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Все про:катування (165) Клих (160) Карпюк (114)

 Били струмом і не давали спати: звільнений Карпюк розповів про катування під час ув’язнення

Звільнений Микола Карпюк розповів про тортури, які застосовували тюремники проти українських політв'язнів у ІТТ №1 Владикавказа в РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він сказав в ефірі телеканалу ATR.

"Як тільки стемніє, виводять у коридор, наручники, руки за спину, одягають на голову целофановий пакет, скотчем перемотують, вата, щоб знизу нічого не бачив, і виводять. Хвилин 10-15 ми їдемо, заводять у якесь приміщення, піднімають на 4 поверх, клема до пальця правої ноги, клема до пальця правої руки або до інших частин тіла, і починає йти струм крізь тіло. Різними періодами, ривками, протягом певного часу. Неприємне відчуття. І це те, що зі мною робили. Потім привозять туди, в ІТТ, кімната для допитів - металева клітка метр на метр, там стілець. І вночі, протягом доби не дають спати. Тільки починаєш закривати очі, вони через кожні дві години змінюються ці ось менти, і відразу "Не спати! Не спати!" - не дають спати", - розповів він.

Карпюк також повідомив, як в ІТТ катували Станіслава Клиха.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гарний урок українцям - навіть проросійська позиція не гарантує, що завтра вас не оголосять фашистом і не катуватимуть свої ж російські братушки, - Казанський про Клиха

"Мені ще пощастило, до мене вони поставилися трошки по-іншому. А те, що відбувалося зі Станіславом Клихом, його потім привозили, саджали в клітку, заводили в камеру, прив'язували за спину браслетами до ліжка, ставили на коліна, і всю ніч не давали спати, кричали "На коліна!", "Не вставати!", "Не рухатись!" - згадав Карпюк.

Звільнений українець розповів, що після чотирьох ночей тортур він знепритомнів.

"Чотири ночі були тортури, на п'яту ніч тортур вже не було, але в цю ніч, у зв'язку з тим, що я не спав, не давали спати, я просто знепритомнів і увійшов у стан марення... І потім я прокинувся вже в камері, на шосту добу мене перевели в камеру", - повідомив Карпюк.

Українець зазначив, що, крім тортур, тюремники в РФ також застосовували психотропні речовини.

"Що застосовували катування - це одне. Крім того, вони застосовували психотропні засоби", -заявив він.

Нагадаємо, у травні 2016 року Верховний суд Чечні засудив українців Станіслава Клиха і Миколу Карпюка до 20 і 22,5 років ув'язнення відповідно в колонії суворого режиму за нібито участь у банді, вбивство і замах на вбивство російських військовослужбовців. Згідно з версією російського слідства, Клих і Карпюк під час Першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню. Міністерство юстиції України неодноразово направляло в Росію запити про передачу Карпюка і Клиха.

Також дивіться: Політв'язня Клиха етапували до в'язниці Верхньоуральська, - правозахисниця Щур

Під час "слідства" до українців для вибивання свідчень застосовували тортури, які, за словами правозахисників, вплинули на психічне здоров'я Клиха.

Правозахисний центр "Меморіал" у Росії визнав Клиха і Карпюка політв'язнями. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що засуджені в Росії Карпюк та Клих стали жертвами "пародії на правосуддя".

У квітні 2018 року апеляційна інстанція Свердловського обласного суду визначила стягнути з політв'язнів-українців Миколи Клиха і Станіслава Карпюка 1 мільйон рублів моральної компенсації за "вбивство" російського солдата в Першій чеченській війні.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147416
 
 
 Топ коментарі
 
Никогда мы не будем братьями
Ни по родине, ни по матери.
Духа нет у вас быть свободными -
Нам не стать с вами даже сводными.Вы себя окрестили «старшими» -
Нам бы младшими, да не вашими.
Вас так много, а, жаль, безликие.Вы огромные, мы - великие.
А вы жмете… вы всё маетесь,
Своей завистью вы подавитесь.Воля - слово вам незнакомое,
Вы все с детства в цепи закованы.
У вас дома «молчанье - золото»,
А у нас жгут коктейли Молотова.Да, у нас в сердце кровь горячая,
Что ж вы нам за «родня» незрячая?
А у нас всех глаза бесстрашные,
Без оружия мы опасные.Повзрослели и стали смелыми
Все у снайперов под прицелами.
Нас каты на колени ставили -
Мы восстали и всё исправили.И зря прячутся крысы, молятся -
Они кровью своей умоются.
Вам шлют новые указания -
А у нас тут огни восстания.
У вас Царь, у нас - Демократия.
Никогда мы не будем братьями
.
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Будь проклят тот кто после всех этих преступлений, произнесет:"Мы же братья", и проголосует за амнистию палачам садистам!
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Вон, очередную партию ЗЕбилов в Крыму арестовали, так что пыточное место в РФ "пусто не бывает".
Причем, что характерно, никто ЗЕбилов в Крым ехать не заставляет, сами едут, добровольно.
И в ЛДНР бизнесы вести тоже добровольно едут.
И в РФ на заработки.
Так что будет, будет у мышебратьев ЗЕбилье на обмен.
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Прикольно. Сенцов, враг путинского режима, выглядит вполне упитанным и здоровым. А Клых, член Партии Регионов и активист Антимайдана еле на ногах стоял в день возвращения.
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Сервис крайне театрально вел себя но переиграл. Скорее всего, в связи с упитанностью, это очередная консерва типа нади- голодальщицы.
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Вибач, але факти .... Щось не виглядає той Сенцов як після 200 денного голодування.
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Коли він закінчив голодування?
Під час голодування вглядав інакше
https://gordonua.com/img/article/3161/59_tn.jpg
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І де той фотошоп?
Гадя ніколи не була худою на жодній "жабі" і в тюремній робі жодного фото її не було.
Навпаки, постійно в вишиванках, орігамі в тюрмі робила і українські пісні з охороною на судах в Ростові співала ( за її ж словами ).
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Я не волаю "Зрада!" Але чоловік розумний має все піддавати сумніву. Нема на Сенцові ознак голодування. Нема! Це видно як у ясний день дівчину на озері. Ніхто з незалежних смі не бачив його голодування. Все було лише майже на словах. Але це все як пісок.. Має лише значення що і як він буде робити зараз. Піаритися та на 112 сидіти або....
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Засилали його кацапи чорту в зуби, це факт.
А судити будемо по його справах і заявах після повернення.
Ще зарано кидати в нього каміння.
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Маньяки ведут себя по отношению до жертвьі непредсказуемо, не ищи логику в их действиях
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Логику больных на голову и одержимых нормальному человеку найти невозможно, её просто нет, есть лишь больное воображение. Они живут в своём мире, это своего рода аутизм, состояние изменённого сознания.
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Будь проклят тот кто после всех этих преступлений, произнесет:"Мы же братья", и проголосует за амнистию палачам садистам!
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Так, кацапе, всі отримають те на що заслуговують. І ти теж.
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Вон, очередную партию ЗЕбилов в Крыму арестовали, так что пыточное место в РФ "пусто не бывает".
Причем, что характерно, никто ЗЕбилов в Крым ехать не заставляет, сами едут, добровольно.
И в ЛДНР бизнесы вести тоже добровольно едут.
И в РФ на заработки.
Так что будет, будет у мышебратьев ЗЕбилье на обмен.
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это тебе фсб в Австралию отстучало что они зебилоиды ?
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Спаси Христос, что на той помойке российской делать, разве что в море с нечистотами купаться. Так то развлечение только для любителей совка с колбасой по 2.20, дураков среди порохоботов не наблюдается. Били струмом і не давали спати: звільнений Карпюк розповів про катування під час ув’язнення - Цензор.НЕТ 351
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А что, человек разумный на оккупированную РФ территорию поедет?
Едут? Едут.
"Дебилы, б**"(С)
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А почему им не ехать?
Во первых Крым это Украина.
Во вторых россия находится в ПАСЕ.
А это специальная организация которая следит за соблюдением прав человека.
Не может же она их нарушать?
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Да мне пофиг, куда идиоты едут.
Хоть прямо в зону, оттуда, по слухам, удобнее всего в ПАСЕ писать,
На каком языке, к слову, писать собираетесь?
Вы же иностранных языков не знаете.
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Идиотов из нас делает ПАСЕ ООН и ОБСЕ.
Даже запрещают в газетах правду писать.
Говорят что язык вражды.
Писать надо что все прекрасно и хорошо.
Крым это Украина.
Россия няшка.
Любовь и голуби.
С эти надо как то бороться.
Поэтому и появилась вот такая инициатива.

«У нас есть план. Мы завтра напишем обращения в адрес ОБСЕ, ООН о нашем намерении и призовем обеспечить соблюдение прав человека. Также мы рассчитываем на то, что это событие будет широко освещаться в СМИ. И еще на то, что мы будем не одни - с нами собираются идти и другие люди, которые не были в Луганске 5 лет», - сказал Денищенко.

Присоединиться к походу, по его словам, готовы представители ряда общественных организаций.

Остпльные ваши сентенции по поводу не знания языка я комментировать не буду.
Как говорится ноу коментс.
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Он напоминает, что на неподконтрольной территории недавно собрали миллион подписей под обращением к президенту Зеленскому, где требовали признать "выбор Донбасса" и предоставить автономный статус в составе Украины. А раз Луганск - это Украина, значит, граждане Украины должны иметь право передвигаться свободно по территории Украины.

Потенциальную опасность такого путешествия Шаповалов сознает. Он не уверен, что безопасность могут гарантировать их должности ....

Это шах и мат.
Что делать то будете озабоченные и обеспокоенные?
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Я "озабоченная и обеспокоенная"?
Да Вы бредите.
Выбрали ЗЕбилы Зеленского - так теперь пусть ЗЕбилы и "озабочиваются"
Какую еще "озабоченность" я должна проявлять по отношению к 73% населения?
А может, мне еще об Африке "обеспокоится"?
После последних выборов на все происходящее в Украине я смотрю отстраненно, повторяя, что это ИХ, ЗЕбилье дело.
Непонятно?
Не мое дело.
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Разве не Австралия озабачивалась на днях по Цемаху?
В ООН вы состоите?
Значит то же озабоченные.
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не называй 8% зебилами.
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Вам, ЗЕбобик, в Крым.
Там, говорят, колбасу "выбросили" в продажу, "как в СССР", по 2.20 (бакса) за кило с крысятиной, специально для ЗЕбилов, как любителей-гурманоидов совка.
Поторопитесь, желающих много, очередь стоит в Крым за той колбасой, из ЗЕбилов.
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Это бы еще ладно.
В конце-концов, как говорится, "в каждой деревне должен быть свой дурачок", при коммунизме они не жили, на стройках коммунизма в мантульных местах не работали.
Да и мало их, слава Христу. Все-таки психиатрическая помощь в Австралии работает.
Но вот выходцы из СССР, собирающиеся в "русском доме" (или доме "русского общества", я не помню, как называется конкретно), чтобы встретить Новый Год под речь Путина по кисельвизору, вгоняют меня в состояние ступора.
Они не наслушались на исторической родине?
Им без этой поздравительной речи не лезет в рот Оливье или селедка-под-чем-она-там?
Не радует водка?
Зачем им тогда Австралия?
Ехали бы на Малую Тунгуску.
Вот они- ЗЕбилье сертифицированное, клеймо ставить некуда.
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Жаль, но таких людей полно по всяким заграницам
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В австралии кенгуру.
В Австрии есть зебилы.
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В Австрии Фирташ, он богатый.
И Азiров, он тоже денежки в Австрии держит, и, главное, очень "хорошо" знает украинский.
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А как же.
Вон, ниже Вам уже показали.
Но есть и иные.
Например, выходцы из СССР, которые Новый Год в русском обществе (он же "русский дом" или как место их сходняка называется) под речь Царя по кисельвизору встречают.
Есть и другие разновидности, те в основном специализируются на защите бородатых мужиков, плывущих на лодках из Индонезии под видом "беженцев".
Дело не наличии дебилов, а в их процентном содержании по отношении к всем членам общества.
Тут Украина и РФ идут впереди планеты всей, опережая страны Африки.
Почему опережая?
А страну Африки первого человека в космос не запускали, вот почему.
Вот эти вот 73% в Украине и 90+% в РФ и показывают размер одебиленного населения.
"Повезло" Вам, Вы не одиноки, много вас. Очень.
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вам каким боком всё это ? "патриотизм" проснулся или сарказм не засыпает ?
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Секунду, так именно Порошенко поддерживал торговлю с лнр-днр в 2015-м, а потом рассказывал что отправил моряков в Крым потом что "там же Украина", и ничо что там оккупанты. Так что вполне вероятно что это ************ арестовали.
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А у тебя есть сомнение в том что Крым это Украина?
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а у тебя есть сомнения что это оккупированная территория и у нас вообще-то война? У ************ всё нормально, но сами почему-то плыть в Крым не хотят.
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Ты резолюцию ООН не читал значит?
Там написано что Крым это террттория Украины.
Значит проблема решена.
Так поясни мне тупице в чем у тебя проблема?
Почему украинцам нельзя передвигаться свободно по территории Украины.
Я уже не говорю о крымских татарах которые вообще там живут и их сажают в тюрьму за их позицию что Крым это Украина.
Кто то нарушает эти права?
Если да то кто?
И что с этим делать собираетесь?
Или проблема будет решена за счет тех людей права которых нарушаются?
" А нечего туда ездить отдыхать на эту помойку."

При чем это касается всех.
Даже жителей Севастополя.

Или вот: А если Сенцов второй раз туда попрется мы его опять будем менять?

Пр этом нормальному человеку не понятно куда Сенуюцов туда поперся в первый раз.

Создание гибридной перевернутой реальности в сознании идиотов завершено.
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Приходит человек в полицию с заявлением о маньяке педофиле.
А ему отвечают: так нечего там твоим детям шастать НЕЧЕГО.ходят ходят где попало их там насилуют и показатели нам на районе портят

Заявитель: та нигде мои дети не ходят мы там живем это наш двор.

Полиция: живут они там .показатели нам портят.
Нечего ходить там где непрошено.
Переезжайте в другой район из нашего благополучного и не ипите нам мозг.
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Объясните ему еще, в РФ плохо с Бояркой.
Объясните, что на территорию Украины, аннексированную РФ, оккупированную РФ, просто так "прогуляться" украинские граждане не должны, благо их об этом столько раз предупреждали, что на языке предупреждающих образовался волдырь.
Объясните ему. что если на трансформаторной будке написано "высокое напряжение, не подходи - убьет", то лезть туда не надо, и это понимают даже дети.
Что если территория Украины находится под оккупацией РФ, то арестовать на той территории могут любого украинца, и ЗЕбилы об этом знают.
Объясните ему, "дайте ему селедки" (С)
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Вам надо определяться или оккупированная территория или автономия в составе Украины.
Разницы фактической нет по плану Штанмайера кроме названия.
А как наши европейские коллеги будут сидеть в своих ПАСЕ с мордой ящиком если гражданам Украины запрещено свободное передвижение по территории Украины?
Разве это не нарушение прав человека?

Вашим салом вас будут лупить по мусалам.
Привыкайте.
Вдвойне конечно обидно что какие то папуасы даже человеческого языка не знающие себе такое позволяют.
Я вас понимаю.
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"У ************ всё нормально, но сами почему-то плыть в Крым не хотят."

Это пять.
Нет, это десять.
На оккупированную территорию нормальный человек действительно, ни плыть, ни пешком идти, ни даже ехать в лимузине не хочет.
Нормальный человек может туда отправиться только по одной причине: выполнять поставленное ему командованием ВСУ или СБУ задание.
Если эти люди - "порохоботы", как Вы утверждаете, то какое задание они выполняли в Крыму?
Они военнослужащие?
Тогда какие у них воинские звания?
Они журналисты?
Тогда какие издания они представляют?
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Вы наверное не читали женевских конвенций.
Государство оккупирующее территорию не имеет право нарушать права граждан этого государства.
Так почему ООН ПАСЕ и ОБСЕ не потребуют от оккупирующего государства выполнять конвенцию?
Ответ простой.
Потому что это государство откажется и тогда по правильному нужно или санкции накладывать т.е. терять деньги или что то думать.
Поэтому нам внушают гибридную реальность в сознание где во всем виновата жертва.
Но самое интересное это то что нам впихивают лугандон на тех же условиях.
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То есть Вы утверждаете, что вот эти вот арестованные - оно войны ВСУ, выполнявшие задание? Какая часть, какое воинское звание?
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Так Карпюк сам вирішив рушити на перемовини в Рашу, чи його Ярош послав?
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вот такие вот они, братья из вяликой паРаши.
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слово братья, нужно брать в кавычки .
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Никогда мы не будем братьями
Ни по родине, ни по матери.
Духа нет у вас быть свободными -
Нам не стать с вами даже сводными.Вы себя окрестили «старшими» -
Нам бы младшими, да не вашими.
Вас так много, а, жаль, безликие.Вы огромные, мы - великие.
А вы жмете… вы всё маетесь,
Своей завистью вы подавитесь.Воля - слово вам незнакомое,
Вы все с детства в цепи закованы.
У вас дома «молчанье - золото»,
А у нас жгут коктейли Молотова.Да, у нас в сердце кровь горячая,
Что ж вы нам за «родня» незрячая?
А у нас всех глаза бесстрашные,
Без оружия мы опасные.Повзрослели и стали смелыми
Все у снайперов под прицелами.
Нас каты на колени ставили -
Мы восстали и всё исправили.И зря прячутся крысы, молятся -
Они кровью своей умоются.
Вам шлют новые указания -
А у нас тут огни восстания.
У вас Царь, у нас - Демократия.
Никогда мы не будем братьями
.
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Стихи красивые. Непонятно только, почему её парень свалил от призыва. Причём в рашку. Убежал от украинской демократии и подвёл девчонку. А стихи реально красивые.
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Правда жизни.
Никогда мы не будем братьями,
Ни по Родине, ни по матери.
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Не знаю как Карпюк (может и правда мучали), но все другие выглядят откормленными и совсем не замученными. Гриб так вообще ряху отожрал себе. Журналистам нахамил, если кто внимательно следил за событиями.
Моряки тоже с розовыми щечками.
Даже странно как то это всё.
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Нисколько не странно. Пытать людей, к которым столько внимания - это круто. Сейчас это выглядит как попытка пиара. Как бы плохо это ни звучало. Причем к Карпюку, как я понял из форума, тоже много вопросов.
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А Вы верите, что их пытали?
Я внимательно смотрел всё видео, какое только можно было достать, не брезгуя никакими источниками.
И у меня теперь ещё больше вопросов. Потому что вместо измученных узников мы увидели поправившихся мужиков с пухлыми щечками.
Лично я нихрена не понял, в чем подстава.
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Если не понял значит тебе не надо понимать.
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Ещё раз посмотрела на фотографию - и где там упитанность и розовые щечки?
У меня вообще нет вопросов- ты кацапский тролль. Я вас , мразей, за версту чую
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Не хочешь на дармовые харчи прокататься ряху отьесть? Потом нам расскажешь
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Нет, я не хочу на дармовые харчи, и никому такого не желаю. Очень рад, что парней отпустили и они теперь с семьями.
Но вопросы все же есть.
И их заявления тоже какие то неоднозначные
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Однозначность для некоторых определяется часами(минутами) сна и напругой, подведенной к однозначным органам. Херои диванные, бл@
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Рассказывать можно все что угодно. Чем страшнее, тем больше дивидендов получишь. То их в море топили каждый день, то возили пытать током, и допрашивали как супершпионов в кино. Один сумасшедший бредит, а другой ему подпевает. А Гриб, который при смерти был и совсем ослеп, оказался здоровым и вполне себе зрячим. Сказочники.
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Может ты хочешь пройти этот путь сам, для того чтобы уверовал, что кацапы нацисты.
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Иди по одному известному сексуальному маршруту. Не хочу в бан просто. Задолбали уже . Люди в плену были. Всем им светили огромные сроки, если бы не обмен, а ты здесь разглагольствуешь, сытое кацапское чмо
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Ужас. Пытки в 21 веке . Рашка не государство- это гопник.
Что они добивались своими пытками? Или это просто ненависть к Украине
Рашка должна ответить за все преступления против украинцев.
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Ноги гвоздями прибиты к затылку,но не сказал он..где спрятал бутылку.
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Помнится Надюша тоже на диете сидела. Сколько шумихи, голодали в поддержку, ПАСЕ требовала освободить, освободили, а потом не знали куда подальше отправить. А какими возгласами с блеском глаз Сеня Юлю выкатывал на сцену, забылось? Все это пиар чистейшей воды, толпе надо: "Хлеба и зрелищь", С хлебом пока заморочка отправляйтесь в рабство на зароботки, а вот зрелища будут.
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Для нас не должно быть важным хороший или плохой- главное.это наши граждане. Государство выполнило свою основную миссию- дальше уже дело совести и личностей спасённых из плена. Не все они герои, как и все мы- все разные, кто-то слабый, кто-то сильный, кто-то честный- кто-то нет.
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"я просто потерял там сознание и вошел в состояние бреда..." Источник: https://censor.net.ua/n3147416

Кто понимающий в мед. понятиях, объяснит, как это "состояние бреда"? Интересно просто.
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Бред (лат. dēlīrium) часто определяют как расстройство содержания мышления с возникновением не соответствующих реальности болезненных представлений, рассуждений и выводов, в которых больной полностью, непоколебимо убеждён и которые не поддаются коррекции.
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А каким образом пациент сам у себя может "бред" диагностировать?
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Ваше критическое мышление похвально, это не всем нам дано, но зачем же придираться к каждому слову выжившего в застенках ФСБ человека? Можно просто посочувствовать.
Человека пытали, не давали спать, накачали психотропами - восприятие реальности временно изменилось.

Николай тогда пережил что-то подобное клинической смерти - он так считает. Возможно, он об этом ещё расскажет.
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Спасибо огромное. Я как то и не додумался загуглить слово - бред 😁 До этого считал его больше сленгом.
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- эгеее.. А ведь пытка сном - это именно то, что широко практиковали следователи НКВД во второй половине 1930х. При этом метод пытки, когда подследственному сутками не дают спать, предложила советская медицина по запросу "компетентных органов". Запрос был - как воздействовать на человека, чтобы он подписал любые показания? Высокая советская профессура подумала и выдала ответ - не давать ему спать несколько суток. На третьи-четвертые сутки самоконтроль у человека отключается - и чтобы поспать хотя бы немного, он будет готов на все. В том числе - подписать самые убийственные для себя, своей родни, коллег итд. показания. Таким методом и готовили подследственных для громких политических процессов, что проходили в Москве в 1930е годы - не давая им ни минуты сна нессколько суток. Этот метод ломал психику и давал необходимый результат

Россия теперь активно применяет методику палачей НКВД. Без комментариев
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