 "Немає гарантії, що вас не призначать шпигуном", - адвокат Полозов застеріг українців від відвідування окупованого Криму і РФ

Як передає Цензор.НЕТ про це він сказав в ефірі Радіо НВ.

"Багато українських громадян поводяться досить безтурботно. Ніби немає ніякої окупації, війни. Багато хто досі їздить відпочивати до Криму, багато їздять безпосередньо в Росію. І гарантії, що когось із них не схоплять і не призначать терористом або диверсантом, або кимось ще, ніхто не дає", - зазначив Полозов.

Адвокат також переконаний, що пояснювати людям ризики зобов'язані ЗМІ і держава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я хочу подякувати кожному з моїх колег. Справа була складною і "токсичною", але ніхто не здригнувся, - адвокат Полозов