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Все про:обстріл (5498) поранення (1508) Донбас (12944) операція Об'єднаних сил (1556)

 Ворог за добу 13 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб ОС

9 вересня збройні формування РФ та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів ОС із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння, а також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- тричі неподалік Водяного - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- двічі поблизу Новотроїцького - зі стрілецької зброї;
- неподалік Авдіївки - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
- неподалік Опитного - з автоматичного гранатомета;
- двічі поблизу Павлополя - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил:

- неподалік Зайцевого - з мінометів калібру 82 мм;
- двічі поблизу Троїцького - зі стрілецької зброї;
- неподалік Причепилівки - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

"За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил один військовослужбовець зазнав бойового поранення", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців не зафіксовано.

Ворог за добу 13 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147413
 
 
 Топ коментарі
 
ЗЕбіле, таке воно - перемир'я по-зеленськи
Враг за сутки 13 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский воин, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6491
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Ви забуваєте пояснити, якого ж переляку з'явилась така кількість "небоєвих" втрат?
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Радует что наконец-то перестали гибнуть военнослужащие! Все мы помним времена сывочолого гетьмана- когда практически каждое утро узнавали из новостей об очередном обстреле и очередных погибших защитниках.
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ЗЕбіле, таке воно - перемир'я по-зеленськи
Враг за сутки 13 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский воин, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6491
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Ты забываеш сказать что теперь потери практически полностью небоевые.
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Ти забув сказати, що зе-сеча тобі беньки заліпила
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Ви забуваєте пояснити, якого ж переляку з'явилась така кількість "небоєвих" втрат?
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А вот здесь ты идешь на.уй, и думаешь там
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Не витрачайте на цю казламордію час
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ай, молодець, з ранку встав і зе-сечі хлібнув!
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Та шо ж такое. Надо просто перестать стрелять.
Или отойти уже до Днепра или дальше?
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До Днепра не получится. Русские последние несколько месяцев все чаще вспоминают про Киев- как они говорят- ;мать городов русских;. Перед Днем Независимости они вобще возмущались, типа ;Как это, по Киеву, матери городов русских, будут ездить укропские танки!;. К счастью, наш Президент- умный и дальновидный политик, у него хватило ума не обострять ы без того изпорченные за время правления мародера отношения.
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Ты между строк учись читать. Мы живем в тоталитарной стране под контролем цензуры. Так что прежде чем критиковать- остановись, прочитай еще раз и подумай. Посмотри как бы со стороны.
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Вот молодец, кацапчег, сразу правду-матку сказал. А еще заранее согласие пойди на одиночный пикет получи, а то в очко ******.
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Я на тебя и так со стороны смотрю, как на кусок гавна на дороге
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Смерть расіянсько-московським окупантам!!!! Гори у пеклі клята масковія зі своїм кремлядським бидлом!!!!
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Скорішого одужання пораненному воїну України!!!
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спасибо что живые!
найскорішого одужання пораненому соколу ясному... і повного відновлення !
Горіть у пеклі москалі.(с).. гори і вата, що закликала в наш дім чужого солдата
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