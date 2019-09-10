 "Немає гарантії, що вас не призначать шпигуном", - адвокат Полозов застеріг українців від відвідування окупованого Криму і РФ

Як передає Цензор.НЕТ про це він сказав в ефірі Радіо НВ.
"Багато українських громадян поводяться досить безтурботно. Ніби немає ніякої окупації, війни. Багато хто досі їздить відпочивати до Криму, багато їздять безпосередньо в Росію. І гарантії, що когось із них не схоплять і не призначать терористом або диверсантом, або кимось ще, ніхто не дає", - зазначив Полозов.
Адвокат також переконаний, що пояснювати людям ризики зобов'язані ЗМІ і держава.
Ну, миллион будуть давать - не поеду туда.
А как можно ехать в 37 год, когда ради звёздочки на погонах тебя изобьют, объявят шпионом и отправят в ГУЛаг?
СталинПутин! Произошла чудовищная ошибка!
Я всегда был за русский мир и всегда помогал русский мир продвинуть в моем городе...
И я очень всегда Любил дорогого товарища Пу...
Прошу Вас приказать меня отпустить и чтобы меня не били....
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Валентин Выговский и Игорь Кияшко, которых в РФ осудили якобы за шпионаж, а также последний участник "группы Сенцова" Алексей Чирний могут рассматриваться как кандидаты на обмен во время будущих переговоров, считает российский адвокат Илья Новиков.Осужденные в РФ украинцы Валентин Выговский и Игорь Кияшко, а также крымский активист Алексей Чирний могут оказаться в следующем списке на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. Об этом в интервью "Громадському" 9 сентября сказал адвокат Илья Новиков.
"У меня есть двое подзащитных, которые были осуждены в России по обвинению в шпионаже. Это Валентин Выговский и Игорь Кияшко. Очень надеюсь, что они попадут во второй раунд переговоров. Есть Алексей Чирний, последний участник "группы Сенцова". Когда [крымского кинорежиссера Олега] Сенцова арестовали, было очень много разговоров о том, что это разветвленная сеть. Но фактически перед российским судом предстали только четыре человека. Трое из них Сенцов, [Александр] Кольченко и Геннадий Афанасьев находятся дома, а Алексей Чирний все еще в заключении, ему полтора года осталось из назначенного российским судом срока", рассказал Новиков.
По его информации, вопрос об освобождении этих трех политзаключенных поднимался уже во время переговоров о сентябрьском обмене.
Новиков подчеркнул, что большая часть украинцев, которые находятся в местах лишения свободы в РФ, не попала в списки на обмен. При этом в основном речь идет о крымских татарах, осужденных по статьям об экстремизме.
7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". В Украину вернулись 24 военнопленных моряка, а также другие незаконно удерживаемые Россией украинцы: Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров и Алексей Сизонович.
России передали, в частности, главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, бывшего переводчика премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станислава Ежова, бывшего начальника "бригады противовоздушной обороны ДНР" Владимира Цемаха, которого называют ключевым свидетелем по делу о крушении самолета рейса МН17, осужденного за участие в террористической организации россиянина Виктора Агеева и других.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "первый этап" договоренностей между ним и российским лидером Владимиром Путиным выполнен.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что на территории России и аннексированного Крыма остается более 110 незаконно удерживаемых украинцев.
В мае 2014 года в Симферополе были арестованы четверо проукраинских активистов: Геннадий Афанасьев, Алексей Чирний, Олег Сенцов и Александр Кольченко. В августе 2015 года российский суд признал их виновными в подготовке терактов в Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе. Режиссер Сенцов, названный следователями руководителем террористической группы, в 2015 году был приговорен к 20 годам лишения свободы, Кольченко к 10 годам.
Афанасьев и Чирний согласились сотрудничать со следствием и получили по семь лет тюрьмы. Позже Афанасьев отказался от своих предыдущих показаний и заявил, что дал их под пытками. 14 июня 2016 года его вернули в Украину. Чирний заявлял, что не соглашался принимать российское гражданство. Срок его заключения истекает в 2021 году.
15 декабря 2015 года Московский областной суд приговорил Выговского к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. Дело расследовало ФСБ РФ под грифом "совершенно секретно".
В декабре 2018 года Нижегородский областной суд приговорил украинского юриста Кияшко к восьми годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже и попытке контрабанды военного оборудования. Якобы он пытался вывезти из РФ документацию на радиолокационную аппаратуру, используемую в зенитно-ракетных комплексах С-400.https://gordonua.com/news/politics/novikov-schitaet-chto-politzaklyuchennye-vygovskiy-chirniy-i-kiyashko-mogut-stat-uchastnikami-sleduyushchego-obmena-1259635.html
Насолоджуємося черговою божою росою від Бігуса
https://youtube.com/watch?v=QF3uU9wg6dY
Это разве не официальная линия?
1998 году окончил лицей № 1560. В 2003 году окончил факультет управления
и права Московского государственного университета приборостроения и
информатики.
Во время учёбы в университете работал помощником нотариуса, а после
окончания - в юридическом департаменте Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации. Затем был юрисконсультом в ЗАО «Всемирные системы
здравоохранения» и ООО «Профессиональный аудит».
В 2008 году Полозов стал членом Московской областной коллегии адвокатов Работает, губастый.
Это будет называться "язык вражды".
Это запрещено.
Как раз иллюстрация того случая когда жопа есть а слова такого нет.
Ключевое определение.
Каждый кто выезжает в Россию или на оккупированные территории должен давать расписку, что он не претендует на обмен.
А то у них то родители в Донецке, то квартиры, то отдыхать в Крым поехали.
Если не хотят выезжать с оккупированных территорий, значит не так все плохо.
В начале 90-х славяне бежали из Средней Азии бросая дома, квартиры, имущество.
Потому что там было опасно.
А сейчас у них там видите бизнес, квартиры, любовницы.
Значит если вас там заберут, это ваши проблемы.
Тут вина не только людей, но и власти, которая позволяет туда ездить.