспечить соблюдение прав человека. Также мы рассчитываем на то, что это событие будет широко освещаться в СМИ. И еще на то, что мы будем не одни - с нами собираются идти и другие люди, которые не были в Луганске 5 лет», - сказал Денищенко.
Присоединиться к походу, по его словам, готовы представители ряда общественных организаций.
Остпльные ваши сентенции по поводу не знания языка я комментировать не буду.
Как говорится ноу коментс.
Потенциальную опасность такого путешествия Шаповалов сознает. Он не уверен, что безопасность могут гарантировать их должности ....
Это шах и мат.
Что делать то будете озабоченные и обеспокоенные?
Да Вы бредите.
Выбрали ЗЕбилы Зеленского - так теперь пусть ЗЕбилы и "озабочиваются"
Какую еще "озабоченность" я должна проявлять по отношению к 73% населения?
А может, мне еще об Африке "обеспокоится"?
После последних выборов на все происходящее в Украине я смотрю отстраненно, повторяя, что это ИХ, ЗЕбилье дело.
Непонятно?
Не мое дело.
В ООН вы состоите?
Значит то же озабоченные.
Там, говорят, колбасу "выбросили" в продажу, "как в СССР", по 2.20 (бакса) за кило с крысятиной, специально для ЗЕбилов, как любителей-гурманоидов совка.
Поторопитесь, желающих много, очередь стоит в Крым за той колбасой, из ЗЕбилов.
В конце-концов, как говорится, "в каждой деревне должен быть свой дурачок", при коммунизме они не жили, на стройках коммунизма в мантульных местах не работали.
Да и мало их, слава Христу. Все-таки психиатрическая помощь в Австралии работает.
Но вот выходцы из СССР, собирающиеся в "русском доме" (или доме "русского общества", я не помню, как называется конкретно), чтобы встретить Новый Год под речь Путина по кисельвизору, вгоняют меня в состояние ступора.
Они не наслушались на исторической родине?
Им без этой поздравительной речи не лезет в рот Оливье или селедка-под-чем-она-там?
Не радует водка?
Зачем им тогда Австралия?
Ехали бы на Малую Тунгуску.
Вот они- ЗЕбилье сертифицированное, клеймо ставить некуда.
В Австрии есть зебилы.
И Азiров, он тоже денежки в Австрии держит, и, главное, очень "хорошо" знает украинский.
Вон, ниже Вам уже показали.
Но есть и иные.
Например, выходцы из СССР, которые Новый Год в русском обществе (он же "русский дом" или как место их сходняка называется) под речь Царя по кисельвизору встречают.
Есть и другие разновидности, те в основном специализируются на защите бородатых мужиков, плывущих на лодках из Индонезии под видом "беженцев".
Дело не наличии дебилов, а в их процентном содержании по отношении к всем членам общества.
Тут Украина и РФ идут впереди планеты всей, опережая страны Африки.
Почему опережая?
А страну Африки первого человека в космос не запускали, вот почему.
Вот эти вот 73% в Украине и 90+% в РФ и показывают размер одебиленного населения.
"Повезло" Вам, Вы не одиноки, много вас. Очень.
Там написано что Крым это террттория Украины.
Значит проблема решена.
Так поясни мне тупице в чем у тебя проблема?
Почему украинцам нельзя передвигаться свободно по территории Украины.
Я уже не говорю о крымских татарах которые вообще там живут и их сажают в тюрьму за их позицию что Крым это Украина.
Кто то нарушает эти права?
Если да то кто?
И что с этим делать собираетесь?
Или проблема будет решена за счет тех людей права которых нарушаются?
" А нечего туда ездить отдыхать на эту помойку."
При чем это касается всех.
Даже жителей Севастополя.
Или вот: А если Сенцов второй раз туда попрется мы его опять будем менять?
Пр этом нормальному человеку не понятно куда Сенуюцов туда поперся в первый раз.
Создание гибридной перевернутой реальности в сознании идиотов завершено.
А ему отвечают: так нечего там твоим детям шастать НЕЧЕГО.ходят ходят где попало их там насилуют и показатели нам на районе портят
Заявитель: та нигде мои дети не ходят мы там живем это наш двор.
Полиция: живут они там .показатели нам портят.
Нечего ходить там где непрошено.
Переезжайте в другой район из нашего благополучного и не ипите нам мозг.
Объясните, что на территорию Украины, аннексированную РФ, оккупированную РФ, просто так "прогуляться" украинские граждане не должны, благо их об этом столько раз предупреждали, что на языке предупреждающих образовался волдырь.
Объясните ему. что если на трансформаторной будке написано "высокое напряжение, не подходи - убьет", то лезть туда не надо, и это понимают даже дети.
Что если территория Украины находится под оккупацией РФ, то арестовать на той территории могут любого украинца, и ЗЕбилы об этом знают.
Объясните ему, "дайте ему селедки" (С)
Разницы фактической нет по плану Штанмайера кроме названия.
А как наши европейские коллеги будут сидеть в своих ПАСЕ с мордой ящиком если гражданам Украины запрещено свободное передвижение по территории Украины?
Разве это не нарушение прав человека?
Вашим салом вас будут лупить по мусалам.
Привыкайте.
Вдвойне конечно обидно что какие то папуасы даже человеческого языка не знающие себе такое позволяют.
Я вас понимаю.
Это пять.
Нет, это десять.
На оккупированную территорию нормальный человек действительно, ни плыть, ни пешком идти, ни даже ехать в лимузине не хочет.
Нормальный человек может туда отправиться только по одной причине: выполнять поставленное ему командованием ВСУ или СБУ задание.
Если эти люди - "порохоботы", как Вы утверждаете, то какое задание они выполняли в Крыму?
Они военнослужащие?
Тогда какие у них воинские звания?
Они журналисты?
Тогда какие издания они представляют?
Государство оккупирующее территорию не имеет право нарушать права граждан этого государства.
Так почему ООН ПАСЕ и ОБСЕ не потребуют от оккупирующего государства выполнять конвенцию?
Ответ простой.
Потому что это государство откажется и тогда по правильному нужно или санкции накладывать т.е. терять деньги или что то думать.
Поэтому нам внушают гибридную реальность в сознание где во всем виновата жертва.
Но самое интересное это то что нам впихивают лугандон на тех же условиях.
Ни по родине, ни по матери.
Духа нет у вас быть свободными -
Нам не стать с вами даже сводными.Вы себя окрестили «старшими» -
Нам бы младшими, да не вашими.
Вас так много, а, жаль, безликие.Вы огромные, мы - великие.
А вы жмете… вы всё маетесь,
Своей завистью вы подавитесь.Воля - слово вам незнакомое,
Вы все с детства в цепи закованы.
У вас дома «молчанье - золото»,
А у нас жгут коктейли Молотова.Да, у нас в сердце кровь горячая,
Что ж вы нам за «родня» незрячая?
А у нас всех глаза бесстрашные,
Без оружия мы опасные.Повзрослели и стали смелыми
Все у снайперов под прицелами.
Нас каты на колени ставили -
Мы восстали и всё исправили.И зря прячутся крысы, молятся -
Они кровью своей умоются.
Вам шлют новые указания -
А у нас тут огни восстания.
У вас Царь, у нас - Демократия.
Никогда мы не будем братьями
.
Никогда мы не будем братьями,
Ни по Родине, ни по матери.
Моряки тоже с розовыми щечками.
Даже странно как то это всё.
Я внимательно смотрел всё видео, какое только можно было достать, не брезгуя никакими источниками.
И у меня теперь ещё больше вопросов. Потому что вместо измученных узников мы увидели поправившихся мужиков с пухлыми щечками.
Лично я нихрена не понял, в чем подстава.
У меня вообще нет вопросов- ты кацапский тролль. Я вас , мразей, за версту чую
Но вопросы все же есть.
И их заявления тоже какие то неоднозначные
Что они добивались своими пытками? Или это просто ненависть к Украине
Рашка должна ответить за все преступления против украинцев.
Кто понимающий в мед. понятиях, объяснит, как это "состояние бреда"? Интересно просто.
Человека пытали, не давали спать, накачали психотропами - восприятие реальности временно изменилось.
Николай тогда пережил что-то подобное клинической смерти - он так считает. Возможно, он об этом ещё расскажет.
Россия теперь активно применяет методику палачей НКВД. Без комментариев