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 Суспільство
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Все про:Крим (7427) Росія (19716) Полозов (297)

 "Немає гарантії, що вас не призначать шпигуном", - адвокат Полозов застеріг українців від відвідування окупованого Криму і РФ

Російський адвокат Микола Полозов застеріг громадян України від відвідування окупованого Криму та Росії.

Як передає Цензор.НЕТ про це він сказав в ефірі Радіо НВ.

"Багато українських громадян поводяться досить безтурботно. Ніби немає ніякої окупації, війни. Багато хто досі їздить відпочивати до Криму, багато їздять безпосередньо в Росію. І гарантії, що когось із них не схоплять і не призначать терористом або диверсантом, або кимось ще, ніхто не дає", - зазначив Полозов.

Адвокат також переконаний, що пояснювати людям ризики зобов'язані ЗМІ і держава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я хочу подякувати кожному з моїх колег. Справа була складною і "токсичною", але ніхто не здригнувся, - адвокат Полозов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147412
 
   
 Топ коментарі
 
Вот, абсолютно не жалко, кто осознанно туда прётся или "родственников проведать" (вату), или в море покупаться (фекальном).
Ну, миллион будуть давать - не поеду туда.
А как можно ехать в 37 год, когда ради звёздочки на погонах тебя изобьют, объявят шпионом и отправят в ГУЛаг?
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А потім саме у цьому випадку їх міняють на російських злочинців за арешт яких наші правоохоронні органи заплатили життями.
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Малоросам закони не писані, а українці і так у цю мілітаризовану помийку не поїдуть🤔
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Ничего страшного, Украина потом всех выкупит, а взамен отдаст )(уйлу какую-нибудь Кемску волость. Забирайте.
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Ещё и героями их сделают,президент будет встречать и обнимать,а может и наградит орденом или квартирой.
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а ты где воевал , на каких "фронтах" ? в каком плену "отсиживался" ?
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в Украине нет волостей … у вас правда М (осковская) …
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Вот, абсолютно не жалко, кто осознанно туда прётся или "родственников проведать" (вату), или в море покупаться (фекальном).
Ну, миллион будуть давать - не поеду туда.
А как можно ехать в 37 год, когда ради звёздочки на погонах тебя изобьют, объявят шпионом и отправят в ГУЛаг?
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А потім саме у цьому випадку їх міняють на російських злочинців за арешт яких наші правоохоронні органи заплатили життями.
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Товарищ Сталин Путин! Произошла чудовищная ошибка!
Я всегда был за русский мир и всегда помогал русский мир продвинуть в моем городе...
И я очень всегда Любил дорогого товарища Пу...
Прошу Вас приказать меня отпустить и чтобы меня не били....
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Это и так ясно. Но может не всем было ясно.
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Новиков считает, что политзаключенные Выговский, Чирний и Кияшко могут стать участниками следующего обмена
Сьогодні о 00:42•Гордон

Валентин Выговский и Игорь Кияшко, которых в РФ осудили якобы за шпионаж, а также последний участник "группы Сенцова" Алексей Чирний могут рассматриваться как кандидаты на обмен во время будущих переговоров, считает российский адвокат Илья Новиков.Осужденные в РФ украинцы Валентин Выговский и Игорь Кияшко, а также крымский активист Алексей Чирний могут оказаться в следующем списке на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. Об этом в интервью "Громадському" 9 сентября сказал адвокат Илья Новиков.
"У меня есть двое подзащитных, которые были осуждены в России по обвинению в шпионаже. Это Валентин Выговский и Игорь Кияшко. Очень надеюсь, что они попадут во второй раунд переговоров. Есть Алексей Чирний, последний участник "группы Сенцова". Когда [крымского кинорежиссера Олега] Сенцова арестовали, было очень много разговоров о том, что это разветвленная сеть. Но фактически перед российским судом предстали только четыре человека. Трое из них Сенцов, [Александр] Кольченко и Геннадий Афанасьев находятся дома, а Алексей Чирний все еще в заключении, ему полтора года осталось из назначенного российским судом срока", рассказал Новиков.
По его информации, вопрос об освобождении этих трех политзаключенных поднимался уже во время переговоров о сентябрьском обмене.
Новиков подчеркнул, что большая часть украинцев, которые находятся в местах лишения свободы в РФ, не попала в списки на обмен. При этом в основном речь идет о крымских татарах, осужденных по статьям об экстремизме.
7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". В Украину вернулись 24 военнопленных моряка, а также другие незаконно удерживаемые Россией украинцы: Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров и Алексей Сизонович.
России передали, в частности, главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, бывшего переводчика премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станислава Ежова, бывшего начальника "бригады противовоздушной обороны ДНР" Владимира Цемаха, которого называют ключевым свидетелем по делу о крушении самолета рейса МН17, осужденного за участие в террористической организации россиянина Виктора Агеева и других.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "первый этап" договоренностей между ним и российским лидером Владимиром Путиным выполнен.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что на территории России и аннексированного Крыма остается более 110 незаконно удерживаемых украинцев.
В мае 2014 года в Симферополе были арестованы четверо проукраинских активистов: Геннадий Афанасьев, Алексей Чирний, Олег Сенцов и Александр Кольченко. В августе 2015 года российский суд признал их виновными в подготовке терактов в Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе. Режиссер Сенцов, названный следователями руководителем террористической группы, в 2015 году был приговорен к 20 годам лишения свободы, Кольченко к 10 годам.
Афанасьев и Чирний согласились сотрудничать со следствием и получили по семь лет тюрьмы. Позже Афанасьев отказался от своих предыдущих показаний и заявил, что дал их под пытками. 14 июня 2016 года его вернули в Украину. Чирний заявлял, что не соглашался принимать российское гражданство. Срок его заключения истекает в 2021 году.
15 декабря 2015 года Московский областной суд приговорил Выговского к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. Дело расследовало ФСБ РФ под грифом "совершенно секретно".
В декабре 2018 года Нижегородский областной суд приговорил украинского юриста Кияшко к восьми годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже и попытке контрабанды военного оборудования. Якобы он пытался вывезти из РФ документацию на радиолокационную аппаратуру, используемую в зенитно-ракетных комплексах С-400.https://gordonua.com/news/politics/novikov-schitaet-chto-politzaklyuchennye-vygovskiy-chirniy-i-kiyashko-mogut-stat-uchastnikami-sleduyushchego-obmena-1259635.html
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Малоросам закони не писані, а українці і так у цю мілітаризовану помийку не поїдуть🤔
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Кто об этом задумается? Безмозглое ватное стадо,голосовавшее за мертвечуковскую банду на выборах? Для них в крыму "мышишбратья". Им даже когда местные цирики скрутят руки за спиной,то они будут всё равно орать-"слава расее!".
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навіщо нам Крим, тут свої так роблять.
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При чому прям тут на Цензорі деякі форумчани обіцяють іншим кримінальні справи за дописи і коменти .
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Що може буди більш огидливо ніж відпочинок з смердючою кацапською біднотою?🤔
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Доброго ранку!
Насолоджуємося черговою божою росою від Бігуса "Нет гарантии, что вас не назначат шпионом", - адвокат Полозов предостерег украинцев от посещения оккупированного Крыма и РФ - Цензор.НЕТ 8823
https://youtube.com/watch?v=QF3uU9wg6dY
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Они были на спецзадании.Им было поручено сожрать всю черную икру на юбилее суркиса.
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Кому ещё надо переться в этот вонючий сарай?
"Нет гарантии, что вас не назначат шпионом", - адвокат Полозов предостерег украинцев от посещения оккупированного Крыма и РФ - Цензор.НЕТ 2759
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Гнида обыкновенная, французская. Чем дальше, тем меньше у меня хорошего остается по отношению к продажным лягушатникам. Петух он везде петух даже если петух гальский.
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Нужно просто немного потерпеть. Я верю нашему Президенту, Владимиру Александровичу Зеленскому, и уверен что он обо всем договорится и уже в следующем году украинцы смогут ездить в Крым просто как к себе домой!
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Твого президента не Олександрович, а Володимирович звати.. дивись за таке старший яйкі відірве "Нет гарантии, что вас не назначат шпионом", - адвокат Полозов предостерег украинцев от посещения оккупированного Крыма и РФ - Цензор.НЕТ 6712
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И? Перлись в крымнаш и прутся. А если и назначат кого то с этой публики "шпионами", то поделом им.
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и прутся.. знакомый вчера крымским загаром живота хвастался..
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Пора выыходить из этого словесного капкана - Украина своих не бросает и предупредить всех,что освобождать будут только военных,а остальные,кто не считает роССию врагом и шастают в Крым и Рф,будут решать свои проблемы сами.Или же вводить визовый режим с рф.
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А кто не считает ее врагом?
Это разве не официальная линия?
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Николай Николаевич Полозов родился 6 декабря 1980 года в Москве. В
1998 году окончил лицей № 1560. В 2003 году окончил факультет управления
и права Московского государственного университета приборостроения и
информатики.

Во время учёбы в университете работал помощником нотариуса, а после
окончания - в юридическом департаменте Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации. Затем был юрисконсультом в ЗАО «Всемирные системы
здравоохранения» и ООО «Профессиональный аудит».

В 2008 году Полозов стал членом Московской областной коллегии адвокатов Работает, губастый.




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Адвокат также убежден, что объяснять людям риски обязаны СМИ и государствоИсточник: https://censor.net.ua/n3147412

Это будет называться "язык вражды".
Это запрещено.
Как раз иллюстрация того случая когда жопа есть а слова такого нет.
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"объяснять людям риски обязаны СМИ и государство"

Ключевое определение.
Каждый кто выезжает в Россию или на оккупированные территории должен давать расписку, что он не претендует на обмен.
А то у них то родители в Донецке, то квартиры, то отдыхать в Крым поехали.
Если не хотят выезжать с оккупированных территорий, значит не так все плохо.
В начале 90-х славяне бежали из Средней Азии бросая дома, квартиры, имущество.
Потому что там было опасно.
А сейчас у них там видите бизнес, квартиры, любовницы.
Значит если вас там заберут, это ваши проблемы.
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Бедный адвокат Полозов! И как он там существует?! И почему он до сих пор жив, на свободе, и ничего не боится? Просто не верится.
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А ДЛБ пхнуться туди як навіжені, наче не існує ніякої війни.
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Многие украинские граждане ведут себя достаточно беспечно. Будто нет никакой оккупации, войны. Многие до сих пор ездят отдыхать в Крым, многие ездят непосредственно в Россию. И гарантии, что кого-то из них не схватят и не назначат террористом или диверсантом, или кем-то еще, никто не дает", - отметил Полозов.



Тут вина не только людей, но и власти, которая позволяет туда ездить.
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