 Ворог за добу 13 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
- тричі неподалік Водяного - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- двічі поблизу Новотроїцького - зі стрілецької зброї;
- неподалік Авдіївки - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
- неподалік Опитного - з автоматичного гранатомета;
- двічі поблизу Павлополя - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил:
- неподалік Зайцевого - з мінометів калібру 82 мм;
- двічі поблизу Троїцького - зі стрілецької зброї;
- неподалік Причепилівки - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
"За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил один військовослужбовець зазнав бойового поранення", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців не зафіксовано.
Или отойти уже до Днепра или дальше?
найскорішого одужання пораненому соколу ясному... і повного відновлення !
Горіть у пеклі москалі.(с).. гори і вата, що закликала в наш дім чужого солдата